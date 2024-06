7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nde sıra Van'a geldi. İlk kez festivale ev sahipliği yapacak olan Van'da heyecan dorukta. Bu akşam Oğuzhan Koç konseriyle başlayacak festivalde yarın Alişan pazartesi akşamı da son dönemin en popüler isimlerinden Mert Demir Vanlı hayranlarıyla buluşacak. Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü, Cem Adrian gibi ünlü isimlerin sahne alacağı festival 7 Temmuz akşamı Ferhat Göçer konseriyle sona erecek. Konserlerin yanı sıra Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray başta olmak üzere çeşitli sanatçıların da katılacağı söyleşiler, sergiler ve tiyatro oyunları da sanatseverlerle buluşacak.Devlet Tiyatroları Hiçbir Yeri Unutmadık Büyük Anadolu Turnesi kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza moral olmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan Masal Yolu adlı çocuk oyunu Adıyaman turnesi kapsamında bugün Kahta'da yarın da Çelikhan'da çocuklarla buluşacak. Anonim masallardan Gökçe Kurt Elitez tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliği de yine Elitez'e ait. Ayrıca yine aynı proje çerçevesinde Oğuz Utku Güneş'in yazdığı ve yönettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Acâibü'l Temâşa oyunu da bu akşam Mersin'de pazartesi akşamı da Adana'da sahnelenecek.Reggea müziğin ikonik ismi Bob Marley'nin hayatını ve müziğini ilk kez beyazperdeye taşıyan Bob Marley: One Love filmi 2 Temmuz'da KüçükÇiftlik Bahçe Sineması'nda seyirciyle buluşacak. Kingsley Ben-Adir'in reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'i canlandırdığı film, şarkıcının müzik kariyerinin yanı sıra, barış mesajlarının onu nasıl hedef haline getirdiğine odaklanan etkileyici bir biyografi. Bir yaz klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Film Kulübü'nün her Salı seyirciyle buluşturacağı filmler arasında Mükemmel Günler, Bir Düşüşün Anatomisi, Zavallılar, Öğretmenler Odası, Dolunay Katilleri gibi ödüllü filmler yer alıyor.Zorlu PSM'nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi devam ediyor. Son zamanların en heyecan verici gruplarından olan ve Colors şarkısıyla listeleri altüst eden, Psychedelic Soul'un güçlü sesi Black Pumas, 2 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 105., Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılına özel olarak düzenlenen ressam Eldeniz Babayev'in Zafer Müjdesi sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Azerbaycan'ın Zafer Savaşı'nda kazandığı başarılar, Azerbaycan-Türkiye dostluğunu anlatan çalışmalar, halkın günlük yaşantısını, örf ve adetlerini tanıtan resimler, İstiklal ve özgürlük düşünceleriyle tanınan Azerbaycan ve Türkiye şairlerinin grafik portrelerinin yer aldığı sergi 5 Temmuz'a kadar sürecek.Sanata Bi Yer platformu genç sanatçıları erişilebilir sanat felsefesiyle sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çünkü Sanat Alan İster mottosuyla hayata geçen Göz Teması isimli sergide, Sanata Bi Yer üyesi İrem Yüksekbilgili'nin çalışmaları Büyükdere35'in Tophane'deki galerisinde ziyarete açıldı. Sanatçının çeşitli teknikler kullanarak bitkisel sabun, imitasyon deri ve suni yün ile oluşturduğu eserler 28 Temmuz'a kadar görülebilir.