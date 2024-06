Bisikletin formula ruhu İstanbul’da

Gün geçmiyor ki, İstanbul farklı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmasın. Farklı spor branşlarından dünyaca ünlü isimlerin yolu illa ki bu dünya kentine düşüyor. Şimdi de bisiklet branşında dünya çapında bir etkinlik üç yıl süreyle İstanbul'da boy gösterecek. 19-20 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye'de koşulacak L'Étape Türkiye by Tour de France'ın ne olduğuna ve önemine bakalım. Bisiklet sporunun en prestijli yarışı olarak Tour de France'ın organizatörleri, 1993 yılında amatör bisikletçilerinin de bu yarış kültürünün bir parçası olması için L'Étape by Tour de France'ı başlatır. Proje yöneticisi Mathieu Clanchin, Tour de France'ın en büyük sınırı coğrafyası olduğunu hatırlatarak, "Biz bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik. Bu seri sayesinde amatör bisikletçiler, profesyonellerden birkaç gün sonra aynı etabı kendileri deneyimleyebilecekler" diyor. Mathieu Clanchin'ın altını çizdiği bu nokta önemli. Gerçekten bisiklet sporunun yayılmasında bu tarz yarışların televizyon yayını çok önemli. Zira bisiklet belki de her yaştan, her bütçeden insanı buluşturabilen bir spor. Türkiye'de bisiklete artan müthiş ilginin her yıl daha da büyüyen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun katkısı inkar edilemez.Gelelim Türkiye'de bisiklet adına bir numaralı isminin bu yarış için yorumlarına... Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, L'Étape Türkiye by Tour de France'ın spor kadar turizme katkısına da dikkat çekiyor. Bu etkinliğe 30 ülkeden katılım beklendiğine dikkat çeken Müftüoğlu, "İstanbul bir spor şehri, aynı zamanda turizm şehri. Turizm ve tanıtımın sonu yoktur. L'Étape by Tour de France da yılın 23 haftasında dünyanın farklı şehirlerinde düzenleniyor. Bu organizasyon amatörlerin yarışabildiği bir etkinlik. Biz 2005-2006 yılında masterleri yarıştıralım deyince kimse gelmez dediler. 5-6 kişiyle başlayan hikaye bugün iki binleri buldu. İleride bu organizasyonun ülkemizde yirmi binlere ulaşacağını düşünüyorum. Bu organizasyon, bisiklet sporunun tabana yayılması açısından önemli. Amatör sporcularla profesyonellerin buluşması için ve hatta ailece bisikletle dünya şehri İstanbul'da gezintiye çıkanlar için de büyük bir fırsat olacak. Ayrıca bu organizasyonun tüm dünya tarafından izleneceğine dikkat çekerim" ifadelerini kullandı.19-20 Ekim'de ilgili bakanlıklar dahil üst düzey devlet protokolünün katılımıyla start verilmesi beklenen yarışları organize eden 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, "Böylesine önemli bir organizasyonu ve markayı Türkiye'de ağırlamak bizim için heyecan verici. Yarışın Türkiye'ye gelmesi adına zorlu bir süreç aşıldı. Organizasyonun tüm uluslararası yarışlardan çok daha farklı ve katı kriterleri var. Yıllardır üzerinde çalışıyorduk ve üç yıl Türkiye'de olacak. Şimdiden 30 farklı ülkeden üç bin sporcudan talep gelmesi, doğru yolda olduğumuzun göstergesi" yorumunu yaptı.1 L'Étape Türkiye by Tour de France; 106.8 kilometrelik "uzun", 55.8 kilometrelik "kısa" ve 6.7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşuyor.2 Tüm parkurlar için başlangıç ve bitiş noktası ise Beykoz'daki Küçüksu Kasrı olarak belirlendi.3 Kupalar, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle organizasyona bir armağan olarak, dövme bakır el işçiliği ile üretildi. Üzerinde boncuklu tarlayı simgeleyen darbeler bulunuyor.4 L'Étape Türkiye by Tour de France, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu bir organizasyon.