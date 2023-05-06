Yeni yerinde tüm görkemiyle

1987 yılında hayalleri kurulmaya başlandı İstanbul Modern'in... Ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, Oya Eczacıbaşı ile birlikte İstanbul'da daimi bir modern sanat müzesi kurmak üzere harekete geçti. Uzun bir arayış sonrasında, Haliç'te 19. yüzyıldan kalma bir sanayi alanı olan Feshane, çağdaş sanat müzesine dönüştürüldü. Ama hâlâ İstanbul'da bir modern sanat müzesi düşü gerçekleşememişti. Nejat Eczacıbaşı'nın 1993 yılındaki vefatından sonra Oya Eczacıbaşı adeta bir manevi miras gibi sahiplendi projeyi... 2003 yılında 8. İstanbul Bienali'nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nin yanında yer alan dört numaralı gümrük antreposunu ana mekân olarak kullanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan antreponun daimi olarak kullanılmasını onayladığında, müze projesinin hayata geçmesi sağlandı. Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 14 yıl boyunca faaliyetlerini bu binada sürdüren İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekânına taşındı. Ve işte bu hafta yeni binasıyla bize yeniden 'Merhaba' dedi. Kendi de adeta bir eser gibi ışıldayan İstanbul Modern'i önce 200'ün üzerinde gazeteciye açtılar. Her detayı incelikle düşünülmüş İstanbul Modern, hem binası hem de beş sergisiyle önceki gün halkın ziyaretine açıldı. Mimar Renzo Piano'nun Türkiye'deki ilk projesi bu. 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanı olan bina Boğaziçi'nin ışık yansımalarıyla pırıldayan sularından ilham alınarak tasarlanmış. Üç boyutlu biçimlendirilmiş alüminyum panellerle kaplı cephesiyle günün her saatinde değişen güneş ışığı ve sudan gelen yansımalarla ışık ve gölge oyunları yaratıyor. Binanın çatısını tamamen kaplayan yansıtma havuzu ve üzerine yerleştirilen platform ile suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştiriyor. Martılar şimdiden terasta yerini almış bile... İstanbul Modern'in yeni müze binası için özel olarak davet ettiği Olafur Eliasson, mekâna özgü bir yerleştirme üretti. Refik Anadol'un "Sonsuzluk Odası: İstanbul Boğazı" adlı mekâna özgü yerleştirmesi ise İstanbul Boğazı'ndaki anlık meteorolojik dönüşümle ilgili veri ve temalara odaklanıyor.