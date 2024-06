7/24 şehirde yaşam

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını sahneye taşıyor. 220 filmle dünya Guinness Rekorlar Kitabı'nda rekor sahibi olan Şoray'ın film müziklerinden oluşan Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi adlı konser, 10 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. NetSanat tarafından hazırlanan konserde proje koordinatörü ve solist Melis Kızılaslan, drkestra şefi ve aranjörü Neyzen Özsarı, solistler Hande Everes ve Zeynep Burcu Altınel, 35 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde Şoray'ın unutulmaz filmlerinin müziklerini seslendirecekler. Birçok filmden görüntülerin de yer alacağı bu geceye Türkan Şoray da katılacak.İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Festival 13 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda klasik müziğin popstarı olarak tanımlanan piyanist Khatia Buniatishvili konseri ile sona erecek. Ayrıca festivalin son haftasında Gülsin Onay'dan Edgar Moreau'ya, Alexandre Castro-Balbi'den Can Çakmur'a, Franz Liszt Oda Orkestrası'ndan Borusan Quartet & Synergy Vocals ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'na birçok önemli solist ve topluluk müzikseverlerle buluşacak.Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atacak. BWO Entertainment organizasyonuyla dev bir orkestrayla sahne alacak olan Pekkan efsane şarkılarını Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla beraber söyleyecek. Konserde Pekkan'a Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi önde gelen isimler eşlik edecek.Oyuncu Merve Polat, Deniz Madanoğlu'nun yazdığı Yan Rol isimli oyundaki performansıyla tüm ödülleri toplamaya devam ediyor. Yapımcılığını Tiyatro Mitos'un üstlendiği, Şenol Önder'in yönettiği bu çok konuşulan oyun 12 haziran akşamı Alan Kadıköy'de izleyiciyle buluşuyor."Girl Boy", For the Damaged Coda", "23" gibi sevilen şarkılarıyla efsaneleşen grup Blonde Redhead, bu akşam 30. Yıl Kutlaması için PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşuyor.15. Uluslararası Doğu Halıları Konferansı geçtiğimiz akşam başladı. Konferans ve fuarın yanı sıra sergiler de öne çıkıyor. Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları ve Osmanlı Dönemi Suriye ve Lübnan Dokumaları sergileri bu akşam Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açılıyor. Envanterinde 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimi ve zengin bir coğrafyadan eserler bulunduran müzenin koleksiyonundan seçilen 45 eserin yer aldığı sergi iki ay boyunca ziyarete açık. Çoğu daha önce sergilenmemiş ve yayınlanmamış eserlerden oluşan seçkinin, halı uzmanlarına ve meraklılarına yeni bir diyalog alanı sunması hedefleniyor. Öte yandan dokumalar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Amerikalı fotoğraf sanatçısı, koleksiyoner Josephine Powell'ın 1974-1994 arasındaki Türkiye gezilerinden derlenen 400 dokuma işi ve binin üzerinde ahşap ve metal eserden oluşan Josephine Powell Anadolu Kilimleri Koleksiyonu yeniden izleyiciyle buluşacak.Ünlü Dj İstanbul'da Farklı tarzıyla adını dünyada duyurmuş, Amsterdam ve Berlin gece hayatının en hızlı çıkış yapan DJ'i Mila Black, Out Run'in ilk İstanbul etkinliği için Türkiye'ye geliyor. 14 Haziran Cuma gecesi Dorock XL Venue'de gerçekleşecek konserde ünlü şarkıcıya DJ Berk Duygun ve Can Koç eşlik edecek.