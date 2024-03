Bahar kapımızı çalıyor

21 Mart ekinoksunu yani yaz gündönümünü de geride bıraktığımıza göre artık her geçen gün hava sıcaklıklarının arttığına, yazın kendisini daha da hissettirdiğine şahit olacağız demek... Yani tam da yeni sezon için dolapları yavaş yavaş hazırlama dönemindeyiz diyebiliriz. Hep dediğim gibi ilk önce geçtiğimiz yıl dolaplara kaldırdıklarınızı çıkarma, ardından yeni trendleri iyice öğrenme ve sonrasında da uygun kombinler için eksik gördüğünüz parçaları dolaplarınıza ekleme zamanı... Eğer yeni sezon trendlerini iyice öğrenirseniz eksik olan parçaları tespit etmeniz kolaylaşır. Ayrıca geçtiğimiz yıl aldığınız ve hâlâ trendlere uygun parçaları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve tabii ki dolaplarınızdaki parçaların benzerlerini yeniden satın alarak kendi bütçenize de zarar vermemiş olursunuz. Kısaca bu sezon göz atmamız gerekse oldukça ışıltılı bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ışıltılı olduğu kadar bir o kadar da klasik ve romantik de bir sezon. "İkisi bir arada nasıl olacak ki?" dediğinizi duyar gibiyim. Giyinmek de moda da aslına bakarsanız tamamen matematik işi. Doğru parçaları bir araya getirerek hem klasik bir havaya hem de ışıltılı bir görüntüye sahip olmanız oldukça olası... Son birkaç sezondur asla eskimeyen mikro miniler, polo yakalar mesela bu sezonun trendleri arasında. Ancak onlarla birlikte yüksek belli pantolonlar, pastel tonlar, metalik detaylar ve üç boyutlu çiçekler de bu sezonun olmazsa olmazları arasında... Haydi gelin o zaman daha yakından bakalım bu ilkbahar-yaz sezonun olmazsa olmazlarına...60'lı yıllarının başkaldırısının simgesi mini kavramı, 2024 İlkba- İlkbahar/ Yaz sezonunda şortlar iş birliği yapıyor. Triko ya da jean dokuda har/olsun 2024 ilkbahar/yaz podyumlarını ele geçiren mini şortlar, spor salonlarında geçirilen zorlu günlerin hakkını vermeniz için alan yara- yaratıyor. 2024 sezonunda mini klişesine en şık halinizle dahil olmak için tıyor. Gucci, Stella McCartney ve Tom Ford podyumları ilham vermeye hazır.Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan trend akımı old money estetiğiyle hayat- hayatlarımıza giren zengin ve lüks görünümler, larımıza bu ilkbahar sezonunda preppy yani özel okul görünümlerine evriliyor. Polo yaka tişört, hırka, kazak ve gömleklerin oda- odağında gelişen bu trend, Gucci'de sportif bir ğında sete dönüşürken Miu Miu podyumlarında fırfırlı etek, gömlek katmanlanmış kazak ve blazerla Y2K döneminin Abercrombie&Fitch rüyasını modernleştirerek 2024'ün mükem- mükemmel görünümüne yön veriyor. Hem rahat mel ve uğraşılmamış hem de basic bir tarz için yeterli şıklığı karşılayan polo yaka üstler, montlardan yavaş yavaş kurtulduğumuz ilkbahar sezonunun kurtarıcısı olacak.Omuz çantaları yerini el çantalarına bırakı-bırakıyor. Fendi, Ferragamo ve Philosophy di Loren- yor. Lorenzo Serafini defilelerindeki kol altına sıkıştırılan zo ya da elde tutulan çantalar hem klasik hem de stil sahibi duruyor.Yine tanıdığımız trendlerden biri olan püsküller, eğlenceli enerjisiyle 2024 ilkbahar sezonunun bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sezon elbiselerin yanı sıra Prada pod- podyumlarında blazerların ve gömleklerin, Gucci de yumlarında ise trençkotların ucunda gördüğümüz 1920'lerin parıltılı püskülleri taze ve modern yorumuyla 2024'teki yeni hallerini alırken Diesel, The Attico, Bottega Veneta gibi markaların elbiselerin üstüne incelikle işlenmiş mikro püskülleri moda ve zana-zanaatın kusursuz birleşimini gözler önüne seriyor.Disko ateşini tetikleyen metalik kumaşları bu sezonun birçok koleksi-koleksiyonunda rahatlıkla görüyoruz. Versa- yonunda Versace'den, Chloe ve Paco Rabanne'e dek ce'den, yüksek moda markaları lame rengin-renginden rose gold'a varan renk skalasıyla den parlaklığın her tonunu kucaklarken, ışıltıyı gündelik hayata taşımayı da başarıyor. Aslında biz bu iddialı me- metalik trendine geçtiğimiz sezondan talik itibaren alışmış durumdayız. Kışın bile metalik çizmeleri, metalik de- detaylı ceketleri giymiş olan bizler için taylı ilkbahar-yaz sezonunda tatlı metalik detaylar çok da zorlayıcı olmayacak. Mesela Armani'nin koleksiyonunda mavi, pembe ve mor tonlarda parlak kumaşlar yer alıyor. Öte yandan Phi- Philosophy di Lorenzo Serafini, Versace losophy ve Prada'da ışıltılı örgü elbiseler kristal işlemelerle eşleştiriliyor. Ta- Tasarımlar son zamanlardaki metalik sarımlar trendine de atıfta bulunuyor.İlkbaharın naifliğini en güzel şekilde ortaya koyan renk paleti yani pastel tonlar bu sezon doğal olarak çok gözde... Koleksiyon- Koleksiyonlardaki pastel tonlar bir yandan lardaki da 90'ların havasına atıfta bulunuyor. Versace, koleksi- koleksiyonunda 1990'ların popüler yonunda renklerinden limon, pastel mavi ve şeker pembesi gibi tonlar öne çıkıyor. Öte yan- yandan Jil Sander pastel şeftali dan tonlarda örgü elbiseler tercih ederken Missoni'nin pastel mango tonlarından lilaya kadar zengin renk paleti dikkat çekti. Pastel tonların en güzel yanıysa jean'lerle, siyahlarla, caramel tonlarıyla rahatlıkla kombinlenebiliyor oluşu.İlkbahar-yaz sezonunda da transparan parçaların yükselişi devam ediyor. Dolce&Gabbana'nın 2024 ilkbahar/yaz koleksiyo- koleksiyonunda transparan trençkotlar, elbiseler ve gömlekler yer alırken nunda Alberta Ferretti, pastel tonlarda transparan yazlık elbiseler ve gömlekler sunuyor. Transparan dendiği zaman hemen gözleri- gözlerinizin önüne aşırı seksi ve provokatif detaylar gelmesin... Pudra nizin tonlarındaki, iri bir kurdele detayıyla süslenmiş ve hafif iç göste- gösteren bir gömlek de transparan konseptinin içinde yer alıyor.Mevsimi kucaklayan güller aplike işlemelerden, desenlere ve kumaş baskılarına dek 2024 İlkbahar/ Yaz podyumlarında yerini alıyor. İnce nakış dantel trendinden miras aldığı romantik tavrı sürdüren güllerle mevsimi karşılamak istiyorsanız rotanızı Kenzo, Roberto Cavalli ve Zimmermann podyum- podyumlarına çevirmenizde fayda var. Farklı stillere hitap larına eden oyunbaz gül kullanımından favorinizi bulup, gardırobunuza şimdiden ekleyebilirsiniz. Mevsim gülleriyle yeni sezonun enerjik ritmine ayak uy- uydurmamanız işten değil.2000'lere yaptığımız geri dönüşle birlikte son birkaç sezondur podyumları ve dolaplarımızı dolduran düşük beller, yerini yeniden yüksek bel pantolonlara bırakıyor. Saint Laurent, Alaia, Hermes, Louis Vuitton gibi markalar alıştığımız yüksek bel silüetlerine dönüş yaparken, JW Anderson'ın yaratıcılığını konuştur- konuşturduğu Loewe podyumlarında yüksek bel pantolonlar, duğu alışılmışın dışına çıkarak göğüs altında konumlanıyor. Yükselen beller, kısalan paça boyları ve bollaşan kalıpla- kalıpların yanı sıra, bu sezon podyumlarda tasarımların ilginç ve rın artistik siluetleri de dikkatleri üzerine topladı.