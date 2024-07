Beyzbol şapkasının yazı

Moda dünyasının en rahat, en keyifli dönemidir ilkbahar-yaz sezonu... Sonuç olarak mevsimin rahatlamasıyla birlikte bizler de giyinirken daha rahat bir ruh halini benimseriz... Üzerimizdeki baskılar bir yana atılır. Daha genç ve daha dinamik bir görünümü benimsemeyi tercih ederiz. Belki de sadece beyaz renkle ve doğal kumaşlarla geçireceğimiz bu dönemi renklendirense aksesuvarlardır... Yani ilkbahar-yaz döneminin esas başrol oyuncusu kesinlikle aksesuvarlardır... Güneş gözlükleri, kemerler, saç aksesuvarları, mücevherler, fularlar ve özellikle de şapkalar hep ön plandadır bu dönemde...Özellikle de yazın artan sıcaklıkların etkisiyle kesinlikle şapkalar bir anda en hayat kurtaran aksesuvarımız olur. Cildimizin güneş ışınlarından negetif olarak etkilenmemesi, gereksiz yere kurumaması, lekelerle karşı karşıya kalmaması için şapkalar vagzeçilmezimizdir. Bu nedenle de yazla beraber dolaplarda kesinlikle bir şapka artışı olur... Ve yıldan yıla da yazın en gözde şapka modelleri değişip durur... Rafyaları, tığ işlerini, fedoraları, kovboy şapkalarını ne kadar sevsek de kabul edelim rüzgarlı bir tekne seyahatinde ya da plajda onlarla yol alabilmek çok da kolay değildir... Bu nedenle de belki de bu son dönemin en mantıklı trendi beyzbol şapkalarının yazın plajlarda gözde olması durumu olabilir...Rüzgara, dalgaya karşı son derece dayanıklı olan, her tür kombinle de bir şekilde uyum sağlayan bu tarz şapkalar kesinlikle bu yazın vazgeçilmezi... Kısaca söylemek gerekirse beyzbol şapkası satın almak için alışverişe çıkmanın tam zamanı. Kaia Gerber'in Celine marka beyzbol şapkasıyla görüntülerini hatırlatan L'Officiel dergisi, "Uzun bir süre boyunca beyzbol şapkaları oldukça geri planda kaldı. Kesinlikle popüler değillerdi. Hatta popülerliğin tam zıttı bir algı yaratıyorlardı. Ancak ne olduysa oldu ve bu model şapkalar moda dünyasına beklenmedik bir havalı giriş yaptı. 2021 yılında Celine defilesinde Kaia Gerber'in kombini bir beyzbol şapkasıyla tamamlanmıştı. Z jenerasyonunun bu model şapkaları 90'lar modasıyla özdeşleştirip beğenmesiyle beyzbol şapkaları kesinlikle inanılmaz bir yükseliş yakaladı. Arka arkaya Hailey Bieber, Kendall Jenner gibi isimlerin de bu model şapka takması beyzbol şapkalarının bu ilkbahar-yaz sezonu için inanılmaz bir yükseliş yakalamasını sağladı" yorumunda bulundu.InStyle dergisinin ABD baskısında da yine bu ilkbahar-yaz sezonunun yıldızı olan beyzbol şapkalarına uzun bir yer ayrılmıştı. J Crew, Gap, Ralph Lauren gibi markaların son derece sade şapka modelleriyle dikkat çektiğini ifade eden dergi, "Doğal olarak lüks moda markaları da bu trendin arkasından gitti. Gucci, Dior, Louis Vuitton aklınıza gelen her lüks markasının logolarla süslenmiş bir beyzbol şapkası modeli kesinlikle bulunuyor" diye yazdı. Uçuşan saçların güneş kremli yüze yapışmasının önüne bu tarz şapkalarla geçilmesinin mümkün olduğunun altını çizen Vogue dergisinin ABD baskısı da, "Coach, Tommy Hilfiger gibi markalar kadar Toteme, Loewe, Jacquemus gibi çok daha genç bir kesim kadar beğenilen markalar da bu tarz şapka modellerini ilkbahar-yaz koleksiyonlarına koydu. Bu da toplamda moda dünyasının erkeksi bir havası olan bu modelleri benimsemiş olduğunu bir göstergesi" yorumu yaptı.İngiliz Guardian gazetesi de bu hafta yayınlanan bir makalede, "Bir dönem 'baba şapkası' olarak olarak tanınan, genç neslin uzak kalmayı tercih ettiği beyzbol şapkaları lüks moda dünyasının bu modele ilgi göstermesiyle birlikte tam bir metamorfoz geçirdi. 400 sterlin'den yüksek fiyatlara satılan bu şapkalar Rihanna'dan Jennifer Lopez'e kadar da şov dünyasını iddialı kadınlarının tercihi olmuş durumda. Rihanna'nın Paris Haute-Couture Moda Haftası sırasında Dior defilesine bir beyzbol şapkasıyla katılması hiç de anımsanmayacak bir şey. Anya Taylor-Joy'un bir müzik festivaline bu tarz bir şapkayla katılması hiç de az bir şey değil. Bu model şapkaların en güzel yanı en iddialı kombinin bile bir anda daha gündelik yaşama uygun bir modele dönüşmesini sağlıyor oluşu" analizinde bulunuyor.Peki bu kadar büyük bir popülarite bu mütevazi görünümlü aksesuvarın satışlarına da yansıdı mı? Tabii ki evet... Reklam kampanyalarında Sienna Miller tarafından takılmış olan bir beyzbol şapkasının satışının bu yıl yüzde 79 oranında arttığına vurgu yapan İngiliz Marks&Spencer markasının yetkilileri, "Sadece yaz satış oranlarına bile bakıp bir karşılaştırma yaptığınızda bu sezon beyzbol şapkalarının satışının yüzde 30 oranında arttığını gözlemleyebilirsiniz. Bu aşağı yukarı tüm markalar için de bu şekilde" diyor. İkinci el satış platformu Resale'deki yetkililer de beyzbol şapkası satış oranlarının yüzde 25 oranında arttığını gözlemlediklerini ifade ediyor. Miu Miu, Celine, Loewe gibi markalar da logolu beyzbol şapkası modellerinin satışlarının özellikle mart ayından bu yana arttığını ifade ediyor.Bu yaz sezonun en popüler unsuru kesinlikle transparanlık. Transparan plastik sandaletler, terlikler, topuklu ayakkabılar çok ama çok popüler. Bir de bu ayakkabılar kadar transparan çantalar da çok popüler. Chanel'den Cult Gaia'ya, Marc Jacobs'tan Alaia'ya kadar moda dünyasının bambaşka duruşları olan markalarının tamamı bu sezon transparan plastik şapka modelleriyle karşımıza çıkmış durumda. Taylor Swift, Rihanna gibi şov dünyasının popüler isimleri de bu tarz modellerle çoktan sokaklarda ve özel etkinliklerde arzı endam ediyor. Yaz ayının tasasız rahatlığıyla özdeşleştirilen bu modeller kesinlikle markaların gözdesi olmuş durumda... Aynı anda sayısız transparan çanta modelinin piyasaya çıktığını belirten Harper's Bazaar dergisinin ABD baskısı, "Konforlu, keyifli, rahat... Kesinlikle rahat. Yaz aylarında rahat olduğu kadar da şık... Her marka kendi dokunuşuyla oldukça keyifli çanta modellerini piyasaya çıkarmış durumda... Gece bir restorana giderken de, plajda da yani tüm yaz boyunca bu tarz modelleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bir yandan cüzdanınızdan anahtarlıklarınıza, parfümünüzdan kullandığınız ruja ya da tokaya kadar her şeyin görünür olması bu tarz çantalara bir başka cazibe katıyor" yorumunda bulunuyor.