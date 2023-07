Bu yaz terliklerin yazı

Moda dünyasında her sezon farkındaysanız bir parça daha ön plana çıkıyor bunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve tabii ki belirli trendler de kendisinden konuşturuyor hatta kendi stilimize sıkı sıkıya sarılmazsak bir bakıyoruz trendler arasında kaybolmuş bir dolaba sahip oluyoruz. Her neyse hatırlarsanız pandemiyi spor kıyafetlerle, taytlarla ve eşofman takımlarıyla geçirmiştik. Pandemiyi atlattığımız yıl da tüm bunlara inat dekolteli kesimlere, otrişlere, pullara ve payetlere sarılmıştık... Bu aşırı iddialı, provokatif ve süslü stilin ardından bu yazdan itibaren de sessiz lüks ismi verilen ve daha doğal tonların, zarif kalıpların, kaliteli kumaşların kullanıldığı bir başka stil dikkat çekti. Sonuç olarak şimdi pekçoğumuzun dolabı tüm bu stillerin birbirine girdiği, karmakarışık bir hale girmiş durumda... "İdil tüm bunları hep beraber yaşadık. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütçemiz uyarınca dediğin gibi bizler de aldık üç-beş parça tüm bu trendlerden. E hadi gelelim o zaman bu haftaki konumuza" dediğinizi duyar gibiyim...Bu hafta konumuz tüm bu trendlerle birlikte şekilden şekle giren ve son birkaç yıldır hiç olmadığı kadar popüler olan terlikler... Terlik deyip de geçmemek lazım tabii ki... Farkındaysanız Kanye West'in adidas ile yaptığı işbirliğinden doğan Yeezy terlikler son birkaç yıldır piyasayı domine eder durumda... adidas ünlü rap'çi ile işbirliğini sonlandırmış olsa da o dönem yapılan terliklerin modelleri sayısız markaya ilham kaynağı oldu. Birkenstock marka terlikler de yine pandemi ile delice bir popülariteye ulaştı. Havainas marka parmak arası terlikler de yıllardır hiç olmadığı kadar popüler oldu. Biraz daha outdoor sporlardan hoşlananlar Teva markasının tasarımlarına sarılırken, lüks ve konfor düşkünleri Hermes, Louis Vuitton, Dior, Fendi ya da Dolce&Gabbana gibi modaevlerinin terlik tasarımlarına yöneldiler. Yani moda dünyası ciddi ciddi bir dönem sadece plajlarda ve havuz kenarlarında giyilen ve kesinlikle şehir hayatına uygun düşmediği düşünülen terlikleri hayatlarımıza yeniden soktu. Ve tabii ki sayfiye yerlerinde giydiğimiz o rahat terlikler, hem biraz şekil değiştirmeye hem de ufak ufak şıklaşmaya başladı. Rahatına düşkünler ve bir terlik ile gününü geçirebilecekler için böylece moda dünyası son derece rahatlatıcı bir adım atmış oldu.Yazının başında da demiştik ta rahat terlik deyince çoğunluğun aklına sanıyoruz ki Birkenstock markası ve tabii ki o markanın artık zihinlere kazınmış klasik modeline benzer terlikler geliyor. Kabul edelim bu markanın yaratılış amacı öncelikli olarak ayak ergonomisi olduğu için bu markadan giydiğiniz terliklerle tüm gün boyunca hiç acı çekmeden ayaklarınızla terliklerle zaman geçirebiliyorsunuz. Bir de Isabel Marant, No21, Roger Vivier gibi markalar bu klasik modelden ilham alarak kendi modellerini üretince ortaya hem trendlerle uyumlu hem sofistike hem de son derece rahat terlik modelleri çıkmış durumda. Bir terlik hem gündemi yakalamayı hem de rahatlığı vaat edince de her sezon doğal olarak dolabınıza yeni bir tanesini ekliyorsunuz. Yine yazının başında demiştik ya Havaianas moda dünyasına inanılmaz bir dönüş yaşamış durumda. Bu rahat plastik parmak arası terlikler, limitsiz renkleri ve konforuyla bir kullananın bir daha ayağından çıkmıyor.Valentino gibi birçok modaevi de bu terliğin konforundan vazgeçemeyen moda meraklıları için en az o kadar rahat ancak daha stil sahibi modeller üretiyor. Sevsek de sevmesek de Crocs gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Sayısız modacı işbirliğiyle ve farklı ve unutulmaz modeliyle sayısız markaya ilham vererek Crocs her daim yaz aylarının en popüler terlik modeli olmaya aday. Son dönemde Crocs'un alıştığınız modelleri değil, kalın tabanlı modelleri veya adidas Yeezyleri andıran fütürist modelleri daha da dikkat çekiyor. Rahat terlik modasında geçen sezonlarda radarımıza giren ve bu sezon yine zirve yapan bir başka model ise sıkça gördüğümüz şu tek bant terlikler. Yine üzülerek söylüyoruz bunları da beyaz çorap ile şort altına giyenlerin sayısı oldukça fazla. Bu modeller enteresan bir şekilde çoğu giyim tarzı ile uyum sağlıyor ve Calvin Klein'dan Zara'ya, Fendi'den Prada'ya, hatta Twigy'den Bershka'ya onlarca marka yaz için bu modellerden yeni kreasyonlar çıkarıyor. Yani aslında aradığınızda her yerde bulabileceğiniz bir terlik. Üstelik evde de, denize de, eteğin altına da kısacası her yerde giyilebilir. Eğer daha şık bir terlik arayışındaysanız fakat rahatlıktan ödün vermek istemiyorsanız size önerimiz bu sezonun ünlü markalarının çıkardığı yine çift bant ve rahat olan fakat şık duran terliklere yönelmeniz. 