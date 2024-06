Desenleri karıştırma sanatı

Düz renkleri bir araya getirmek ya da aynı rengin farklı tonlarını bir arada kullanmak anlamına gelen ton sür ton kombinler yapmak her zaman daha risksiz ve kolaydır... İskandinav güzellik anlayışında olduğu gibi bej ve gri tonlarını bir arada kullanarak sayısız miktarda doğru kombin üretebilirsiniz.... Ya da toprak tonlarını bir araya getirerek... Simsiyah veya bembeyaz giyinmek de risksiz ve başarılı bir kombini ortaya çıkarmanızı sağlar... Ama old money (eski para) stilinin son birkaç yıla damgasını vurmasıyla birlikte tüm bu sade ve düz renk uyumlarının arasına yavaş yavaş desenler de eklenmeye başladı... Çizgili gömlekler, çiçekli fularlar ile o sade görünüm elegan ve çarpıcı bir vurguyla hareketlendirilmeye çalışıldı. Ve sonunda beklenen oldu hayatlarımıza ve dolaplarımıza yavaş yavaş dahil olan bu desenler sonunda tüm bir akım haline geldi... Bir baktık ki ilkbahar-yaz sezonunun ilk günlerinden itibaren desenler sezonun favorisi oluverdi...Stil ve alışveriş danışmanlığı yapmış biri olarak benim duruma ilk tepkim, "Keşke tek bir desen trend olsaydı" oldu... Çünkü o tek bir desenle başa çıkmak kabul edelim çok daha kolay ve pratik olurdu... Ancak bence 'ne yazık ki' başta çiçek deseni olmak üzere, hayvan derisi desenleri, çizgiler, geometrik formlar ve daha birçok farklı desen türü bu sezon bir anda moda dünyasında popülerlik koltuğuna oturdu... Aslına bakarsanız desenler doğru kullanıldığı zaman hem fiziğinizi istediğiniz gibi göstermenize yardımcı olur, hem de kombinlerinize renk ve eğlence katar. Ancak desen giymek heyecanlı olduğu kadar da korkutucudur... Çünkü aynı anda çok desen demek kombinde çok da hata yapmak anlamına gelir... Hepimizin bildiği gibi her giyinmek süreci önce vücudumuzu iyi tanımakla başlar. Ardından da kombin yapmanın ana temeli olan denge konusu gelir... Farklı desenleri bir araya getirip, hoş bir kombin yaratmak kadar zor ve riskli bir durum yok aslına bakarsanız. Oluşturduğunuz kombininizle ya harikalar yaratmışsınızdır ya da en kötü görüntüye ulaşmışsınızdır. Hareketli bir parçanın tamamlayıcısı daha sakin ya da düz bir parçadır. Desen kombinlerinde de bu kuraldan yola çıkabilirsiniz her zaman. Örneğin çiçek desenli bir bluzu hem star parçanın öne çıkması hem de bütünlüğün sağlanabilmesi için düz bir alt parçayla tamamlayabilirsiniz .Düz ve sıradan kıyafetler yerine desenleriyle göz kamaştıran, özgün tasarımlar giymek istiyor ancak bu kıyafetleri nasıl kombinleyeceğinizi bilmiyor musunuz?Aslında baskı ve desenler vücudunuzla ilgili kendinizi daha konforlu hissetmenizi sağlayabilir. Kendinizde memnun olmadığınız ve ön plana çıkarmak istemediğiniz yerleri desenlerle rahatlıkla kamufle edebilirsiniz. Sonuçta desenler bir çeşit illüzyon oluşturarak vücut formunuzun farklı algılanmasını sağlayacaktır. Mesela dikey çizgili desen sizi daha ince ve uzun gösterir. Dar olan omuzlarınızı daha geniş göstermek için yatay çizgili desen tercih edebilirsiniz. Ayrıca kalın çizgiler yerine ince çizgili tasarımlar sizi daha fit gösterecektir. Büyük puantiye deseni sizi olduğunuzdan daha iri gösterir. Vücudunuzda daha çok vurgulamak ve büyük göstermek istediğiniz bir bölge varsa puantiye hilesini burada kullanabilirsiniz. Kücük ve minimal puantiyeli elbiseler ve gömlekler ise sizi olduğunuzdan daha ince gösterir.Herkesin dolabında muhakkak birkaç parça çiçek desenli parça vardır. Kombinlemesi çok zor bir desen olmamakla beraber bazı temel bilgilere sahip olarak standart görünümünüzü bir üst seviyeye taşıyacak ip uçlarını bilmekte fayda var. Çiçek desenlerinde kombinin bir diğer parçasını seçerken izlenmesi gereken yollardan biri desen içerisindeki renk alternatiflerinden yola çıkmaktır. Nasıl görünmek istediğinize göre şekillenen bu seçenekte daha göz alıcı ve dikkat çekici bir görünüm yakalamak isterseniz çiçek deseninin içindeki baskın rengi seçebilirsiniz. Ya da göz yormayan, uyumlu ancak bir o kadar da bütüne uyan minimal seviyede kullanılan renk koduna yönelebilirsiniz.Desenleri karıştırarak oluşturacağınız kombinde dikkat etmeniz gereken en önemli husus renk bütünlüğünü yakalamak. Aynı tonlarda seçeceğiniz farklı desenli parçalar kendi içinde bir uyum yakalayacaktır. Kombini daha sade bir ayakkabı ya da çanta seçerek de sakinleştirmeniz mümkün olur.Aynı desenin farklı boyutlu ve renkli olanları da birbiriyle uyumlu bir şekilde kombinlenebilir. Mesela çiçek desenleri buna güzel bir örnektir. Bir kombinin içinde rahatlıkla büyük ve küçük boyutlu çiçekleri bir arada kullanabilirsiniz.Leoparla yapılan farklı desen kombinlerde başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Her türlü desene ve renge rahatlıkla uyum sağlayabilen leopar parçalarla harikalar yaratabilirsiniz.Geometrik desenleri de bir arada kullanmayı deneyebilirsiniz. Karelerle, daireler, çizgilerle, zigzaglar bir araya geldiğinde oldukça güzel ve yaratıcı kombinler ortaya çıkabilir.Çiçek desenli eteğinizi düz bir gömlekle, kaz ayağı desenli pantolonunuzu düz bir bluzla, geometrik desenli elbisenizi ise desensiz ayakkabı ve çantalarla kombinlerseniz hem göz alıcı hem de zarif görünebilirsiniz.Küçük çiçeklerle bezenmiş bir elbiseyi aynı ya da benzer desenli ayakkabı ya da çantayla kombinleyebilirsiniz. Ancak kocaman güllerle bezeli bir elbiseyi mümkün olduğunda sade aksesuar ve kıyafetlerle kombinlemeniz gerekir.Farklı kumaşları, renkleri ve desenleri bir arada kombinleyen ve buna Mix and Match adını veren moda tutkunlarının izinden giderek özgün kombinler yaratabilirsiniz. Bunun için kot bir gömlek, çiçekli bir etek ve leopar desenli bir çantayı birleştirmek yeterli! Kulağa karışık gelse de doğru renklerle büyüleyici görünebilirsiniz.Desen konusu tam bir uzmanlık konusu dediğimiz gibi... Bu konuda nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız aslına bakarsanız yapacağınız şey oldukça basit. Stilini beğendiğiniz ve ilham aldığınız bir ünlünün desenleri nasıl kombinlediğine bakabilirsiniz. Bu hata yapmanızın önüne geçecektir. Desenlerin matematiğini tam olarak anlamaya çalışırken bu örnekleme emin olun sizin işinize gelecektir. Ya da ilk etapta renkli baskıları hayatınıza alabilmek ve alışabilmek için siyah- beyaz gibi nötr ikilileri tercih edebilirsiniz. Ayrıca sade kombinlerinize teker teker desenli parçaları katmak da sizin için güzel ve kolay bir başlangıç olabilir. Daha sonrasında ise daha cesur seçimlere yönelip daha yaratıcı kombinasyonlar yapabilirsiniz. Desenli kıyafetinizde en ön plana çıkan rengi alıp onunla tamamen zıt renkte bir başka kıyafetle kombinlerseniz iddialı, benzer bir renkle kombinlerseniz de yalın bir görünüm yakalayabilirsiniz. Aksesuarlarınız için desenlerin renginde ürünler tercih edebilirsiniz.