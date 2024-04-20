7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana'da sanatseverler ünlü sanatçılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Festival kapsamında Yeşilçam'ın iki dev ismi Ediz Hun ve Türkan Şoray Adanalılarla buluşacak. Ediz Hun bugün saat 16'da Adana Müze Kompleksi'nde söyleşiye katılacak. Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray ise, Şoray Uzun moderatörlüğünde yarın saat 16'da sinema ve sanat üzerine keyifli bir sohbetle Adanalıların karşısına çıkacak.Türk figüratif resim sanatının önemli isimlerinden Orhan Umut, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Gece Görüşü' isimli sergisi ile DG Art Project'te sanatseverlerle buluştu. 11 Mayıs'a kadar sürecek olan sergide kültürel çeşitliliğin, yalnızlığın ve bırakılmışlığın renklerle bütünleştiği eserler; izleyicileri derin bir düşünceye ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 24 Nisan saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda 'East Black Sea Ansamblı Ordu'dan Artvin'e Türkülerimiz' adlı konseriyle seyirciyle buluşacak. Sanat yönetmenliğini Savaş Karaman'ın üstlendiği konserde Savaş Karaman, Mustafa Gökay Ferah ve Rıza Can Özel solist olarak sahnede olacak. Kavalda Kenan Elmas, bass gitarda Alper Uğurlar, gitar da Şehmus Fidan ve ritm bölümünde Harun Koç yer alacak. Dinleyiciler Karadeniz'in en güzel türkülerini dinleme imkânı bulacak.Sanat alanında Türkiye'nin kültürler arası köprü görevini başarıyla yürüten çağdaş sanatın temsilcilerinden Gama Gallery, bu kez dünyaca ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand'ın eserlerini 42 Maslak'ta sanatseverlerin izlenimine açıyor. Kırk üç yıllık kariyerinde İran'dan İngiltere'ye; İtalya'dan Fransa'ya uzanan sergiler açan sanatçının Türkiye'de açılan en önemli kişisel sergisi 11 Mayıs'a dek görülebilir.Ülkemizin yetiştirdiği deniz ressamları arasında, öncü ve önemli bir yere sahip olan Diyarbakırlı Tahsin'in eserleri görücüye çıkıyor. Sanat tarihimizde Türk resminin ilk yurtdışı sergisi olarak kayda geçen, 1918'de açılan Viyana Sergisi'ne 7 eseriyle katılan Diyarbakırlı Tahsin Bey'in ölümünden yıllar sonra açılan ilk kişisel sergisi olarak dikkat çeken sergi 24 Nisan - 18 Mayıs tarihleri arasında Arnavutköy Galeri Selvin'de sanatseverlerle buluşacak.