7/24 şehirde yaşam

Pilevneli, yeni yılda Ali Elmacı'nın kişisel sergisine ilk kez ev sahipliği yapıyor. Dudaklarımı Öp, Kalbimi Hançerle başlıklı sergi, Elmacı'nın son dönem kağıt ve tuval eserlerinin yanı sıra sanatçının ilk yönetmenlik deneyimini izleyiciye sunacak. Üç yeni kısa metraj film; Hatice Aslan, Barış Demiröz, Gülnara Golovina, Hakan Meriçliler, Alper Saldıran, Melisa Şenolsun ve Ömer Ülger oyunculuğunda Tadına Bakınca Kokusunu da Aldım, Ahmet Rıfat Şungar ve Onur Ünsal oyunculuğunda Bahçeye de Çıkarız ve Aleyna Tilki oyunculuğunda Beni Kendinden Fazla Sev, Ali Elmacı'nın görsel dili ve bakış açısını bu kez yeni bir ortama taşıyor. Sergide yer alan son dönem eserlere sanatçının özel koleksiyonlardan derlenen eserleri eşlik ederek Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle sergisinin kurgusunu destekliyor. Sergi, 14 Ocak-18 Şubat 2023 tarihleri arasında Pilevneli'nin Dolapdere'deki mekanında ziyaret edilebilecek.ANKARALI çağdaş sanatçılardan Dilek Yalçın'ın Zaman Yolculuğu adlı solo sergisi, 2 Şubat'a kadar Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverlerle buluşuyor. Çağdaş sanatın genç temsilcilerinden Dilek Yalçın'ın, zaman olgusunu eğlenceli olduğu kadar kavramsal olarak da ele aldığı resim ve heykelleri kapsayan Zaman Yolculuğu/Time Travel sergisi 49 eserden oluşuyor. Sergi, sanatçının geçen sene İstanbul'da, Tophane-i Amire'de gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Nesnelerin Masumiyeti sergisinin ardından üçüncü kişisel çalışması.Zaman ve yolculuk üzerine düşünen ve düşündürmeyi amaçlayan Time is Love; Bir Dünya Gezisi Sahnesi başlıklı karma sergi, 6 – 29 Ocak tarihleri arasında Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşacak.100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam eden ünlü firavun Tutankhamun'un hazineleri sergisi UniqExpo İstanbul'da 20 Ocak açılacak. Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler, her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Sergide Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400'ün üzerinde eserin birebir replikaları yer alacak.SABANCI Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Hüseyin Çağlayan'ın Souffleur başlıklı sergisi kapsamında 10 Ocak Salı günü saat 16.30'da sanatçının katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. Etkinlik için Türkiye'ye gelecek Hüseyin Çağlayan'ın gazeteci Evrim Altuğ ile gerçekleştireceği konuşmada sanatçının moda, sinema, belgesel, enstalasyon, sahne sanatları gibi tüm yaratıcı süreçlerine odaklanılacak. Sakıp Sabancı Müzesi Konferans Salonun'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşi, eş zamanlı olarak SSM'nin Instagram hesabından da yayınlanacak. Pilevneli iş birliğiyle gerçekleşen Hüseyin Çağlayan Souffleur sergisi, genel istek üzerine 29 Ocak 2023 Pazar gününe kadar uzatıldı.K! Kültüral Performing Arts'ın Ocak programı açıklandı. K! Sahne, yeni yılın ilk ayında sezonun en yeni ve en ses getiren oyunlarını seyircisiyle buluşturacak. Hemen her akşam bir oyunun sahneleneceği K! Sahne'de; Yabancı, Libido, Sıradan Karşılaşmalar, Bernarda, Close Up, 45 Saniye, Acı Kaybımız, Pireli Varyete, Bir Tatlı Kaşığı Çamur, Kopenhag, Irma Vep'in Esrarı gibi yapımlar yer alacak.