Floral esintiler

Hepimiz biliyoruz ki geçen sene düzenlenen defilelerden bu yılın ilkbaharyaz sezonunun önemli trendlerini öğrenmiştik... Bu trendler arasında belki de ilkbaharyaz sezonun ruhuna en uygun olan çiçek desenleri, çiçekli aksesuvarlar, üç boyutlu çiçekler ve çiçek baskılarıydı... Podyumları, çiçek desenlerinin ilkbahar ve yaz dışında giymenin gerçekten avangart olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Hatta sizlerin içinizden "Çiçek desenleri zaten sürekli trend oluyor" dediğinizi duyar gibiyim... Doğru ama yine hepimzi kabul etmeliyiz ki zamansız bir klasik olan çiçek desenleri, her sezon farklı şekillerde yeniden yorumlanıyor ve her zaman da bu sezon olduğu kadar trend olmayabiliyor.Bu floral trendin özünde bir yandan da gizemli ise gizemli bir hava var... Koyu zeminler üzerine kullanılan çiçek detaylarıyla, bu desenin daha da patlaması ve göze çarpması mümkün oluyor. Ancak bu birliktelik dediğimiz gibi tasarıma daha derin ve gizemli bir hava da veriyor. Sonuç olarak, çiçek trendi bu sezonun olmazsa olmazı. Her bir moda meraklısının kendi tarzını bulmasına izin veren geniş bir tarz... Ve tasarımcıların farklı koleksiyonları ve kumaş ve renk seçeneği sunmasından dolayı ortaya sonsuz ihtimaller çıkıyor.Dinamik ve eğlenceli tavrını hem renklerden hem de güzel çiçek deseninden alan bu elbiseler, kış sezonuna da renk getirecek. Çiçek bahçesini andıran floral tasarımlar, hem vintage görüntüsü yakalamanıza yardım ederken, hem de oldukça eğlenceli gözükmenizi sağlıyor. Floral desenli tasarımlar her yıl ilkbahar-yaz aylarına damga vurmayı başarıyor. Bu yıl ise, çiçek desenlerini kış sezonundan görmeye başladık. Çiçek desenleri yine ağırlık olarak elbiselerde bulunsa da, hırka ve kazaklarda da küçük işlemeler halinde kullanılıyor. Çiçek desenleri oldukça renkli ve ilgi çekici tasarımlardan biridir. Bu neden ile kombinlerinizde daha sade parçalar seçmeniz; kafa karışıklığını önleyecektir. Siyahlar, pullar, payetler, metal aksesuvarlar, kargo detaylar ve militer trendi yerini çok daha feminen bir trende bırakıyor... Çiçek demek her birimizin daha feminen, romantik taze, canlı ve ilham verici görüneceğimiz anlamına geliyor. İşin güzel yanı çiçekli her bir parçanın hem gündüz hem de gece rahatlıkla giyilebiliyor oluşu. Gençliğin, tazeliğin ve yenilenmenin sembolü olarak görülen çiçekler bu sezon tam anlamıyla her yerde. Tüm aksesuvarlarda, ayakkabı ve çantalarda, iç ve dış giyimin tüm parçalarında çiçeklerin her türlüsünü bol bol göreceğiz. Basit bir tişörtte de kargo pantolonların üzerinde de, bomber ceketlerde de bolca çiçek detayı var. Peki bu ne demek? Kesinlikle ne giyersek giyelim naif ve taze bir kadınsılık içinde olacağımız kesin.Trend analiz uzmanları verdikleri röportajlarda, " Çiçek desenli kumaşlar, çiçek işlemeleri, üç boyutlu çiçekler... Çiçek her formuyla, her rengiyle kesinlikle her yerde... Çiçek her yıl yenilenme, tazelenme, gençleşme arzumuzun bir dışa vurumu adeta... Çiçek umut demek, yenilik ve tazelik demek... Bizi yoran her şeyden uzaklaşmak, içimizdeki dişiyle yeniden buluşmak ve doğaya kavuşmak demek. Minimalist ve maskülen her trend kadının kendi dişi enerjisinden de uzaklaşmasına neden oluyor. Sonuç olarak giydiklerimizin kalıpları ve renkleri bizim duygusal olarak da etkilenmemizi sağlıyor. Yani aynada koyu renkler içinde ve bir erkek takımı giymiş bir kadını görüp kendi dişi enerjinizi yükseltmeniz mümkün değil. İşte bir süredir tam olarak bu tarz bir sürecin işindeydik. Şimdi hem maksimalizmin etkisiyle hem de çiçek trendiyle bu yaz kendi feminen varoluşumuzu keşfe çıkıyoruz" diyor.Yazının başında da söylediğimiz gibi geçtiğimiz yıl Milano, Londra ve Paris'te düzenlenen defile ve şovlar; bu sezonun en belirgin trendinin çiçekler olduğunu göstermişti. Üç boyutlu çiçeklerle bezenmiş elbiseler, Bottega Veneta, Valentino ve Giorgio Armani'de ya da Türkiye'de Tuğba Atasoy, Ayşe Burcu Kaya'da olduğu gibi kristal çiçeklerle donatılmış tasarımlar, çılgın çiçekli aksesuvarlar her yerdeydi. Çiçek derken sadece güllerden, papatya ya da ay çiçeklerinden bahsetmiyoruz. İngiliz tasarımcı Alexander McQueen'in 2007 yılındaki gündeme damga vuran ilkbahar-yaz koleksiyonunda kullandığı çiçeklerden bu yana moda dünyası hiç bu kadar yoğun bir şekilde çiçek görmemiş olabilir... O zaman McQueen "Çiçekleri kullanmayı çok seviyorum. Onların bir an kaybolan güzellikleri insana ilham veriyor. Kırılgan ama kırılgan oldukları kadar da büyüleyiciler" diyerek bir tasarımcı olarak çiçekleri koleksiyonlarında nasıl büyük bir zevkle kullandığını anlatmıştı. Bir yandan çiçekleri kullanmanın tasarımcılar için şöyle de bir ilham verici özelliği var; dünyada yaklaşık 400 bin çeşit çiçek bulunuyor. Yani renkleri ve formlarıyla çiçekler sonsuz bir yaratıcılık kaynağı...Bu sezon çiçekler çok popüler dedik durduk tüm yazı boyunca... Peki hiç merak ettiniz mi çiçekler ne zamandan beri kıyafet tasarımlarında yer alıyor diye? Mesela şakayık deseni, Çin ipeklilerinden iki yüz yıldan uzun zamandır kullanılıyor. M.S. 618 ve M.S. 907 yılları aralığında hükümdarlık ailesi saray kıyafetlerinde bu çiçeklilerin bolca kullanılmasını istiyor. Bu çiçekli baskılar yıllar içinde Çinli ve Japon zenginlerin en çok kullandıkları kumaş oluyor. 15 ve 16'ncı yüzyıl Avrupası'nda da kadın ve erkeklerin çiçek desenli dantelleri giysilerinde kullanması çok moda oluyor. 18'inci yüzyıl Avrupası'nda özellikle küçük çiçek desenlerinin kıyafetlerde kullanılması çok popüler oluyor.Çiçekli tasarımla evet çok popüler. Hepimiz de çok ama çok seviyoruz bu deseni. Doğruyu söylemek gerekirse çiçek desenleri ya da detayları tüm kombinin daha romantik ve kadınsı görünmesini de sağlıyor. Ama kabul edelim ki çiçekli parçaları yanlış bir şekilde kombinlediğiniz zaman ortaya pek de hoş olmayan görüntüler çıkıyor. Çiçekler içinde bir anda aşırı çocuksu ya da yaşınızdan çok büyük görünme riskiniz var. Mesela çiçekli bir eteği beyaz ya da jean bir gömlekle ya da düz tişörtlerle giymeye özen göstermenizde fayda var. Çiçekli bir elbiseyi spor ayakkabılarla kombinlediğinizde ortaya spor şık bir görüntü çıkacağı kesin. Çiçekleri kullanırken çiçeklerin aslında oldukça iddialı ve gösterişli olduğunu asla unutmamak gerekli. Çiçekli bir parçayı sade ince bantlı ve tek renkli ayakkabılarla ve tek renkli çantalarla bir araya getirmeye özen gösterin.