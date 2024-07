Bohem ve el işi detaylar

Bana eğer "İdil bu sezon ne olmazsa olmaz?" diye soracak olursanız size kesinlikle "Bohem şıklık ve el işi çalışmalar olmaza olmaz" cevabını verebilirim... 2019 yılı sonunda başlayıp 2022 yılı ortasına kadar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye kadar çok da popüler olmayan bohem şıklık ve onun olmazsa olmaz öğeleri arasında yer alan el işi çalışmalar; 2022 yaz aylarından bu yana her geçen gün daha da popülerleşiyor... Eminim bir dönem rafya ve hasır örgülere, tığ işlerine ya da el örgülerine mesafeli yaklaşan herkesin dolabında şu anda bu tarz birden fazla parçası bulunuyor dolaplarında...Pandemi sonrası daha çevreci olabildik mi, tüketim miktarımızı azaltabildik mi bilemiyorum ama kesinlikle o günlerden bugünlere kesinlikle el işlerinin kıymetini anladık. Hatırlar mısınız pandemi döneminde evde stres miktarını azaltman için örgü ve tığ işlerine inanılmaz bir ilgi vardı. O zamanlar hepimiz evde ekmek yapmayı ve bir dönem yüzüne bakmadığımız el işi çalışmalarını hayatımıza sokmuştuk. Ve sonuç olarak da o dönemden şu zamana kadar da el işi aşkımız yükselerek devam etti. Bu durumda logolu markalı parçalara kendisinden önceki jenerasyonlar kadar büyük ilgi göstermeyen Z jenerasyonu da etkili oldu. Sonuç olarak 2024 yılı yaz sezonu tam anlamıyla el işi çalışmaların patladığı sezon oldu... "El işi dediğinde tam neyi kastediyorsun. Büyükanneler gibi görünmek istemeyiz. Çok fazla bohem ya da hippi bir havası olmuyor mu o tarz işlerin?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Tabii ki tam bir 70'ler tarzından bahsediyorsak durum tam olarak sizin söylediğiniz gibi... Ancak bu sezon konu bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Bu tarz tasarımlardan en çok uzak durmayı tercih edenler bile eminim lüks moda markalarının bu el işi malzemeleri kullanma tarzları karşısında büyüleniyordur...Hadi gelin konuyu enine boyuna yatıralım masaya... Tığ işi, makrome ve dantelin de aralarında bulunduğu her türlü el örgüsü... Bunlar kesinlikle bu sezonun olmazsa olmazları... Dior gibi klasik modaevleri de Cult Gaia gibi son zamanların popüler markaları da bu işe el attıysa emin olun konu oldukça ciddi demektir... "Peki bunlar nerelerde kullanılıyor?" diye soracak olursanız "Aklınıza gelebilecek her yerde" yanıtını rahatlıkla verebilirim... Şapkalar, kemerler, terlikler, ayakkabılar, çantalar, etekler, elbiseler, gömlekler... Dedim ya aklınıza gelebilecek olan her yerde detayları yoğun bir şekilde göreceksiniz... Bembeyaz, kırık beyaz, pastel tonlar, karameller, siyahlar, fosforlar... Ve aklınıza gelebilecek olan her renkte bu tarz tasarımlar hayatınızda olacak...Bunlarla birlikte hasır ve rafya örgüler de yine bu sezon çok ama popüler... Derilerin incecik örülmesiyle ortaya çıkan terlik, ayakkabı, ceket, bluz ve yelekler de yine çok ama çok popüler... Dior, Oscar de la Renta, Marco Rambaldi, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Blumarine ve Dolce&Gabbana bu sezon bu tarz detaylara koleksiyonlarında sıklıkla yer verdi. Özellikle elbise, etek ve bluz tasarımlarında el işi parçalara sıklıkla yer verdiler. Christian Dior, Oscar de la Renta ve Alexander McQueen el işi çanta koleksiyonlarıyla da bu sezon kadınların kalbini çalacak tasarımlar yarattı. Bu dev modaevleri bu ürünleri kullandıkları koleksiyon hazırladıktan sonra tabii ki daha küçük markalar ve hazır giyim markaları da bu işe el attı. Yani yeni sezon ürünlerine göz gezdirmek için mağazalara girmeye başladığınız an hepiniz yavaş yavaş el işi trendinin ne kadar popüler olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu parçaların çok iddialı olduğunu, bu sezon ön plana çıksalar da hep aynı derecede popüler olmayacaklarını da unutmamak gerekir. Bir de tabii ki bu tarz parçaları doğru bir şekilde kombinleyebilmek de yine başka bir uzmanlık konusu...Siyah renk de en az beyaz kadar kolay kombinlenen bir renk kabul edelim... Ve gelecek birkaç ilkbahar- yaz sezonunda daha tığ işi bir parçayı giyme istiyorsanız bunun en kolay yolu doğal olarak siyah bir parçaya yatırım yapmak. Tabii ki güneşin altında öyle bir renk kolay değil. Ama akşam saatlerinde siyah el işi parçayı rahatlıkla ve zevkle yıllar boyunca kullanacağınız garanti. Sonuç olarak her trendin sonsuza kadar sürmesini beklemediğimize göre bu detayı da dikkate ele alarak alışveriş yapmakta fayda var.Kabul edelim doğal olarak saçınız, teniniz, boyunuz, vücut proporsiyonunuz eğer bu tarz el işleri için uygun değilse, yapacak pek de bir şey yok. Hiç kimse esneme payı olmayan tığ işi bir elbisede fiziği yeterince fit değilse zarif ve elegan görünmeyecektir. Ama makrame bir çanta, tığ işi bir kemer ya da rafya örgü bir plaj çantasıyla hata yapmanıza da kötü görünmenize de pek de imkan yok.Jean her parça çok ama çok popüler. Bu bilgiye sahip olduğumuza göre el işi parçaları da jean'lerle rahat rahat kombinleyebilecek olmanın tadını çıkartın. İşin güzel yanı jean parçalarla el işi parçalar ortaya sportif ve havalı bir görünüm çıkarmanızı sağlar. Jean babetler, sandaletler, etekler, taçlar, pantolonlar ya da şortlar... Aklınıza gelebilecek herhangi bir jean parça ile el işi tasarım bir anda daha sportif bir havaya bürünecektir.Dedik ya bu tarz ürünler her zaman şu an oldukları kadar popüler olmayacaklar... Yani sonuç olarak sadece bu sezon dikkat çekmek için, normal şartlarda dolabınızda yer vermeyeceğiniz bazı parçalar varsa onlardan kısa süre içinde sıkılacaksınız demektir. "Peki hem trendi takip etmek istiyoruz hem de çok da bu tığ işlerine meraklı değiliz" diyorsanız yapmanız gereken şey beyaz, kırık beyaz ve krem rengi gibi natürel tonlara yoğunlaşmak. Doğal olarak her ilkbahar- yaz sezonunda bu renkler hep popüler olacak. Ve doğal olarak siz bu ürünlerden sıkılana kadar bu el işi parçaları birkaç sezon boyunca giyebileceksiniz... Bu yıl satın alıp, gelecek yıl dolabın en arkasında bir yerlere saklamak istemiyorsanız yapacağınız şey bu kadar basit.El işi tüm parçalar doğal olarak en iyi şekilde doğal kumaşlarla kombinlenir. Yani keten bir takımın içine giyeceğiniz tığ işi bir bluz emin olun son derece hoş ve havalı görünecektir. Ya da ham ipek spagetti askılı bir elbisenin üzerine giyeceğiniz makrame bir mini hırka çok hoş görünecektir. Zaten hızlı moda markalarının da son dönemde hazırladığı tüm parçalara bir bakacak olursanız hep doğal bir kumaş ve el işi parçanın bir arada kullanıldığını fark edeceksiniz.