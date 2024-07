Çocukların dişleri yazın daha çok çürüyor

Yaz tatilinde çocuklarımıza daha fazla müsamaha gösteriyoruz. Biraz daha geç yatmasına, tabletle vakit geçirmesine hatta çok fazla abur cubur yemesine izin veriyoruz. Günde 2-3 kez yenen dondurmalar, otel tatilindeki çeşit çeşit tatlılar, akraba ziyaretlerindeki şekerlemeler, sıcak havada serinlemesi için göz yumulan market içecekleri... Evet, tüm bunlara hemen hepimiz izin veriyoruz ve olan çocuklarımızın dişlerine oluyor. Bu sebeple de çocukların dişlerinde yaz döneminde daha çok çürüme görülüyor. Hatta yazın yenilen abur cuburlar sonbaharda dişçi koltuğuna oturtuyor çocuklarımızı... Peki, ne yapabiliriz? Yaz döneminde çocuklarımızın dişlerini nasıl koruyabiliriz? İşte bu önemli sorunun cevabını Çocuk Diş Hekimi Nida Hüroğlu'ndan aldıkTatilde malum çocuklara çok müsamaha gösteriyoruz. Dondurma şeker vb gıdaları çok fazla tüketiyorlar. Bu dönemde diş bakımı ile ilgili neler yapmalıyız diye kendisiyle sohbete başladık, o da bize detaylıca anlattı:"Bütün gün dışarda oyunların oynandığı, başta dondurma ve renkli soğuk içecekler olmak üzere atıştırmalıkların tüketiminin arttığı yaz mevsimini kim sevmez ki? Fakat eğlence dolu günlerin beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri çocuklarda artan diş çürükleridir. Yaz mevsiminde çocukların ağız diş sağlığını korumak için ebeveynlerin alabilecekleri önlemleri kısaca şöyle özetleyebilirim. Yazın çocuklar tüm gün dışarda zaman geçirerek harcadıkları enerjiyi, arkadaşlarıyla paylaştıkları bisküvi, çikolata, tuzlu krakerler ve cipslerle yerine koymaya çalışır. Bu tip atıştırmalıklar dişlere yapışarak çürüğe sebep olur.Dışarı çıkmadan önce ana öğünlerle evde karnı doyan çocuğun midesinde aburcubura fazla yer kalmaz. Dolayısıyla ana öğünü atlamayın. Çocuğunuzun yanında her zaman kuruyemiş meyve gibi bir alternatif olması başka bir atıştırmalık aramasını, dolayısıyla aburcuburla buluşmasını engeller veya geciktirir. Atıştırmalığı ne olursa olsun içeceğinin su olmasına dikkat ederseniz, su dişleri asit ataklarına karşı korur. Dışarıda alacağınız dondurmanın yanında her zaman bir su da satın almak ve dondurma sonrası çocuğunuza su içirmek dondurmanın zararlı etkisini azaltacaktır.Kışın her gün tatlı yemeyen çocuklar bile yazın her gün hatta günde iki defa dondurma yerler. Tabii ki istediğimiz dondurmayı sınırlı tüketmeleridir fakat bunca yıllık meslek hayatımda dondurmayı sınırlayabilen oldukça az sayıda aile gördüğümü belirtmeliyim. O zaman ne yapabiliriz? Evde kendimiz dondurmalar yapabiliriz. Tabii ki süt şeker ve sahlep ile yapılan dondurmadan bahsetmiyorum. Sırf evde yaptık diye bu tip dondurmanın diş çürütme potansiyeli düşmüş olmaz. Yoğurt ve meyvelerle yapacağınız ev yapımı dondurmalar hem doyurucu hem de kalsiyum açısından zengin yararlı bir ara öğün olarak çocuğunuzun ruhuna da bedenine de iyi gelir.Çocuklarımızın temel içeceği yaşları ne olursa olsun su olmalıdır. Yaz aylarında artan sıcaklık nedeniyle çocuklar daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Okulunda gün boyu sadece su içen çocuklar yazın su yerine meyve suyu ve bol buzlu asitli içecekleri tüketirler. Yemek eşlikçisi ve içecek alternatiflerinde her zaman birinci seçenek su olmalıdır. Bol su içmek hem çürük yapıcı besinlerin asitlerini nötr hale getirir hem de dişlerin arasının temizlenmesine yardımcı olarak çürüğün engellenmesinde de önemli rol oynar. Su haricindeki içecekleri pipetle içmek dişlerle teması minimalize edeceğinden olası kötü etkilerin de azalmasına yardımcı olur."- Okul zamanı diş fırçalamanın zamanı belirlidir fakat yazın maalesef bu rutin de tatile girer. Birçok faktöre bağlı olarak dişler gece çürümeye daha yatkındır ve süt dişlerinde çürük süt dişinin yapısı nedeniyle çok hızlı ilerler. Bir kaç günlük diş fırçalanmasının atlanmasının ağrılı tedavilere kapı açabileceği unutulmamalıdır. Ailelerin öncelikle diş fırçalamayı bir angarya değil yapılması zorunlu bir alışkanlık olarak görmesi gerekir. Ağız bütün vücudun giriş kapısıdır ve temiz ve sağlıklı olması şarttır. Fakat her gün iki defa yapılması zorunlu olan bu aktivite bazen sıkıcı olabilir. İki çocuklu bir anne ve çocuk diş hekimi olarak test edip çok kullandığım yöntemlerden ikisini sizinle paylaşmak isterim. Birincisi mekan değiştirmek! Banyo harici bir yer her zaman çocuklara çekici gelir. Örneğin Çocuğunuzun dişlerini balkonda veya bahçede fırçalamak. Nedense ebeveynler diş fırçalamak için bol suya ihtiyaç olduğunu düşünürler. Halbuki bir bardak su yeterlidir. Balkona alacağınız birisi su dolu diğeri tükürmek için boş iki bardakla dişleri fırçalamanız gayet kolay olacaktır. Otel odanıza veya yazlığınıza çok uzak plajlarda gündüz diş fırçalamak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci sevilen yöntem de Diş fırçalarken müzik açarak dans etmektir. Şarkılar genellikle 2-4 dakika sürdüğü için bir şarkı süresince diş fırçalamak sıkıcı kum saati yönteminden daha eğlencelidir. Son olarak tatil öncesi diş hekimi kontrollerinizi atlamamanızı varsa çürük dişlerini tedavi ettirmenizi ve hatta koruyucu diş hekimliği uygulamalarını yaz öncesinde yaptırmanızı tavsiye ederim. Böylece çocuklarınızın dişlerini sağlıklı tutabilir ve onların yaz tatilini diş ağrılarıyla değil keyifle geçirmelerini sağlayabilirsiniz."Yaz aylarında artan diş çürüklerinin bir sebebi de günlük rutinlerin değişmesi ve diş fırçalama alışkanlığının aksamasıdır. Yazın çürük yapıcı besinlerin tüketilmesi sonucu dişler çürümeye yatkın hale gelirler. Dolayısıyla Çocuklarınızın dişlerinin günde iki defa fırçalanması yazın daha önemlidir. Ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar çocuklar dişlerini fırçalamadan asla yatağa girmemelidir."