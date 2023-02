‘Rock patronu’ndan deprem bölgesine mobil WC hizmeti

Umut Kuzey yıllardır Türkiye'nin pek çok şehrinde rock festivalleri düzenleyen bir organizatör... Aynı zamanda müzisyen, müzik yapımcısı...Türkiye'de rock ve festival denince akla o geliyor. 10 binlerce gencin katıldığı festivallerin mimarı. Aynı zamanda bu büyük festivallerin pek çok ihtiyacıyla birlikte, seyyar tuvalet ekipmanlarını da kendi firmasıyla karşılıyor yıllardır. Hatta seyyar tuvalet işini başka alanlarda da yapıyor. Dizi, sinema setlerine, büyük kamplara gönderiyor ekipmanlarını...Kendisi de aynı zamanda, büyük depremin vurduğu şehirlerden birinden geliyor. Adanalı... Ama işin ilginci, yaptığı hizmeti ne sosyal medyadan duyuruyor, ne de sağa sola 'basın bülteni' gönderiyor. Kendisini ikna edip deprem bölgesinde canla başla verdiği yardım mücadelesini konuştuk...Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşayan milletimize, ülkemize büyük geçmiş olsun.Hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim. Adana, depremden diğer illere göreceyle en az hasar alan yer oldu. Benim ailemin oturduğu yer tek katlı belediye evleri olduğu için en az hasarı gören bölgeydi. Şükürler olsun ailemden ve çevremizden zarar gören olmadı. Ama acı hepimizin acısı.Deprem gecesinin sabahında olayın şokuyla herkesten her şeyden haber almaya çalıştığımız bir gün geçirdik. Hemen ertesi gün yani salı günü elimizdeki mobil WC'ler tırlara yüklendi ve Adana, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş bölgelerine yerleştirilmek üzere yola çıktı. Depremi takip eden Cuma günü bizzat ben de bölgeye gittim. Halen bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür durumlarda fazla paylaşım yaparak insanları meşgul etmek yerine sessiz kalmak ve sadece deprem bölgesi için çalışmayı daha doğru bulduğum için hiçbir paylaşım yapmadım.Mobil WC'ler en çok ihtiyaç olan malzemeler oldu. Deprem sabahı bölgeye destek olmak isteyen diğer işbirlikçilerimizle birlikte hızlıca planlama yaparak ertesi gün elimizdeki 500'e yakın, tüm mobil tuvalet ve el yıkama lavabolarını, vidanjörlerimizi ve temizlik ekibimizi, süpervizörlerimizi işbirlikçilerimizle hareket ederek bölgeye sevk ettik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekiple bölgede hizmet veriyoruz. Her mobil tuvalet bölgesinin başında iki temizlik personeli, bir süpervizör ve bir vidanjör 24 saat esasına dayalı temizlik ve atık çekim hizmeti veriyor.- Acılarımız çok taze. Milyonfest'lere katılmış tüm sanatçılarımızın yer alacağı büyük bir konser düzenlemek ve birlik beraberlik çağrısı yapmak mümkün olacaktır. O gün geldiğinde yüzbinlerce genç kardeşimizin konser alanını dolduracağından hiçbir şüphem yok.Benim hayat felsefemde siyasi görüş değil, 'insani görüş' her zaman daha öndedir. Ben hiçbir zaman insanları siyasi görüşüne göre sınıflandırmadım.Depremde ilk günün şokunu atlattıktan hemen sonra devletimiz bütün gücüyle bölgede afetzedelerin yardımına koşmuştur. Bölgeye gittiğimde AFAD çadır kentlerinin kurulduğuna, arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığına, başka illerin valilerinden emniyet müdürlerine, eski bakanlarımızdan yeni bakanlarımıza kadar koordinasyon merkezindeki hummalı çalışmalarına şahitlik ettim. Her şeyde olduğu gibi milletimiz bunun da üstesinden gelip yaralarımızı çok çabuk sarmamız için birlik ve beraberlik içinde yardımlarına devam edecektir.Böyle zamanlarda mutlaka öne çıkan figürler olacaktır. Kendi yaptıklarını öne çıkartmak için de başkasının yaptığını küçümseyerek kamuoyu oluşturmak isteyecektir. Halk olarak buna müsaade etmemeli, manipülasyon tehlikesini bertaraf etmeliyiz. Ama bence burada asıl öne çıkması gerekenler, yıllarca bu çürük binaları yapan müteahhitler ve bu çok katlı binaların deprem bölgesine dikilmesine müsaade edenlerdir.