İlham kaynağı çakıl taşları

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde 1996 yılında gezerken bulduğu taşlar, ilham kaynağı oldu. Taşların yüzeyindeki desenleri, çeşitli yüz şekillerine benzeterek bugüne kadar 47 tablo yapan resim öğretmeni Cemil Cengiz Uygun, önemli olanın ilham duygusu olduğunu söylüyor. Mudanya'ya tatil için gittiğini söyleyen Uygun, sahilde dolaşırken renkli bazı çizgi desenler olan çakıl taşlarını toplayarak eve getirir. Taşların iki yüzünde bulunan renkli nakışlardan yola çıkarak bunları tablolara yansıtmaya karar verir. Uygun, "Tablolar küçücük bir çakıl taşından ilham alınarak yapıldığı için daha önceki hiçbir ülkede hiçbir zaman diliminde hiçbir resim akımında hiçbir ressam tarafından bir benzeri yapılmamış olan tamamen orijinal eserlerdir. Ayaklarını bu ülkeye bu memlekete bu insanlara ve bu kültüre basarak yükselen bir kültürü temsil etmektedirler. Oluşan 47 tablo 27 yıllık çalışmanın eseri oldu. Yaptığım eserlerin yanına o taşın fotoğrafını da koyuyorum. Böylece sanatseverler o eserin nasıl ortaya çıktığını ve taş üzerindeki çizgi ve desenleri nasıl ilham kaynağı olduğunu görmüş oluyorlar" yorumunu yapıyor.Uygun, bir taştan ilham alarak yapmış olduğu tabloların içindeki portrelerin izleyiciler tarafından, tarihe mal olmuş ve dünyanın akışına yön vermiş ünlü kişiler benzetildiğini söyledi. Uygun, "Sanatseverler bu tablolardaki çalışmalarımı Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Lenin, Marks, Darwin gibi ünlülere benzetiyor. Sanatseverleri etki altına almamak için tablolara isim koymuyorum. Tamamen bir tablodaki yorumları sanatseverlere bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Halen Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni olarak görev yapmakta olan Uygun, yaşamış olduğu bu sanat serüveninin planlı bir gelişim olmadığını, tamamen kendiliğinden gelişen olayların neticesinde bu eserlerin meydana geldiğini belirtti. Görenleri de hayret içinde bırakanın, taşın üzerinde bulunan bir işaretin bu taşın özel bir olduğunu düşündürdüğünü ifade etti. Bugüne kadar Karabük'te Safranbolu'da iki kez, Bolu'da ve Bursa'da sekiz sergi açan Uygun, bundan sonra hedefinin yurt dışında bir sergi açmak olduğunu sözlerine ekledi.