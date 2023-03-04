Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Bir sanatçı düşünün ki, çocukluğu bu coğrafyanın büyük evliyalarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesinin yanı başında geçsin. Anneannesi, Hazret'in gönüllü türbedarı olsun. Hatta büyük evliyayı küçük yaşlarda kendi öz dedesi bilsin. Evlerinde sürekli İlhan İrem çalınsın. Yine anneannesi, İrem her televizyona, radyoya çıktığında "Koşun, oğlum şarkı söylüyor" desin evde... Küçük kahramanımız, bu yüzden İlhan İrem'i de öz dayısı sansın uzunca bir süre... Annesi ise İsmail Dümbüllü'nün öğrencisi, usta bir tiyatrocu olsun... Küçük kahramanımız da küçük yaşta tiyatroya başlasın, bir daha bırakmamak üzere... Ve müzikle ilgilensin.Rock gruplarında çalıp söylesin... Sufi meşrep bir rock'çı olup çıkıversin... İşte oyuncu-müzisyen Kaptan Gürman tam da böyle bir terkibin adamı... Bugüne kadar Türkiye'nin en popüler dizilerinde hep bilgemeczup, derviş, evliya rollerini oynadı, oynamaya devam ediyor. Meşhur Yunus Emre/Aşkın Yolculuğu dizisinde bilge meczup Aynalı karakterini, efsane Diriliş Ertuğrul'da gerçek evliyalardan Geyikli Baba'yı oynadı. Bugünlerde de yine popüler bir dizide dervişane Bülbül Divanesi karakteriyle, oyunculuğuyla döktürüyor. Bir de üstüne iki şarkı birden yayınladı. Sakin ve huzurlu sesiyle, kendi yazıp bestelediği, içinden bolca bizden nağmeler geçen sakin iki rock şarkıyla; Dalıp Dalıp ve Evde Yokum'la huzurlarımızda... Çocukluk arkadaşı, Tezcan Cem'in kurduğu Arketa Müzik etiketiyle... Bu ilginç yaşam öyküsünü, hiç araya girmeden Gürman'ın ağzından dinleyelim."Oynadığım karakterlerin türbelerini ziyarette bulundum. Bursa'da bulunan, Geyikli Baba türbesi ziyaretinde, civarda ruhani olarak bir hafta kalma isteğinde bulunundum ve kaldım. Oradaki enerjiyle ve ruhani güçle Söğüt'e kadar yürüdüm. Yürüyerek civardaki bütün türbeleri ziyaret etmiş bulundum.""70ler sound'unu etnik müzik sazlarıyla günümüzün modern sesleriyle harmanlayıp, tarif edebildiğim kadar hislerimi müzikle sunuyorum. İlhan İrem benim çocukluk hafızamda beliren, duyduğum ilk ses. Anneannem radyoda, TV'de İrem çaldığında, 'Oğlum çıktı, oğlum söylüyor' derdi. Çok severdi. Ben de kendisini uzun süre dayım sandım. Yeni şarkılarım Dalıp Dalıp ve Evde Yokum hayattan aldığım dersleri, 'olmaktan ölmeye' giden bu dünya yolunu anlatmaya çalışıyor. Kainatta kendi sesimi arıyorum belki. Şarkılarımda, manevi dünyamı yansıtmaya çalışıyorum. Kişinin görevinin, içinde bulunduğu hali hazmetmesi ve kendisi ile yüzleşmesi gerektiği gerçeğine sabırla yürümek olduğunu ifade ediyorum...""1976 Üsküdar, İstanbul'da doğdum. Çocukluğum Salacak'ta büyük bahçeli bir evde, kalabalık bir ailede; müzik ve tiyatro ile sanatla iç içe geçti. 1989 yılında Türk Bank çocuk tiyatrosu da Bez Bebek adlı yetişkin oyunuyla profesyonel tiyatro aktörlüğünün adımları başladı. (Çağdaş Sahne, Saksağan Kabare, Lale Oraloğlu tiyatrosu). Müzik, şiir edebiyatla hamurumu yoğuran Sait Ergenç, Lale Oraloğlu, Üstün Asutay hocalarıma teşekkür ederim. Anneannem türbedar bir kadındı. Bizim evde türbeye çok büyük hürmet vardı, evimizin yan bahçesi Aziz Mahmud Hüdayi Hüdayi Hazretleri'nin yolundaydı. Çocukluğumda büyüklerimiz bize sabah ezanından önce türbeye takunya, havlu ve su bıraktırırdı. Kısacası çocukluğum Hüdai Hazretleri ile geçti...""Çocukken çok zor bir hastalık atlattım. Ölümden döndüm. Hastalığımın nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyoruz çünkü tanı konulamamıştı. Sadece uyuduğumu ve uyandığımı hatırlıyorum. Çok uzun bir süreymiş tabii, gözümü açtığımda artık benden umut kesilmiş ve imamla göz göze gelmiştim...""Oyunculuk aslında annemden geliyor. Bu büyük tutkunun başkahramanı annem Sema Erbay'dır efendim. Kendisi İsmail Dümbüllü'nün öğrencisidir, tiyatro ve kanto oyucusudur. Annemin vesilesiyle ve desteğiyle 1989'da Üstün Asutay yönetiminde Bez Bebek adlı oyunla, Bakırköy Türk Bank Bu tutkuyu giderek artıran ise büyük hocam Sait Ergenç oldu. Sinema, TV oyunculuğuna köklüce bağladım. Bu yola baş koymış oldum."