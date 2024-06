Modaevlerinin yeni gözdesi plajlar

Haziran ayına ve yaz mevsimine uzun bir tatille adımımızı attık. Bir kısmımız yeniden şehre ve ofis yaşamına geri dönmüş olsa da bir kısmımız ise neredeyse üç ay sürecek ve çocuk aktiviteleriyle de dolu dolu geçecek bir döneme geçti... Rotamız şehirden plajlara dönünce ister istemez yazlık kıyafetlere, plaj kıyafetlerine daha da yoğunlaştık... Yazı yazlık evlerinde geçirecek olanlar ise bir yandan yazlık dolaplarını hazırlarken bir yandan da mutfak eşyalarını, balkon ve bahçe mobilyalarını, havuz eşyalarını yenilemeye başladı... Klasik toprak tonlarında materyaller satın alanlar olduğu kadar lüks markaların yolunu tutanlar da oldukça fazlaydı bu dönemde... Nasıl ki dolaplarımızda lüks markalara dair parçalar olsun istiyorsak, yaşam alanlarımızda da bu tarz eşyalar olmasını daha yoğun bir şekilde ister olduk... Bir yandan ev dekorasyon ürünlerine de ağırlık veren lüks moda markaları bir yandan da yazla beraber ürettikleri yaz sezonu parçalarının satışlarından da milyonlarca dolar kazanır oldu. Havlular, şemsiyeler, şezlonglar, sörf tahtaları, mayolar, havlular, tabaklar, hasır dekorasyon parçaları.Aklınıza ne gelirse, yazın bir evin içinde ve dış bölümünde kullanılabilecek ne kadar parça varsa modaevleri kendi ruhlarına uygun bu tarz parçaları üretmeye koyuldu. Doğal olarak bu tarz parçaları satın almak isteyenlerin bu parçaları nasıl kullanacaklarına dair örnek de görmeye ihtiyaç duyuyor. Kısaca bu yazın en lüks trendi; köklü moda evlerinin yaz koleksiyonlarıyla dekore edilmiş plajlarda, havuzlarda güneşlenip, denize girmek... Durum böyle olunca modaevleri potansiyel müşterileriyle daha yakın bir bağ kurabilmek için lüks tatil yörelerinde plajları, beach club'ları, özel üyelikli havuzları ve restoranları giydirme işine el atmış durumda... Geçtiğimiz yıl başlayan bu trend, bu yıl daha da yoğunlaşmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Haydi gelin o zaman beraber bakalım sahillere ve havuzlara el atan lüks markaların son dönem çalışmalarına.İtalyan moda evi Missoni, Maldivler'de ultra lüks bir tatil yeri olan One&Only Reethi Rah'ini devralıp Missoni Resort Club'a dönüştürdü. One&Only Reethi Rah'i yenileyerek Missoni Resort Club'a dönüştüren ünlü İtalyan markası; tesisin plaj kulübüne şemsiyeler, şezlonglar, çardaklar, plaj havluları ve DJ kabini dahil olmak üzere kendine özgü zikzak desenini ve turkuaz tonlarını ekledi. Missoni ayrıca; One&Only Reethi Rah'deki Treehouse, Grand Residence ve Grand Sunset Residence'ın yanı sıra Grand Water Villas, popsicle standı, buggy'ler, paddleboard'lar ve bisikletler de dahil olmak üzere çeşitli mobilyaları ve kumaşları da süsleyecek. Buna ek olarak İtalyan marka; tesisin Neo Beach Boutique'inde kadınlar, erkekler ve çocuklar için en yeni resort ve plaj kıyafeti koleksiyonlarının yanı sıra plaj havlularının yer aldığı bir pop-up mağazaya da ev sahipliği yapıyor.İtalya'nın o sahil beldelerindeki yaşam tarzını yansıtan ve dünyanın dört bir yanındaki modaseverlere de bu sevgiyi aşılayan Dolce&Gabbana modaevi 2024 yazı için Fransa'nın lüks sahil beldesi Saint Tropez'de bulunan Casa Amor isimli beach club'ı tamamen kendi renklerine büründürdü. DG Resort ismi verine bu çalışma tek kelimeyle Akdeniz yaşam tarzının bir plaja uyarlanması oldu. Bohem bir havaya sahip olan beach club'ı alıp tamamen Dolce&Gabbana'nın büyülü renkleriyle donatan marka, şef Zouhair'in hazırladığı iddialı İtalyan yemeklerinin sunulduğu restoranı da baştan sona yeniledi.Özellikle son dönemde sessiz lüksün de etkisiyle daha da popülerleşen İtalyan markası Loro Piana, Fransız Riviera'sının en popüler mekanlarından biri olan La Reserve a la Plage'ın tüm dekorasyonunu yeniledi... Plaj eşyaları ve restorandaki tüm parçalar markanın hayata bakışını ve DNA'sını ortaya koyan bir dekorasyon yenilemesi yaptı. Plajda ayrıca yaz aylarında zevkle kullanılacak olan eşyaların satıldığı bir de pop up butik açıldı.Fransız modaevi Louis Vuitton, ABD'nin görkemli tatil beldelerinden biri olan Miami'nin iddialı üyelikli beach club'larından biri olan Casa Neos içindeki MM'in tüm dekorasyonuna imza atmış durumda... Restorandan havuzun içine kadar, masalardan şezlonglara kadar her yeri tamamen Louis Vuitton zevklerine göre dekore eden marka mekanda bir de pop up mağaza açtı. İçinde yazlık parçalara da özel tasarım objelere de yer verilen mağaza kısa sürede büyük ilgi topladı.Fransız modaevi Dior dünyanın dört yanında popülaritesini plaj yaşantısına en doğru şekilde yansıtan markalardan biri oldu. Dubai'de Nammos içinde yarattıkları Dior cennetiyse görmeye değer... Markanın pop-up bir mağazasının da bulunduğu özel plaj tamamen Dior tarafından dekore edilmiş durumda... Marka ayrıca St. Tropez'deki Shellona Club'ın da iç dekorasyonunu üstlendi... Bu lüks beach club tamamen Dior motifleriyle bezendi. Ayrıca beach club içinde de Dior'un bir pop up mağazası açıldı.Son dönemin en popüler markalarından biri olan Jacquemus'ün kurucusu Simon Porte Jacquemus, markasının Akdeniz'den ilham alan havasını plaja taşımakta geç kalmdı. Fransa'nın ve tabii ki dünyanın jet-set'inin önde gelen tatil beldelerinden Saint Tropez'de Jacquemus imzası taşıyan bir noktaya imza attı. Place des Lices'te bulunan popüler kafeler arasında yer alan La Renaissance'ın da dekorasyonuna imza atan Jacquemus, limon ağaçları ve çizgilerle bezenmiş bir tatil noktası yaratmayı başardı. Şef Ella Affalo'nın yemekleri ve şef Ana Maria Cadena'nın içecekleriyle bezenen lüks mekan şimdiden bölgenin en popüler noktalarından biri haline geldi.Fendi'nin Marbella'da hazırladığı FENDI for Puente Romano Beach Resort isimli bir plaj dünyanın dört bir yanında lüks meraklılarını kendisine çekmeyi başarmıştı. İspanya'nın bu görkemli ve iddialı turizm merkezinde hazırlanan Fendi plajı bir anda kabul etmek gerekirse herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Fendi'nin logoları ve markaya özgü renklerin kullanıldığı plaj giydirmeleri eminim ki birçok insanın da alışveriş listesinde yer etmişti. Havlular, şemsiyeler, şezlonglar yem yazın enerjisini hem de lüksün görkemini ortaya koyar cinstendi...