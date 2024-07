7/24 şehirde yaşam

İlki 2014 yılında yapılan ve günümüze kadar Megadeth, HIM, Gojira, Amon Amarth, gibi bir çok yerli ve yabancı grubu ağırlayan Rock Off 10. yılını, festivalin ilk senesinde de yer alan İsveçli grup Amon Amarth ile kutluyor. Görkemli Viking sahnesi ile sahne olacak olan Amon Amarth, Johan Hegg önderliğinde, 29 Temmuz'da Bonus Parkorman'da olacak. Öncesinde ise, Türk metal tarihinin en büyük gruplarından Pentagram tam kadro Çağlan Tekil sahnesinde yer alacak.Tayland başta olmak üzere Güneydoğu Asya kültürlerinin dini motiflerinden, renk paleti ve sembolizminden, doğal ve kültürel unsurların sentezinden etkilenen sanatçı Lal Batman'ın Cherry on Top isimli altıncı solo sergisi 1-18 Ağustos tarihleri arasında Anna Laudel Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyorİlki 2011 yılında yapılan Toprak Sahne Tiyatro Festivali bu yıl 11. Kez Urla'da sanatseverlerle buluşuyor. 23 Temmuz'da açılış kortejiyle başlayan festivalde Cem Davran, Hakan Gerçek, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Celil Nalçakan, Onur Özaydın gibi isimler hem atölyelerle hem de sahneledikleri oyunlarla Urla halkına sanat dolu dört gün yaşattılar. Festival bu akşam Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan Üçü Bir Arada adlı oyunla sona erecek.ENKA Sanat ve Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan ENKA Açık Hava Sineması bu yaz da birbirinden özel yapımları izleyiciyle buluşturacak. Seçki, 1 Ağustos'ta Mükemmel Günler, filmiyle başlayacak, 5 Ağustos'ta Çocuk ve Balıkçıl, 7 Ağustos'ta Bir Skandalın Peşinde ve 9 Ağustos'ta Oppenheimer'la devam edecek. Ağustos sonuna kadar sürecek olan film gösterimlerinde "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyası geçerli olacak.Trakya'nın en büyük müzik festivali Trakya Müzik Festivali, 1-4 Ağustos tarihlerinde Saros Körfezi'nde gerçekleşecek ve festival tutkunlarına unutamayacakları 4 gün yaşatacak. Türk Sanat Müziği'nin hafızalara yer etmiş eserlerini seslendirdiği Solmayan Şarkılar 2 albümüyle adından bahsettiren şarkıcı Cem Adrian konseriyle başlayacak olan festivalde Fatma Turgut, Güneş, Motive, Istanbul Arabesque Project gibi sanatçılar sahne alacak.Merqezart Alternatif Sanat Mekânı sanat direktörü Suzan Elif Selçuk ve sanat koordinatörü Öykü Oral küratörlüğünde hazırlanan, hikayesi Rüstem Elçi tarafından kurgulanan Sen Hiç Aşık Oldun Mu? - Dünden Bugüne sergisi, Bodrum'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. On binlerce dijital ve basılı fotoğraf, haber kupürü ve 80 saati aşkın video içeriği taranarak hazırlanan sergi 30 yıllık arşivin titiz ve kapsamlı çalışma sonucu ortaya çıkan yansımasından oluşuyor. Türkiye'nin eğlence kültürüne dair önemli izler de taşıyan ve ziyaretçilerini nostaljik yolculuğa çıkaran 40 parçadan oluşan sergi, 31 Temmuz'a kadar Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da misafirlerinin ziyaretine açık olacak.