Moda dünyasında yapay zeka devri

En basit ifadeyle açılımı yapay zeka olan AI, görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelir... "Moda sayfası değil mi burası... Nereden çıktı şimdi bu teknolojik açıklama?" diye soranlara hemen cevap vereyim modanın hayatımızın herhangi bir alanındaki herhangi bir gelişmeden uzak olması mümkün değildir... Sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve tabii ki teknolojik yaşanan her şeyin moda dünyasında bir yansıması vardır... Gelelim bu haftaki konumuza yani yapay zekaya daha doğusu yapay zekanın moda dünyası üzerindeki etkisine... Konumuz insan zekasını taklit edip, bu konuda kendisini geliştirebilme kabiliyeti de olan sistemler ve bu sistemleri kullanan makinalar... Ve bu sistemler beste yapıp, resim çizip, kitap yazıp bizlerle özel programlar üzerinden sohbet etmeye başladıysa doğal olarak moda dünyasında da kendilerine yer bulacaklar demektir... Uluslararası camiada moda konusunda çok saygı duyulan Women's Wear Daily dergisi, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir makalede bu konuya değindi..."Şimdiden kabul edelim yapay zeka moda endüstrisinde tasarımdan, marka iletişimine kadar farklı noktalarda devrim yapacak...Metinsel açıklamalardan görüntüler oluşturan yapay zeka programı Midjourney, 2022'de piyasaya sürülen derin öğrenme altyapılı metinden- görüntüye modeli Stable Diffusion çoktan moda dünyasına girmiş durumda... Konu öyle bir noktaya gelmiş durumdaki şimdiden moda dünyası içinde asistan tasarımcı, ürün geliştirici ve grafik tasarımcı gibi pozisyonlara gerek kalmayacağı konuşuluyor" diye yazan dergi, yapay zekanın modayla olan ilşkimizi, alışveriş şeklimizi ve modayla etkileşimimizi sonsuza kadar değiştireceği yorumunda bulunuyor.. 2025 yılında küresel giyim pazarının gelirinin 2,25 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu boyuttaki dev bir endüstrinin sürekli olarak değişim içinde olmasını da doğal karşılamak gerekiyor... Moda markaları, tüketicinin eğilimini en doğru şekilde hesaplamayı buna göre pazarlama ve üretim yapmanın peşinde... Biz tüketiciler de bizi yormadan, vücudumuza ve trendlere en uygun modelleri bizlerle paylaşan markaların peşindeyiz... Her iki tarafın mutlak ihtiyaçlarını olabilecek en az hatayla sağlayacak olansa kabul edelim yapay zeka... Finery ve StitchFix gibi özel algoritmalar kullanan markalar, doğrudan kullanıcılardan gelen verileri kullanarak, insanların seveceği stilleri planlamalarına ve hangi miktarları üreteceklerini bilmelerine yardımcı olan bilgilere hızlı ve kolay erişime sahip... Stylumia gibi teknolojik oluşumlar ise, moda markalarının talep tahminlerinde bulunmasına yardımcı oluyor. Trendlerin belirlemesinde ve envanterlerin yönetilmesinde yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimi platformlarını kullanıyor.TrueFit, müşterilerinin mükemmel sutyeni bulmalarına yardımcı olmak için perde arkası verilerini kullanıyor. Virtusize ise, markaların müşteri memnuniyetini artırmak ve ürün iadelerini azaltmak için sanal boyutlandırma araçları oluşturmasına yardımcı oluyor. Vogue Business dergisi moda dünyasının bu karşılıklı 'en az hatayla, en üst seviye beklenti karşılama' ihtiyacını pandemi sırasında net bir şekilde gördüğünü belirtip, "Sanal modeller, tasarımcıların dünya çapında en son kreasyonlarını göstermelerini COVID kısıtlamaları nedeniyle bile mümkün kıldı. Ayrıca üretilmemiş kıyafetleri sergileyerek israfı azaltmaya yardımcı oldu. Yapay zekanın gücünü moda markalarıyla buluşturan yapay zeka CALA, moda sektöründe yeni bir boyuta kapı açıyor. Bu platform, her tasarım fikrinin çizim ya da 3D görselleştirme bilgisi gerektirmeden somut bir şekilde hayata geçebilmesini sağlıyor. Teknik bilgiye sahip olmayan insanların önlerindeki engelleri de bu şekilde yıkıyor. Aynı zamanda tasarımcıların fikirlerini daha hızlı değerlendirmesine ve geliştirmesine de olanak sağlıyor. Sonuçta CALA'yı geliştiren de ChatGPT'yi geliştiren ABD'li yapay zeka araştırma laboratuvarı... CALA'nın CEO'su Andrew Wyatt, "Markalar çoktan bizim kullandığımız servisi kullanmaya başladı. Kendi markasını kuran birçok ünlü ve sosyal medya içerik üreticisi de bu programı kullanmaya başladı" diyor.Veri analiz ve trend öngörü firması Nexttla'nın CEO'su Luca Morena, "Yapay zeka öncelikli olarak sosyal medya içerik üreticilerinin yerini alacak. İnsanlara daha fazla teknoloji verdiğiniz zaman yani bunun tadını aldıklarında her konudaki tavırları değişecek. Daha fazla kendilerini temel alan çalışmanın peşine düşecekler. Markalar tüketicilerin eğilimlerini analiz etmek ve kendi tasarımlarını sattırabilmek için sosyal medya içerik üreticilerinin peşinden koşmak zorunda kalmayacaklar. Sosyal medya içerik üreticilerinin yerini yapay zeka alacak" diye konuştu.Tasarımcıların yapay zeka ile zorlu bir sınav vereceğini belirten Morena, "Gerçek tasarımcı, yaratıcı ve kendine özgün çalışmalar yapanların daha da parlayacağı bir süreç. Ama zaten kopya iş yapan isimlerin hayatta kalması zor olacak. Çünkü yapay zeka onların yapabileceğinden çok daha iyisini ve daha mükemmelini yapacak. Kopyacı 'esinlenme' peşindeki tüm isimleri yavaş yavaş piyasadan silecek yapay zeka" diyor. Teknolojik Moda Enstitüsü bünyesinde yer alan Dtech Lab. isimli laboratuvarın başında bulunan Michael Ferraro, "Daha genç, daha yaratıcı ve daha cesur olanların önünün kesinlikle açık olacağı bir süreç. Lüks ve eşsiz, sınırlı sayılı üretilen her şey çok kıymetli olacak. Ancak hızlı moda, homojonize edilmiş ve güncel trendler üzerinden çalışmalar yapan tasarımcılar için zor bir süreç. Onların yapay zeka karşısında hayatta kalması imkansız. El işiyle çalışanlar içinse mükemmel bir dönem" diye konuştu.Şu an insanlar ağırlıklı olarak Instagram hesaplarını ve sosyal medya içerik üreticilerini takip ediyor. Ancak çok yakın bir gelecekte buna gerek kalmayacak ve bunun yerine yapay zeka kullanan uygulamalar hayatımızda etkin olacak. Yakında ise bu kaynakların arasına akıllı telefonlar da girebilir. Texas Üniversitesi, Cornell Tech, Georgia Tech ve Facebook AI Research'ten araştırmacıların gerçekleştirdiği bir çalışma moda anlayışını sonsuza kadar değiştirebilir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem bir kıyafetin fotoğrafını analiz ediyor ve onu daha trendi bir hale getirebilmek adına ipuçları sunuyor. Fashion adlı araç, görüntüdeki giysilerin rengini, desenini, dokusunu ve şeklini analiz etmek için görsel tanıma sisteminden faydalanıyor. Düzenlemelerin en fazla nerede etkili olacağını düşünen araç, incelemenin ardından kullanıcıya birkaç alternatif kıyafet sunabiliyor. Fashion moda tutkunları için çevrim içi sitelerde herkese açık olarak paylaşılan 10.000'den fazla kıyafet görüntüsünü baz alınarak eğitildi. Modaya uygun olmayan görüntüleri bulmak ve onların ayıklanması konusunda neyin giyilemeyeceği konusunda eğitildi. Araştırmada yer alan akademisyenler, "Stiller geliştikçe yapay zeka sistemi internette bolca bulunan yeni görüntüleri kullanarak öğrenmeye devam edebilir" diyor.