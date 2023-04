Durun! Burası çıkmaz sokak

Başlarken hiç böyle değildi! Buluşmalar için dakikalar sayılır, dokunuşlar inanılmaz heyecan verirdi. Kıskançlıklar tatlıydı. Her şey ortaktı, maddiyat söz konusu değildi. Ancak artık temas yok, gereksiz kıskançlık krizleri var! Beraber vakit geçirmek yok, ortak hesaptan eksilen bakiyeler var! Güzel iltifatlar yerini yükselen seslere bıraktı. Durun, yok sayıldığınız bu ilişki artık bitmiş!Elbette herkesin duygularını yaşama biçimi farklılık gösterir. Fakat ilişki esnasında bu farklılıkların partnerlerin çabası ile ortak bir zeminde buluşması gerekiyor. İlişkinizi gözden geçirdiğinizde sizi rahatsız eden, değersizleştiren, yok sayan bir hal ve yolunda gitmeyen bazı şeyler fark etmeye başladıysanız; ilişkinizin toksik bir hal alıp almadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki adeta bir çıkmaz sokakta dolanır gibi, insana zaman ve enerji gibi kaybettiren bu toksik ilişkilerin belirtileri nelerdir? Beraber bakalım...Sağlıklı bir ilişki geliştiricidir. Bir diğer kişinin başarıları, sürekli ileriye gitmesi diğer kişiye mutluluk verir. Ancak ilişkide işler yolunda gitmediğinde başarı artık partnerler arasında bir rekabet haline dönüşür. Özellikle birlikte geçirilen zamanlar artık eskisi kadar heyecan vermiyorsa, bu önemli. Partneriniz tarafından desteklendiğinizi hissetmiyorsanız durum kritik. Bu duyguları hiçbir zaman göremiyorsanız tehlike sinyallerinden ilki yüksek sesle çalıyor demektir. Bu durum çoğunlukla kişiye istek ve ilgi alanlarının önemsiz olduğu karşıdaki kişinin yalnızca kendi istekleriyle ilgilendiğini hissettirir.İletişim dilinizde hoşgörü ve saygı yerine artık sürekli alay edilme, küçümsenme ve eleştiriye maruz kalıyorsanız dikkat! Bu durum artık sizin de iletişim biçiminiz haline gelmiş ve siz de ailenize, arkadaşlarınıza bu şekilde davranıyorsanız bu durum yanlış giden bir şeyler olduğunun habercisidir.Partneriniz sürekli arayarak ya da mesaj atarak nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı soruyor; bunlara anlık cevap alamadığında da sinirleniyor ve öfke krizleriyle size huzursuzluk yaşatıyor mu? Sürekli huzursuzluk hissediyorsanız partneriniz tarafından sürekli kontrol ediliyorsunuz demektir. Bu davranışlar çoğunlukla kıskançlıktan veya güven eksikliği gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum toksik bir ilişki yaşadığınızın da sinyalleridir.Dozunda yaşanan kıskançlık, ilişki için heyecan ve tutku yaratabilir. Ancak bu kıskançlık partnerinizin giyimi, düşünceleri, başarıları hakkında artık olumlu düşünmekten alıkoymaya başladıysa; bu durum artık sorun haline gelir. Kıskançlık tamamen doğal insanı bir duygu olsa da ilişkide güvensizlik ve şüphe benzeri durumlara yol açtığında ilişkiniz hızlı bir şekilde kötüye gitmeye başlar.Kendinizi ilişkinizde sürekli olarak ne yaptığınız, kiminle görüştüğünüz, nereye gittiğiniz gibi durumlarla ilgili yalan söylerken mi buluyorsanız? Bu durum partnerinize gerçeği söylediğinizde verdiği tepkiden kaçınmak için veya onunla vakit geçirmekten kaçınmak için olabilir. Buna dikkat edin.Buluşmalarınıza sürekli olarak geç kalıyor, anlattıklarınızı dinlemiyor, hayallerinizi küçümsüyor ve bunu özellikle kasıtlı olarak yaptığını fark ediyorsanız; partneriniz tarafından toksik bir ilişkiye sürükleniyorsunuz demektir.İlişkide hayatın getirdiği bazı durumlar -aile üyesi kaybı, iş kaybı- haricinde kendinizi sürekli olarak stresli ve huzursuz hissediyorsanız, bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Sürekli stres yaşamak, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza zarar verir ve genellikle kendinizi hep mutsuz, yorgun hissedersiniz.Partnerinizin istediği her şeye, siz istemiyor olsanız dahi o istiyor diye onaylayıp gerçekleştirmek, toksik ilişki belirtilerinin en önemlilerindendir. Örneğin siz hamburger yemekten hoşlanmıyorsunuz ama sırf partneriniz çok seviyor diye sorun çıkmaması için bunun harika olduğunu söylüyorsunuz kendinizi yok saymaya başlıyorsunuz! Bu da toksik ilişkinin gün yüzüne çıkmaya başlaması demektir.Paranızı eşinizle veya sevgilinizle ortak biriktirmek, aynı zamanda parayı harcama ve biriktirme konusunda belirli bir anlaşma yapmak demektir. Elbette ki birinin bazı konularda para harcamak istemesi sonucuna diğerinin karşı çıkması, her zaman toksik değildir. Fakat bu birikimden sürekli olarak bir kişinin yüksek harcamalar yapıp para çekmesi ve sizin harcama yapmanızı engellemesi toksik ilişki belirtisidir.Sırf ilişkide problem, huzursuzluk çıkmasın, partnerime açıklama yapmak durumunda kalmayayım diye ailenizle ve arkadaşlarınızla eskisinden daha az görüşmeye başladıysanız ve bu duruma alternatif de bu vakitleri partnerinize ayırmaya başladıysanız, hızla özgürlük alanınızı kaybediyorsunuz demektir.Eskiden çok sevdiğiniz spordan uzaklaşmaya başladınız, kendinize eskisi gibi özen gösteremiyorsunuz... Bu durumun iki sebebi olabilir. Ya partnerinizle sorun çıkmasından korktuğunuz için artık bu eylemlerden vazgeçiyorsunuz ya da artık o kadar yorgun ve huzursuzsunuz ki, bunları yapmaya enerjiniz yok.Kendinizi sürekli "Elbet değişecek, başlangıçta böyle değildi, ne kadar eğlenirdik!" telkinleri yaparken buluyor, yaşanan huzursuzluklarla ilgili sürekli kendinizi suçluyor ve kendinizin değişmesi gerektiğini düşünüyorsanız; bu durum yanlış ilerleyen bir ilişkinin habercisidir.İlişki esnasında elbette kızgınlıklar birikebilir, hayal kırıklıkları yaşanabilir, küçük sorunlar kocaman hale gelebilirler. Fakat bu durum kine dönüşüp size zarar verici bir hal alıyorsa, artık bu bir toksik ilişki ile karşı karşıyayız demektir. Özellikle bir durum sizi rahatsız ettiğinde ilişkide kendinizi rahat hissedemediğiniz için karşıdakine aktaramıyor, susmak durumunda kalıyorsanız bu birliktelik yavaş yavaş sizi zehirliyor olabilir.Yakınlık, sevgi ihtiyacınızın karşılanmadığı, yok sayıldığınız, sürekli olarak mutsuzluk, yorgunluk, kaygı gibi duygular partneriniz tarafından artırılıyorsa; fiziksel veya duygusal şiddet yaşıyorsanız ilişkiniz toksik bir ilişkidir.