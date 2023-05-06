Adalı edebiyatçılar bu müzede yaşayacak

Edebiyat doğayı sever. Bu yüzdendir ki, bir çok edebiyatçı yazmak için kendine doğayı mekan seçer. Ne de olsa sakinlik, kendine giden en iyi yoldur. İstanbul'un hareketli ve hızlı akan gündelik hayatında, kalıcı bir esere imza atmak pek de kolay olmaz edebiyatçılarımız için. İstanbul esasında biriktirme yeridir. Sonrasında bunun kalıcı bir esere dönüştürmek için tenha bir yer aranır. İşte tarih boyunca edebiyatçılarımızın kaçış noktalarından biri Büyükada olmuştur. Büyükada'da yazmayı tercih eden yazarlarımız arasında kimler yok ki! Reşat Nuri Güntekin, Melih Cevdet Anday, Zeyyat Selimoğlu, Sait Faik Abasıyanık, Tahsin Nahit ve Orhan Seyfi Orhon bunlardan birkaçıdır. Hatta Tahsin Nahit, eşiyle yaşadığı Büyükada'daki evlerinde bir çok yazar ve şairi ağırlamıştır. Kurdukları sofralar edebiyat sohbetlerinin buluşma noktası haline gelmiştir. Bu vesile ile Ada'yı tanıma ve gözlemleme fırsatı olan Yakup Kadri ve Yahya Kemal de kısa sürede Büyükada'ya yerleşmeye karar verip Adalı olmuşlardır. Böylelikle edebiyat tarihimizde 'Adalı edebiyatçı' kavramı da ortaya çıkmıştır. Peki, bir döneme imza atan, eserleri hâlâ okunmaya devam eden bu yazar ve şairlerimizin burada bıraktığı kültür, hatıraları ve eserleri sadece yaşadıkları dönemde mi kalmalı ya da edebiyatseverler için erişilebilir, kalıcı mı olmalı? İşte buradan yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi Hacopoulos Köşkü'nü, restorasyonun ardından 'İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi' olarak kitapseverlerle buluşturdu.Biz de bu müze kütüphanenin açılışına katıldık. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Şehirlerimizle aidiyet bağları kurmuş şair ve yazarlarımızın hatırasını yaşatmayı ve okurlarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Edebiyat müze kütüphanelerimizin bulundukları ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtmasına özen gösteriyoruz. Koleksiyonda, Adalar'da yaşamış ya da eserlerinde Adalar'a yer vermiş 92 yazarın eserleri, hayatları ve eserleriyle ilgili çalışmalar, müze kütüphaneciliğine uygun kitap ve yazma eserler bulunuyor. Kütüphanemizde yazarlara ait özel odalar, sergi alanları da mevcut" dedi. Yolunuz düştüğünde Adalı edebiyatçılarımızı daha yakından tanımak, onların tenhalığında bir edebiyat yolculuğu yapmak için mutlaka bu müze kütüphaneyi ziyaret edin.