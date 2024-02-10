7/24 şehirde yaşam

Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak anılan geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Türkiye Devlet Sanatçısı unvanına sahip Suna Kan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Orkestra Akademik Başkent Ortak Konseri'nde anılacak. 2.Uluslararası Suna Kan Yarışması'nın birincisi Ilgın Top'un da sahnede kemanı ile yer alacağı konserde Wolfgang Amadeus Mozart'ın Keman Konçertosu'ndan ve Franz Joseph Haydn'ın 49 nolu Senfoni'sinden eserler çalınacak. Konser 12 Şubat akşamı CSO Ada Ankara Mavi Salon'da dinleyicileri ile buluşacak. 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top aynı zamanda, İKSV tarafından verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün de bu yıl ki sahibi.Selin Köseoğlu'nun yazıp yönettiği ve aynı zamanda Edith karakterine hayat verdiği tek kişilik müzikli oyunu, Piaf'ın meşhur şarkılarının Türkçe yorumları eşliğinde seyirci ile buluşuyor. 13 Şubat'ta Zorlu PSM Touche'de sahnelenecek oyun, Kaldırım Serçesi'nin, aşkları, kayıpları, hüzünleri ve şarkılarıyla günümüz dünyasına uzanan öyküsünü anlatıyor.Genco ve Caniko'dan sonra Işıl Kasapoğlu belgeselini hayata geçirmek için çalışmalara başlayan ENKA Sanat, nitelikli bir seçkiyi izleyiciyle buluşturacağı yeni sezonu, 12 Şubat'ta 39 Buçuk Basamak ile açıyor. Tiyatro Adam'ın bu kara komedisinde, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Murat Akkoyunlu, Pelin Abay performanslarıyla öne çıkıyor. John Buchan'ın 39 Basamak adlı romanından ilham alan, Oğuz Utku Güneş'in yazıp yönettiği oyun bu sefer eserin yaratıcısı John Buchan'ı oyunun baş kahramanı haline getiriyor.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 15 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın ortak siparişi olan Detlev Glanert'in Ölümsüz Sevgiliye başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori'nin etkileyici yorumuyla Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. Konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms'ın 2. Senfonisi'ni ve Marzocchi'nin Encore eserini seslendirecek.The Stay Boulevard Nişantaşı, Galeri 77'nin kendi mekânı dışında gerçekleşen tüm sergilerini içeren "Galeri 77 Shows" projesinin üçüncü ayağı olan "Gülmekten Kendine Dön" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Narek Arzumanyan, Gago, Sedat Girgin, Evgenia Saré ve Arthur Tonakanyan'ın eserleri 5 Nisan'a kadar görülebilirRessam Merih Yıldız'ın Yeryüzünün Şarkısı-Eutopia adlı kişisel sergisi 2 Mart'a kadar Galeri Diani'de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Fantastik bir dünya kurduğu sembolik anlatımlı resimlerini, kimi zaman dışavurumcu kimi zaman gerçeküstü tavırlarla destekleyen Yıldız, kompozisyonlarında kullandığı nesneler ve korkuluk formlarıyla izleyiciyi masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.Günümüzün Macar cam sanatının kültürel değerine vurgu yapmak ve yeni nesillere aktarmak adına, Macaristan'ın önde gelen cam sanatçılarının eserlerinden oluşan, "Glassification.hu" isimli sergi Türkiye'ye geliyor. 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında, ilk olarak 22 Ocak'ta CSO Ada Ankara'da izleyiciyle buluşan sergi, 14 Şubat – 18 Mart arasında Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nde açık kalacak.