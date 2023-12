7/24 şehirde yaşam

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Cumhuriyetimizin 100. yılı projeleri' kapsamında hayata geçirdiği dev kadrolu Cumhuriyet'e Doğru adlı tiyatro oyunu, yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. 25 Kasım'da Ankara'da perdelerini açtıktan sonra, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de ayakta alkışlanan oyun 19 Aralık akşamı Zorlu PSM'de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Levent Özdilek, Şebnem Özinal ve Volkan Severcan gibi isimlerin yer aldığı oyun, Milli Mücadelemizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatıyor.Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun, Hz. Mevlana'nın Vuslatının 750. Yılı nedeniyle sahneye taşıyacağı 'Vuslat: Hz. Mevlana'nın Vuslatının 750. Yılı' etkinliği, 18 Aralık Pazartesi günü CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek. Sanat yönetmeni Ufuk Yürüç yönetimindeki gecede; 'Nây-i Osman Dede Hicaz Mevlevi Âyin-i Şerîfi' eşliğinde 23 kişilik mutrib (ses ve saz sanatçısı) ve 15 kişilik sema heyeti ile Sema Mukabelesi icra edecek. Konya'da gerçekleşecek Şeb'i Arus gecesi ile aynı program CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilecek.Atatürk Kültür Merkezi düzenlenecek konserlerle 2024 yılını erken karşılıyor. Geçtiğimiz yıl da yeni yıl konseri veren Peter Sarik Trio yarın akşam da Bach İstanbul'da Yeni Yıl Konserleri kapsamında AKM'de sahneye çıkacak. Grup konserde J. Bach aranjmanlarının yanı sıra Bela Bartok'un eserlerini caz ile yorumlayacak. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Fındıkkıran balesi 27 Aralık'ta, Şef Howard Griffiths yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası da Denizbank konserleri kapsamında vereceği Yeni Yıl Konseri 29 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla; Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde yedi yıldır devam eden BASE, bu yıl da yeni mezun sanatçıların işlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Kübra Boy'un, her biri farklı bir biçimi içeren 200 karo ile yaptığı Bağ adlı enstalasyonu dikkat çeken eserler arasında. 38 üniversiteden yeni mezun 120 sanatçının eserleri yarın akşama kadar görülebilir.Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan novella'sının birbiriyle bağlı ilk üç kısa öyküsünden kendi uyarladığı oyun olan, başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı Aile Yalanları perde açıyor. Zorlu PSM ve Toy İstanbul ortak yapımcılığında, yönetmenliğini Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği oyun 20 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde prömiyer yapacak.Dünyanın en cazip turistik bölgelerinin başında gelen ve yılda yaklaşık 91 milyon turistin ziyaret ettiği İstanbul Tarihi Yarımada, bu kez özel bir serginin konusu oldu. Türkiye'nin en büyük hareketli model sergisi olan İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi İstanbul Sütlüce'de Miniatürk Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana 55 bin kişiyi ağırlayan sergi ziyaretçilerini zamanda benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Gerçek yaşamdan 87 kez küçük, hareketli teknolojik model sergileri üreten Modelport'un hazırladığı İstanbul Tarihi Yarımada Model sergisi, bir zamanlar Roma İmparatorluğu ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olan İstanbul'un 400 bin metrekarelik en tarihî bölgesini hareketli modellerle yeniden canlandırıyor. Ziyaretçiler, 400 yıllık bir dönemde Topkapı Sarayı'ndan Sultanahmet Camisi'ne kadar olan bölgede yaşanan hayatı izleme fırsatı yakalıyor. Yeniçeri isyanları, cülûs törenleri, yabancı elçilerin Osmanlı padişahlarına yaptığı ziyaretler, Sultanahmet Camisi ve meydanındaki hayat gibi yüzlerce hikâyeyi görme imkanı buluyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden sergide, ezan sesleriyle birlikte 10 dakikada bir gece gündüz döngüsü de yaşanıyor. 3 boyutlu yazıcılarla hazırlık çalışması beş yıl süren sergide 10 bin adet figür kullanılmış. Her açıdan ilk olan sergi haftanın yedi günü 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebiliyor.