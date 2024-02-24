7/24 şehirde yaşam

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda bu akşam G.Rossini'nin ünlü eseri 'II Mehmet'i sahneliyor. 3 Kasım 1990 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye prömiyerini yapmış olan eser, 34 yıl sonra yeniden seyirciyle buluşuyor. Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna'nın hikâyesini konu alır. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet'e âşık olan Venedikli Anna'nın babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet'e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmasını anlatan operanın başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.Dünyanın prestijli oda müziği topluluklarından biri olarak kabul edilen Cameristi Della Scala, ilk kez CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. 'Fantasie da opere di Giuseppe Verdi / Verdi'nin Opera Fantezileri' konseri, dünya genelinde büyük beğeni toplayan orkestranın Türkiye prömiyeri olma özelliğini taşıyor. Cameristi della Scala, 26 Şubat akşamı keman solisti Francesco Manara ve çello solisti Massimo Polidori eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atacak.İngiltere'de "30 yaş altı dünyanın önde gelen 30 müzisyeni" arasında gösterilen çellist Jamal Aliyev ve piyanist Ece Dağıstan, ortak projeleri "Dünya Şarkıları" ile bu akşam Zorlu PSM'de sahne alıyor. İkili dünyaca ünlü bestecilerin farklı tarzdaki eserlerini çello ve piyanoyla kendine özgü bir yorumla seslendirecek. Ece Dağıstan, Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından klasik ve çeşitli türlerdeki akustik projeleriyle müzikseverlerin yakından takip ettiği bir müzisyen.İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan ve tüm dünyada milyonlarca satış rekoruna ulaşan Harry Potter serisi, bu kez buz üstünde tiyatro gösterisi olarak dünyayı dolaşıyor. Özel tasarlanmış buz arenasında sirk sanatı ve artistik patinajı bir arada sunan eşsiz performans 'Hogwart's Holidays', Cirque du Soleil Yıldızlarının katılımıyla 25 ve 29 Şubat'ta Maslak TİM Show Center'da İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.Şubat ayı boyunca Demet Sağıroğlu, Barbaros, Emir Ersoy, Bora Öztoprak, Sibel Tüzün gibi isimleri müzikseverlerle buluşturan Raffles İstanbul'un sevilen mekânı Long Bar'da konserler devam ediyor. Bu akşam Zuhal Olcay'ı ağırlayacak olan mekan mart ayında da yine ünlü isimlere ev sahipliği yapacak. Sahneye çıkacak isimler arasında Zeynep Özyılmazel ve caz müziğin önemli seslerinden Fatih Erkoç da yer alıyor.Yönetmenliğini Sercan Özinan'ın yaptığı, bestelerini Metin Bahtiyar'ın gerçekleştirdiği, Yağmur Şakoğlu'nun yazdığı, koreografisi İzmir Tenim'e ait "Bataklık'' müzikali, medeniyetten uzak bir biçimde kendi halinde yaşayan bataklık topluluğu 'Arimasp'ın hikâyesini anlatıyor. 11 kişilik canlı orkestraya 16 genç oyuncunun eşlik ettiği müzikal bu akşam Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde perde açıyor. Müzikal, 4 Mart'a kadar sahnelenecek.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliği ile Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırlanan 'Bir İdealin Peşinde: Alaca Höyük' sergisi kapsamında özel bir etkinlik gerçekleşiyor. Serginin Küratörü Nihat Tekdemir 29 Şubat Perşembe günü saat ziyaretçilere sergi turu verecek. Nihat Tekdemir'in anlatımıyla gerçekleşecek sergi turunda ziyaretçiler, hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ün önderliğinde başlatılan arkeoloji seferberliği ve ilk bilimsel araştırmalar hakkında bilgi edinecek hem de Hattilerin ve Hititlerin Orta Anadolu'da yarattıkları yüksek ve gelişkin kültüre ışık tutan orijinal eserleri görebilecekler.