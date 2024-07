Bu dünyaya tek bir şey için gelmiş olamayız

İtalya Asfalt Ralli Şampiyonası'nın (TIR) dördüncü ayağı olan 44. Rallye internazionale San Martino di Castrozza, geçtiğimiz ay Venedik yakınlarındaki San Martino'da gerçekleşti. Türk ralli sporcusu Nazan Zorlu, bu yarışta kadınlar kupasını kazanarak, "Avrupa'da ralli kazanan ilk Türk kadın pilot" oldu. Aynı şampiyonada yarışmaya devam etmeyi planlayan Nazan Zorlu, kadınlar kupasında sezonu ilk üçte bitirmeyi planlıyor. Nazan Zorlu ile İtalya'daki yarışı, kadınları ve daha birçok şeyi konuştuk.- Aşık olduğum motor sporlarına daha doğrusu ralliye hayat koşullarından dolayı biraz geç başladım. Bu nedenle önümde çok uzun yıllar yok.Şartlar izin veriyorken bir an önce bir diğer hayalim olan Avrupa'da yarışmayı da gerçekleştirmek istedim.- Ben 83 numara olarak start aldım, toplam 220 sporcu katıldı. Benim için yeni şampiyona, yeni co-pilot, yeni otomobil, yeni ülke, yeni takım, farklı bir coğrafya, farklı etaplar, her şeyin yeni olduğu çok farklı bir deneyimdi. İlk amacım yarışı bitirebilmekti. Ancak Kadınlar Kupası'nı kazanmak hayal ettiğim çok ötesinde bir şey oldu benim için.- Daha önce turist olarak birçok defa bu ülkeye gitmiştim ancak sporcu olarak gidince farklı gözlemlerim oldu.Benzerliklerden başlayayım; misafirperverler. Farklı kültürden birini görünce çok nazik ve sıcak davranıyorlar. Yarış için kaldığımız oteldeki görevli hanım mesela 'Çok yorgunsun, odana çık dinlen. Ben sana içecek bir şeyler göndereyim. Büyük bir cesaret gösterip buraya geldin' dedi yarış öncesi. Üç gün yanımda kız kardeşim varmış gibi hissettirdi. Yarıştan sonra elimde kupa ile otele gittiğimde sarıldık, 'Seninle gurur duyuyorum' dedi.Bu mesela sıcakkanlı ve misafirperver olmayı gösteren çok tatlı bir örnek. Farka gelirsek motor sporlarına olan hem katılım hem de takipçilerin ilgisi çok yüksek. Bu kadar ralli izleyicisini bir arada Türkiye'de hiç görmemiştim.Evet tabii ki kadın ve erkeklerin bir arada yarıştığı karma bir şampiyona.Tanıştığım İtalyan kadın pilotlar oldu. Aslına bakarsanız benzer durumlardayız.Agresif ve performans odaklı otomobil kullanmak, erkeklerin küçüklükten öğrendikleri bir şey. Kadınlarsa sporun içinde öğrenirken sürüşünü geliştirmeye çalışıyor. Bunun yanında şehirden uzak doğanın içinde bir yarışta kadınların sayısı az olduğundan Türkiye'deki gibi kadınların ihtiyaçlarına uygun bir organizasyon pek olamıyor.- Birbirine o kadar çok benzeyen kültürlere sahibiz. Yurt dışında deneyim kazanmaya bir yerden başlamak isteyen bir Türk için İtalya çok doğru bir seçenek. Farklı bir deneyim yaşarken kendinizi evde gibi hissedebiliyorsunuz.Aslında motor sporlarında servis veren takım ve garajlarımızın da İtalya ile ilişkilerinin çok güçlü olması bu yönelimi destekleyen faktörlerden.İtalya'da yarıştığımız garaj Türkiye'nin şampiyon ralli pilotlarından Burak Çukurova'nın kurduğu BC Vision motor sports. Avrupa'da yarışma hayaliniz varsa harika İtalyancası olan hayatının yarısını İtalya'da geçiren İtalyan bir takım direktörü ve teknik ekiple çalışan İtalya'daki motor sporları organizasyonlarına çok hakim Türk bir ralli şampiyonu ile çalışmak eşsiz bir kolaylık.- Bir yola çıkarken sanırım en çok ihtiyacımız olan şey, o yola daha evvelden çıkmış insanlardan alacağımız gerçekçi tavsiyelerdir. Tecrübeyi bu şekilde devralmak çok düşük maliyetli bir eğitim aslında. O yüzden çok samimi anlatacağım. Eğer bir savaşçı değilseniz, ralli yapabilmeniz çok zor. Motor sporlarında üçüncü senem, benden çok daha deneyimli kadınların mutlaka farklı tavsiyeleri de olacaktır. Ancak sanırım herkes çok mücadeleci ve güçlü olmak gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu fiziksel, mental ve finansal olarak çok zorlayıcı bir spor. Zaten "kadın işi" olmaması ön yargısına sık sık çarpacağınızı bilerek yola çıkın. "Kadın yapamaz! Bu yaş başlamak için geç! Paranı bu işlerde çarçur etme! Sana kim neden sponsor olsun" derler. Kulaklarını kapatıp devam edersin, bir başarın olursa görmezden gelinir. Hep mücadeleni anlatma isteği duyarsın. "Evin, çocuğun, işin gücün yok mu? Ne işin var dağlarda araba tepesinde" derler. Her gün en iyisini yaparak, hayaline giden yolu tuğla tuğla, kimseye kulak asmadan kendin inşa edebilirsin. Kişisel gelişimci gibi konuşmayı sevmem, bu işi yapan çok kişi var. Ancak bu sporda inanç ve sabırla mücadele edip bir sonuca varmanın hayatın her alanında kişiye kendini çok güçlü hissettirdiğine eminim. Başlangıçta doğru motor sporu seçimi için çok araştırma yapmalısınız. Deneyim ve tavsiyelerine güvenebileceğiniz mentörlerle bir arada olmalısınız. Federasyonumuz (TOSFED) ve bünyesindeki Kadınlar Komisyonu'nun çok destekleyici yaklaşımları var. Başlamak için en doğru adres federasyonumuz ve güvenilir takımlardan destek almak olacaktır. Bu arada artık kızım da ralli yapmak istiyor. İtalya'da yanımdaydı, organizasyondan çok etkilendi. Bir de karting yapma fırsatı buldu. Bu sene de kızım karting yaparak spora başlıyor artık.- Bankacılık sektöründeyim. İşimi de ailemi de ralliyi de mutfağı da çok seviyorum. Bunlardan herhangi birisi hayatımda eksik olursa şu anda olduğum Nazan olamayacağımı çok iyi biliyorum. Allah insanı dünyaya sadece tek bir şey yapsın diye göndermiş olamaz. Bence herkes kendi potansiyelini zorladıkça, yapabildiklerini gördükçe kendi mucizesine şahitlik eder. Kocaman potansiyellerle dolu olarak dünyaya geliyoruz. Hayat tek bir şeyle geçirilemeyecek kadar değerli. Güzel hikayeleri paylaşıp, yeni güzel hikayeler için yollar açmalıyız, umutlar yeşertmeliyiz. Aslında motor sporlarında ve hayatta başarının sırrı yine motor sporlarındaki bir kural da gizli. Sürüş esnasında gitmek istediğin noktaya odaklanırsan önündeki engellere takılmazsın. Hızlı kararlı bir şekilde engellerin üstünden geçer gidersin.Kadın ralli sporculara neler tavsiye edersiniz?- Burak Çukurova: Nazan çok disiplinli, soruyor öğrenmeye aç, o yüzden başarılarının daha da artacağını düşünüyorum. Gözlerinden kararlılığı, hedefe odaklanması ve bu spora olan tutkusu gözüküyor. Azim ve hırs bu sporun en önemli kilometre taşlarıdır. Tavsiyelerime gelirsek; doğayla, otomobille mücadele ederken bir de yanınızda co-pilotunuzla aracın içinde bir olmaya çalışırken, çelik gibi sinirleriniz olması ve bu sporu seven çok kuvvetli bir yüreğinizin ve tutkunuz olması en büyük gücünüz olacaktır. Kesinlikle pes etmeyip sonuna kadar mücadele ederseniz kadın olarak bu sporda çok güzel yerlere gelebilirsiniz.