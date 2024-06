Dolabınıza renk katacak yazlık kıyafetler

Yarın başlayacak ve dokuz gün sürecek tatil dönemimizle birlikte resmen yaz sezonuna adım atmış bulunuyoruz. Sınavlar, mezuniyetler, okullar da resmen bittiğine göre artık özellikle çocuklu ailelerin ve aktif iş hayatında bulunmayanların sonbahar başlarına kadar tatil beldelerinde bulunduğu döneme adım attık. Büyük şehirlerde kısıtlı süreli izinleri olan aktif çalışan özellikle beyaz yakalı kesin dışında kalanlar üç ay boyunca bir yerden bir başka yere tatil programları yapıp duracak... Yani sözün kısası ofis ortamlarında günün büyük kısmını geçirmek zorunda olmayanlar dışında herkes rahatlıkla yaz modasına dair parçaları bol bol giyecek... "İdil ne kadar da uzattın. Kısaca yaz sezon trendlerini yazacağım deseydin ya" diye içinizden geçirenler olduğuna eminim... Ama stil ve alışveriş danışmanlığı yapmış biri olarak emin olun yaz trendleri en çok korktuğumuz konular arasında yer alır... Çünkü hava 30 dereceyi aşmış bile olsa ofiste giyeceğiniz kıyafetlerle şehirde sokakta giyeceğiz parçalar, tekne tatildekilerle yazlık bir beldedeki tatil evindeki kıyafetler ne yazık ki birbirinden farklıdır... Sosyal medyanın etkisi, trendlerin cazipliği derken ben ne yazarsam yazayım emin olun şehirde sokaklarda normal şartlarda bikini üzerine giyilebilecek şortlarla dolaşanları göreceğiz. Yine plajlarda giyilmesi uygun olan bralet- etek takımlarını da şehir restoranlarında sık sık fark edeceğiz... Mayo ve bikini üzerine giyilmesi gereken yarı transparan ve transparan parçalar da yine şehirde bol bol gözlerimize çarpacak... Stil de moda da aslında matematikten ve kendimizi bilmekten ibaret. Önce kendi vücudumuzu sonra da yaşadığımız şehri, kendi sosyal ve iş hayatımızın gerekliliklerini ve içinde bulunduğumuz sosyal ortamları çok iyi analiz edebilmek gerekli bu matematiği en doğru şekilde yapabilmek için... O yüzden Los Angeles'ta yaşayan ve kendisi manken kocası pop star 20'lerindeki bir genç kadının giydiği şeyleri İstanbul'un farklı semtlerindeki farklı sokaklarında giyerken gerçekten de birkaç kez düşünün derim ben... Uzun uzun anlattım. Şimdi gelelim bu yazın olmazsa olmazlarına...Bu sene dolabınıza tek bir parça ekleme şansınız varsa o parça kesinlikle rafya ya da hasır bir çanta olmalı. "Aman İdil bir süredir trend değil mi zaten o tarz çantalar... Biliyoruz biz de... Ayrıca çok normal değil mi plaja giderken yanımızda doğal bir elyaftan bir çanta taşımamız... Annelerimiz hatta büyükannelerimiz zamanında bile çok popülerdi bu tarz çantalar... Stil ikonu Jane Birkin'in hasır sepet çantalı o kombini hepimizin hafızalarına kazınmıştır zaten..." dediğinizi duyar gibiyim. Pek tabii ki hasır ve rafya malzemeden üretilen çantalar moda tarihinin pek çok farklı döneminde yükseliş yaşadı. Aslına bakarsanız moda dünyasında doğal materyallerle rafya ve hasırın yükselişe geçmesinin nedeni tamamen bakış açımızın değişmesi oldu. Pandemi öncesine kadar daha hippi, daha bohem, daha salaş bir görüntü yaratmak için kullanılan bu tarz çantalar tam bir algı değişikliği yaşadı. Belirli kesimler tarafından dışlanan ve yeterli derecede 'seksi', 'trendi', 'havalı' bulunmayan bu tarz çantalar sadece plaj ve havuz için değil şehirde kullanım için de popüler oldu. Pandemiden itibaren bu doğal elyaflardan yapılan çantaların nasıl her yeri domine ettiğine dikkat edin... Dior'un, Prada'nın, Celine'in, Saint Laurent'nin ve son olarak da bu sezon Loewe'nin hasır ve rafya modellerinin nasıl yok sattığını zaten hepimiz biliyoruz. Prada'nın yüzlerce dolar değerindeki örgü çantası olmadan bazı plajlara girmek neredeyse yasak gibi değil mi? Bu markaların tasarımlarından yola çıkarak birçok marka da benzer modelleri bir süredir mağazalarında sergiliyor.Bu sezon aslına bakarsanız beyaz renk sanız olmazsa olmazımız... Alberta Ferretti'nin canlı beyaz elbiselerinden Jil Sander'ın koleksiyonundaki iddialı parçalara kadar her yerde ağırlıklı olarak bir beyaz renk hakimiyeti yaşanıyor... Bembeyaz sandaletler, çantalar, ayakkabılar, elbiseler, etekler, mayolar ve bikiniler bu sezon çok ama çok popüler... Bu da aslında hepimize gösteriyor ki beyaz rengin o masum, kirlenmemiş, taze, duru ve kirlenmemiş asaletine hepimizin ruhunun ihtiyacı var...Yaz aylarının vazgeçilmezi fisto elbiseler moda akımında köklü bir tarihe sahiptir. Fisto kumaş; dantel görünüme sahip olan delikli veya nakış işlemeli kumaştır. Hafif ve doğal içerikli olan fisto kumaş sıcak havaların vazgeçilmezidir. Nefes alabilir pamuklu kumaş sayesinde terletmez ve rahat hissettirir. Biz de yazımızın devamında bu denli avantajları olan ve sıklıkla tercih edilen fisto elbise modellerini inceleyeceğiz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kıyafet modelleri ve kumaş değişikliği gündeme gelmektedir. İnsanlar kendilerini sıkmayacak, terletmeyecek ve mevsime uygun kıyafet arayışına girerler. Tişörtler, taytlar, elbiseler ve şortlar sıcak havaların, yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarıdır. İnce dokuları, terletmeyen yapıları yaz aylarının rahat ve konforlu geçmesini sağlar. Fisto kumaş tam olarak bunları karşılayan bir kumaş türüdür. Fisto kumaş uzun yıllardır kullanılan dayanıklı bir kumaş türüdür. Rahatsızlık vermeyen dokusu ve teri emen yapısı sayesinde sıcak havalarda kolaylık sağlar. İçerisinde bulunan nakışlı delikler sayesinde nefes alır, vücut terini emilize eder. Genellikle yapısında saf pamuk, vual, polyester tercih edilir.Mikro çantaların yerini yeni yılda büyük boy çantalar alıyor. Bu kesin bilgi... Özellikle yazın her şeyin yanımızda olmasını istediğimiz dönemde büyük boy çanta çok ama çok kıymetli. Terliğinizi, güneş kremlerinizi, kitabınızı, parfümünüzü, tacınızı ve yelpazenizi bile içine rahatlıkla atabileceğiniz gerektiğinde laptop'unuzu koyup sahil kenarında bile çalışabildiğiniz bu tarz çantalar çok ama çok popüler. Kişisel eşyalarınızın çoğunu ve hatta bilgisayarınızı dahi koyabileceğiniz büyük çantalar, kesinlikle en sevdiğiniz ve vazgeçilmez parçanız olacak.Geldik en korktuğum maddeye... Bu madde tamamen tatil beldeleri için hatta plaj çevresi için geçerli diyerek altını çizmek istiyorum. Birkaç sezondur süzülen transparan elbiseler ve iç çamaşırı esintili detaylardan sonra, transparan etek, gündüz veya gece denemek için cesur bir görünüm olarak baharın spot ışığına çıkıyor. Altuzarra, transparan kalem etekleri bisiklet yaka kazaklar ve el çantalarıyla kombinleyerek bu görünüme zarif bir dokunuş kattı; bu kombin Carolina Herrera, Coperni, Givenchy ve Carven'de de görüldü. Bu size biraz fazla süslü geliyorsa, Louis Vuitton'da görüldüğü gibi farklı renkte çift kat transparan etek giyin, bomber ceket ve kalın bir kemerle stilize edinYaz geldi diye de pantolonlardan uzak duracak değiliz... Bu sezonun siluetini tanımlamak için Jonathan Anderson'a güvenin. Loewe'de, tasarımcı, İspanyol moda evindeki 10'ıncı yıl dönümünü kutlayarak, belin oldukça üzerinde yer alan yeni bir pantolon şeklini tanıttı. Pantolonlar o kadar yüksek ki göğüs altından tutmak için yerleşik bir korse ile birlikte geliyor. İyi haber: Anderson'ın Alaia, Hermes, Louis Vuitton ve Saint Laurent'teki çağdaşlarının da onaylayacağı gibi, bu pantolonlar anında bacakları daha uzun gösteriyor.Kullanılan kumaşa ve kumaşın desenine göre kesinlikle her şeye uyum sağlayacak bir elbise modeli... Kısası, midisi, uzunu yani her uzunluktaki çok moda... Lacivert çizgili bir gömlek elbise bir yandan sessiz lüks akımına da göz kırptığı için bu sezonun olmazsa olmaz parçalarından biri... Küçük bir logo taşıyan, ince ve şık model bir kemerle ve de babetlerle kombinlediğiniz zaman bu elbise ile dünyanın her yerinde şık bir kahvaltıya ya da öğle yemeğine gidebilirsiniz.