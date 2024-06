7/24 şehirde yaşam

İstanbul, dünya yıldızlarını ağırlamaya devam ediyor. Rock'n Roll'un efsane grubu Deep Purple, İstanbul'a geliyor. Ian Gillian, Roger David Glover, Ian Piece, Simon McBride ve Don Airey'den oluşan 56 yıllık efsane grup 25 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta Smoke On The Water, Highway Star, Burn, Child in Time, Hurricane, Perfect Strangers gibi unutulmaz şarkılarını seslendirecek.Usta oyuncu Demet Akbağ'ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan Aydınlıkevler, 2022 yılının Mart ayında başladığı serüvenine hiç hız kesmeden kapalı gişe olarak devam ediyor. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ve kahkahaların kesilmediği oyun 100. kez sahnelenmek için geri sayımda. 'Aydınlıkevler', 24 Haziran Maximum Uniq Açıkhava ve 25 Haziran Bursa Açıkhava oyunlarının ardından 1 Temmuz tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da 100. kez sahnelenecek. Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın performansları ile büyük övgü toplayan oyun, 70'li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor.Paris'te 600 bin kişiye verdiği konserle dikkatleri üzerine çeken, dünyanın en çok talep gören sopranolarından Olga Peretyatko 22 Haziran Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Kariyerine Plácido Domingo'nun düzenlediği Operalia Yarışması'nı kazanarak başlayan sanatçıya konserde orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşlik edecek.İstanbul Modern, Olafur Eliasson'un Senin Beklenmedik Karşılaşman adlı Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci'nin üstlendiği sergi sanatçının 30 yılı aşkın kariyerinde odaklandığı konuları izleme ve keşfetme imkânı sunuyor. 9 Şubat'a kadar devam edecek sergide 'Günbatımından şafağa, Boğaziçi' ve 'Günbatımı kaleydoskobu' gibi mekâna özgü eserler dikkat çekiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı bayram tatili boyunca bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yerlerinin açık olacağını duyurdu. Geçtiğimiz 5 ayda Konya Mevlâna Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri, Nevşehir Göreme Ören Yeri, Ankara Cumhuriyet Müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Galata Kulesi gibi tarihi mekânlar 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırlamıştı. Bu rakamların bayram ve yaz tatili süresince daha da artması muhtemel. Ayrıca bakanlık bünyesindeki müzelerde geçerli olan Müzekart satışları da artmaya devam ediyor. Müzekart'ın 60 liralık satış fiyatında ise herhangi bir değişiklik yok.Pop art sanatçısı Nesren Jake'in beşinci kişisel sergisi Lunatic Asylum, Maximum Uniq Hall'de açıldı. Görsel kapitalizmin oluşturduğu bir illüzyonu, eleştirel bakış açısıyla incelemeyi ve sorgulamayı amaçlayan sergi 5 Temmuz'a kadar görülebilir. Sanatçı Nesren Jake, tüm sanat hayatı boyunca 'eserlerim benden daha önemlidir' diyerek yüzünü kimseye göstermemişti. Sanatçının, artık bir şeyleri saklamaya direnci kalmadığı için bu sergisinde sanat severler ile şahsen buluşacak olması, bu sergiyi 20 yıllık bir gizliliğin bitişi konulu kocaman bir performans haline getiriyor.