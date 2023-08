Kurdele ve çiçeklerin yazı

"Bu yazın en büyük trendleri nedir" diye sorsanız size bir çırpıda "Tabii ki çiçek ve kurdele" cevabını veririm. Resmen durum öyle bir hale gelmiş ki, dev çiçekler ve kurdeleler hemen hemen yer yerde. Hatta arasanız da sade bir tişört, elbise ya da bluz bulamayacağınız kadar her yerde diyebilirim... "Her zaman yok muydu ki çiçekler, kurdeleler moda dünyası içinde... Resmen klasik birer parça ya da aksesuvar değil mi bunlar" diyenleriniz olacaktır elbette... Çok ama çok haklısınız çiçekler ve kurdelelere dediğiniz gibi moda dünyasının ayrılmaz bir parçası... Her daim kadınlar saçlarını ya da elbiselerini süslemek için bu detaylardan yararlanmış diyebiliriz... Ama moda dünyasının klasikleri arasında gösterilen bu parçalar belki de bu ilkbahar-yaz sezonundan itibaren hiç olmadığı kadar popüler olmuş durumda...Mesela moda tasarımcıları bu sezon klasik çiçeklere boyut atlattı ve moda dünyası üç boyutlu çiçekleri kısa sürede benimsedi. Özellikle Magda Butrym'in başını çektiği bu trendde yakalara, göğüs ve etek bölümüne eklenmiş farklı çiçekler karşımıza çıktı. Loewe ise bu trende yepyeni bir yorum kattı. Antoryum çiçeklerini devasa boyutta kullanarak yarattığı tasarımlar çok ses getirdi. Marka bu çiçekleri yalnızca giysilerde değil, ayakkabılarda da kullandı. Prada, Bottega Venetta ve Carolina Herrara ise üç boyutlu çiçekleri koleksiyonlarına ekleyen diğer markalar oldu.Diğer yandan da kurdeleler uzun zamandır hiç olmadığı kadar gündemde... Bu trendin en güzel yanı kabul edelim çok da büyük bir bütçe ayırmanıza gerek olmayışı... Saç aksesuarlarından çantalara, ayakkabıdan giyime her detayda karşımıza çıkan fiyonklar resmen moda dünyasında hakimiyetlerini ilan etmiş durumda... Bu trende ayak uydurmanız için çok para harcamanıza gerek yok. Yakası olan her kıyafetinize kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Tabii kıyafetle sınırlı kalamam diyenlerdenseniz, bu aksesuvarı çantanıza da bağlayabilirsiniz... Göğüsleriniz büyükse kurdeleyi başka alanlarda kullanın. Çünkü bu sizi daha geniş gösterebilir. İnce bir beliniz yoksa belinize, geniş basenlere sahipseniz basen kısımlarında kullanmamaya özen gösterin. Kurdeleleri bu sezon ayakkabı ve sandaletlerin üzerinde de bolca görüyoruz. Kurdelelerle bağlanan ayakkabılar çok ama çok popüler... Ayrıca kurdele detaylı çantalar da bildiğiniz üzere son birkaç yıldır çok ön planda... Ayrıca kurdeleler ve kurdele detaylı saç aksesuvarları da çok ama çok gözde bu yaz sezonunda... "Peki İdil nedir bu trendlerin en hoş tarafı?" diye soracak olursanız yanıt kesinlikle romantizm ve naif bir dişilik...Pulların, payetlerin, transparanların, seksi dekoltelerin, dantellerin olduğu bir moda dünyası içinde aslına bakarsanız bu iki detay dişiliği bir yana bırakmadan hatta güçlü bir şekilde altını çizerek yeniden ön plana çıkarıyor. Cinsiyetsiz kıyafetlerin, adrojen görüntünün, maskülen stillerin, sessiz lüksün ön planda olduğu bir dünyada bir anda bu detaylarla hiç olmadığınız kadar feminen bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Hem de dişiliğin en naif, sade ve elegan halinin altını çizerek. Tam da bu nedenle bu detaylar önümüzdeki yıllarda da moda dünyası içindeki popülaritelerini sürdürecekler... Ve tabii ki bu detayların bir başka hoş yanı diğer trendlerle rahatlıkla uyum sağlayabilmeleri. Dantelli bir elbiseniz kurdele detayıyla hoş bir görüntüye sahip olacaktır bu kesin. Ya da toprak tonlarındaki kargo pantolonunuzun üzerine çiçek detaylı bir bluz giydiğinizde bir anda ortaya günlük, sade ancak oldukça dişi bir görüntü çıkaracağınız kesin... Bu detayları bir arada da kullanabilirsiniz. Boynunuza çiçek detaylı bir chokker takıp kurdela detaylı bir kemeri olan bir elbiseyi rahatlıkla giyebilirsiniz mesela... Ve emin olun ortaya hoş ve iddialı bir görüntü çıkacaktır... Peki bu detayları hangi renklerde kullanalım? Şu an trend çok yeni olduğu için en iddialı, en dikkat çekici ve en parlak renkler çok ama çok gözde bunu biliyoruz. Ama siz siz olun pudra ve pastel tonların, beyazlara, krem ve kemik renklerine ve tabii ki siyahlara yatırım yapın. Böylece trend çok geride kaldığı zaman bile bu tarz size ve stilinize yakışıyorsa rahatlıkla giymeyi sürdürebilirsiniz.Güneşe karşı cildimizi korumamızın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyor olmalıyız... Çeşitli cilt bakım markaları bu konu üzerinde arka arkaya iddialı yeni ürünleri piyasaya sürmeyi sürdürüyor. SPF 50+ ile 4 kat daha güçlü güneş koruması sağlayan Sinoz Pink Touch, her mevsim cildinizi güneşten koruyarak, daha canlı, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Nemlendirme, güneşten koruma ve makyaj bazı olmak üzere tek ürünle birçok ihtiyacınıza yanıt verebilen pembe güneş kremi Sinoz Pink Touch, cilt tonunuzu eşitleyerek anında daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.1997 yılında İzmir'de kurulan Jimmy Key markası bu sezon da Arzu Kaprol ile iddialı bir koleksiyona imza attı. İnsan İnovasyon tasarımcısı Arzu Kaprol markaya özel olarak tasarladığı ve Hisset ismini verdiği koleksiyonu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Ulus 29'da gerçekleşen organizasyonda Kaprol koleksiyonu, "Tüm duyuların açık olduğu, yaşam ve varoluşu tüm salınımları ile hissettiren duyarlı tasarımlardan oluşuyor" diyerek anlattı. Koleksiyonda beyaz, gold, haki ve baştan çıkaran geometrik çizgiler ön planda yerini aldı.Moda tasarımcısı olma yolunda ilerleyen gençlerin ekonomik olarak en çok imdadına çeşitli birlik ve derneklerin tasarım yarışmaları yetişiyor. Genç tasarımcılar bu yarışmaları birer basamak olarak görerek kendilerine ve markalarına yatırım yapabiliyor. GATHİB (Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması da bunlardan biri... Yarışmanın finalistleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen yarışma, 3 farklı kategoride düzenleniyor ve para ödülü 1.450.000 TL...1970'lerde New York'tan Paris'e gece hayatının kuralları yıkılıyor, moda dünyası yeniden şekilleniyor... Valerie Messika 10'uncu koleksiyonu için ilhamını 70'li yılların en çılgın gecelerinin sarsılmaz enerjisinden alıyor. Koleksiyonunun yüzü ise Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni... Bruni, çekiciliğiyle 1970'lerin ruhunu yeniden canlandırıyor.Dünyaca ünlü saat markası Hublot'nun Türkiye'deki yeni marka dostu şef Danilo Zanna oldu... 1980 yılında İsviçre'nin Nyon kentinde Carlo Crocco tarafından kurulmuş olan ve daha sonra LVMH grubu bünyesine geçen Hublot, lüks İsviçre saatçiliğinin en yeni ve modern temsilcilerinin başında geliyor. Marka,dünyada birçok büyük spor organizasyonunda yer almanın yanı sıra Novak Djokovic, Kylian Mbappe gibi alanında ünlü isimlerle çalışmalar yapıyor.