Ortadan kaybolacak kişilerden uzak durun

Birine bağlanmak, birini sevmek, birini yaşamının merkezine koymak en başlarda çok iyi hissettirse de tablo her zaman iyi bir şekilde ilerleyemeyebilir. Siz ilişkide her ne kadar elinizden geleni yapsanız da bu durum tek sizinle değil partnerinizle eşzamanlı olarak ilerler. Partnerinizin de kendisini ilişki içerisinde 'biz' olarak görebilmesi ve ilişki içinde kendini yeterli hissetmesi mutlu bir ilişki için gereklidir. Özellikle günümüzde yaşanan ilişkilerde kişiler bu özelliklere sahip olmadıklarından ötürü kişiler ilişkide bir anda ortadan kaybolabiliyor. Ya bir anda yazmamaya başlıyor ya da engelleyip ortadan kaybolabiliyorlar. Bu terim günümüzde 'ghosting' olarak tanımladığımız bir kavram. Öncelikle ghosting terimini tanımlayalım. İlişkide flört dönemindeyken partnerlerden bir tanesinin artık beraber olmayı istemediği için bir anda tüm iletişimi kesmesi... Yani hem sosyal medyadan engellemesi hem de fiziken tamamen yok olması buna örnek gösterilebilir. Bu durumun yaşanmasında elbette belirli sebepler var. Karşı tarafla olumsuz bir konuşma yapmak istememek, bu yolun diğer yollardan çok daha uğraşsız olması.İşin en kötü yanlarından biri de şu ki, bu durum artık günümüz ilişkilerinde çok fazla normalleşmeye başladı. Ghosting durumuna maruz kalan kişi için işler çok zor bir duruma varabiliyor. Ve bu durumu atlatmak bu kişiler için çok yorucu! Bu durumla özellikle flört döneminde karşılaşan kişi bir anda konuşmaların, mesajlaşmaların kesilmesi veya bir anda sosyal medyadan engellenmek sonucunda kendisini ağır bir depresyonun eşiğinde bulabiliyor. Bu duruma maruz kalan kişiyi en çok zorlayan şey de bu duruma nasıl tepki vermesi gerektiğini bilmemesi. Çünkü iletişim karşıdan gelen sinyallare göre değişebilen bir özelliğe sahip olduğu için karşıdan bir tepki gelmeyince kişi de bu duruma uygun, ne tepki vereceğini kestiremeyip ne yapacağını şaşırıyor. Karşıdan herhangi bir tavır gelmemesi bu durumu yaşayan kişinin psikolojik açıdan kötü bir duruma dönmesine neden oluyor. Başlangıçta kişi bu durumla ilgili karşıdakinin başına bir şey gelip gelmemesiyle ilgili endişe yaşıyor. Zamanla bu durumun olmadığını anlayan kişi gittikçe kendine olan saygısını ve güvencini yitirmeye başlıyor. Bu kırgınlıktan nasıl çıktığınız çok önemli. Çünkü bu durumdan çıkma süreciniz psikolojik sağlamlılık becerinizin ne kadar güçlü olup olmadığıyla ilgili. Ghosting sadece erkeklerin değil kadınların da aynı oranda yaptığı bir manipülasyon tekniği... O yüzden bu durumun başınıza gelmemesi için bunun nasıl bir şey olduğunu anlamanız çok önemli.Yeni tanıştığınız bir kişiden öncelikle yüksek bir ilgiyle karşılanıp ilerleyen dönemlerde bu kişinin hayatından çıkarıldığımız zaman bu olayı olgunlukla karşılamak ve bu kişinin hayatınızdan sorunsuzca çıkmasını sağlamak hem sizi daha iyi bir hale getirecek hem de sonrasında hayatınıza bakmayı daha da kolaylaştıracak. Bu dönemle başa çıkmak için asla kendinizi yalnızlaştırmayın, ilişkilere küstürmeyin. Bu ilişkide bunu yaşamış olmanızın gelecekte gelişecek olan ilişkileri belirleme gücü yoktur. Bu ilişkinizin gelecekte yaşayacak olduğunuz ilişkilerin önünü kesmesine izin vermeyin. Özellikle partneriniz sizi diyelim ki Instagram'dan engelledi gidip ona başka sosyal mecralardan ulaşmaya çalışmayın. Bu durumla başa çıkmayıp onun evin eve iş yerine gitmeye kalkmayın. Bu gibi durumlar başınıza geldiğinde bu durumla başa çıkmayıp hemen karşınızdaki insana ulaşmaya çalışmak istemek çok insani... Bu durum size o an partnerinizi tamamen kaybettiğinizi ve sanki ondan bir daha haber alamayacakmışsınız gibi hissettirir. Bu duygulara esir olup sizi engelleyen kişinin yanına koşarsanız da sizden daha fazla soğumasına ve hatta öfkelenmesine yol açabilirsiniz. Hatta bu durum karşınızdakinin "Bak bensiz yapamıyor" diye düşünüp sizi bu durumla ilgili kullanmasına bile neden olabilir. Ama çok daha önemlisi siz de kendinizi sizi istemeyen birinin peşinde koşan biri olarak görmek istemezsiniz.Karşınızdaki kişinin sizi engellemesi zaten seninle iletişim kurmak istemiyorum mesajı vermekken üzerine gitmeniz sizi çok daha kötü bir duruma sokacaktır. Ama eğer siz engellendiğinizde bu durumla başa çıkmak için kendi hayatınıza devam eder ve bu kişiye ulaşmaya çalışmazsanız sizin kendi başınıza da hayatınıza devam ettiğiniz görecek bu durumla birlikte size saygısı artacak ve sizi daha çekici bulacaktır. Yani sınırlarını koruyup kendi hayatına özen gösteren birinin hem engellenme hem de ghosting yaşama ihtimali düşüktür.Sınır koyduğunuzda suçluluk hissediyorsanız ve kurduğunuz ilişkide sınırlarınıza girildiğini hissediyorsanız hemen sınırlarınızı gözden geçirip ilişkiniz için yeni sınırlar belirleyin.Elbette ghosting durumunun herkeste aynı şekilde görülmesi beklenmez. Ama bazı belirtiler vardır ki ghosting yaşayacağınızın açıkça kanıtıdır. Bunları fark ettiğinizde kendinizi geri çekip korumaya almak duygusal sağlığınız için atabileceğiniz en önemli adımdır.Elbette partnerinizle vakit geçirmekten çok keyif alıyor olabilirsiniz. Ortak hobileriniz veya ortak arkadaşlarınız da olabilir. Fakat tüm sosyal aktivitelerinizi sürekli birlikte yapmanız oldukça sağlıksız bir durum olacaktır. Sizi hayattan, sevdikleriniz ve sevdiğiniz şeylerden uzaklaştırmasına izin vermeyin.Aynayı kendinize çevirip hissettikleriniz ve düşündüklerinizi yok saymaya başladığınızda genellikle partneriniz de sizin kendinize davrandığınız şekilde size davranmaya başlayacaktır. Partnerinizden hak ettiğiniz davranışları göremediğinizi hissediyorsanız kendinizle olan ilişkinizi geliştirin.İlişkinin çok hızlı ilerlediği bir ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Çeşitli sürprizler ve hediyelerle sunulan gelecek vaatleri kendinizi bulutların üstünde hissetmenizim sağlayarak gerçeği görmenizi zorlaştırabilir. Partnerinizi zamanla tanımak için kendinize zaman tanıyın.İlişkinizin sağlıklı bir çerçevede ilerlemesini istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey partnerinizin davranışlarını gözlemlemektir. Sonrasında kendi duygularınızın farkına varıp bu davranışların size ne hissettirdiğiniz analiz etmenizdir. En önemli adım da sağlıklı bir ilişkinin neye benzediği hakkında fikir sahibi olmaktır. Ve ilişkinizi incelerken gerçekçi bir bakış açısıyla bunu incelemektir. Ve kendi sınırlarınızı koruyarak sosyal ve aile yaşamınızı aktif şekilde sürdürmeye devam etmelisiniz.