Güzin Müjde Karakaşlı, Denizli'de voleybol oynarken tanışan bir anne babamın ikiz kızlarından biri... Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayıp İstanbul'da avukatlık yapan biri. Ama onunla röportaj yapmammızın sebebi, 2015 yılından bu yana oynadığı 3 Bant Bilardo'yu milli takım seviyesinde oynaması... Avukatlık mesleği ve çok kitap okuma alışkanlığından olsa gerek derdini öyle güzel anlatıyor ki, sözü kesmekte zorlanıyorum. Çok frenlemedim ama konuştuklarımızın ancak yarısını buraya sığdırabildim. Türk sporunun böyle bir sporcuya sahip olmasından dolayı gurur duydum. "Istakayı ilk kez elime almam Köyceğiz kordonundaki kafelerde 11-12 yaşlarıma denk gelir. Tabii o dönem 3 Bant branşıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu, arkadaşlarımla Amerikan bilardo oynanıp keyifli vakit geçirmenin peşindeydik. 3 Bant bilardoyla tanışmam üniversite sınavı senesinde kulüp ve okul takımlarından sessizce tasfiye edilişimizden sonraydı. Annem ve babam da voleybol oynarken tanıştıkları için evimizde 'ata sporu' voleyboldu ve voleybol beş yaşımdan itibaren çocukluk aşkımdı. Üniversite sınavındaki potansiyel başarıyı etkilememesi ve konsantrasyonumuzu dağıtmaması adına voleyboldan uzaklaştırılmıştık. Haftada beş günü bulan antrenman takvimi bir anda bomboş bir hal almıştı, enerjim ve tutkumla kala kalmıştım. Bir gün bir deneme sınavından beraber çıktığımız arkadaşlarımın peşine takılıp bir bilardo salonuna gitmemle hayatımdaki her şey bir anda, sessizce ama geri dönülmez bir şekilde değişti. Salona tekrar gittiğimizde herkesle selamlaşıp -1'inci kattaki pool masalarının başına geçerdik. Başka bir günse salonun aynı zamanda bilardo antrenörü olan işletmecileri 'Müjde seni izliyoruz, yeteneklisin, biz sana 3 Bant bilardo öğretmek istiyoruz' dediler, o sırada hayatımda voleyboldan açılan büyük bir boşluk vardı ve teklifi kabul ederken başıma geleceklerden habersizdim. Başka bir spora tekrar aşık olmuştum.Ziyaret için bulunduğum bir şehirde küçük bir bilardo salonunda elbette şaşırıp ismimi soran oluyor. Hatta ismimi söylediğimde (Müjde), Güzin Müjde Karakaşlı siz misiniz, diye soran dahi oldu. İsmen tanıyor ama beni hiç görmemiş, izlememiş. Bu sosyal aşinalığı genişletmek ve başarılarımı daha çok insana duyurmak için elimden geleni yapıyorum, tabii yine de daha etkin değişimler yaratabilmek için her zaman desteğe ihtiyacım var.Bana anlatılana göre çok küçükken dahi avukat olmak istermişim. Yıllar sonra sınıf öğretmenlerinin o dönemlerde düzenli olarak tuttuğu, sarı kapaklı bir Öğrenci Dosyasında, o meşhur 'Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' sorusunun karşısında "Avukat, voleybolcu" yazdığını görmüştüm. Sekiz yaşındaki Müjde ne düşünerek bunu çok istedi bilemiyorum ama kendimi bildim bileli hak ile, adil olmak ile, hakkın teslim edilmesi ile ilgili değerlere yatkın olduğumu; aksi bir durumdaysa bu adil değil, hak değil diyen tarafta, sessizce sorun çıkmasın diye bekleyenlerden değil de karşı çıkan tarafta olduğumu düşünürüm."- Hahaha, hayır hiç kırmadım, hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Üç yıldır destekçim olan Longoni, bilardonun neredeyse tüm braşları için ayrı ayrı olarak ıstakaların tamamını düşük stoklarla 1945'ten bu yana tamamen el yapımı olarak üretiyor ve ağaçların tekrar tekrar kurutularak fırınlanma süreci; akçaağaç, abanoz, Akdeniz zeytini gibi ağaçların en yüksek kalitede temin süreci vb sebeplerle bir ıstakanın üretilmesi ve teslimi oldukça zaman alıyor. Dolayısıyla hem tasarımına hem de işçiliğine hayran olduğum için adeta gözüm gibi baktığım ıstakam ile kırmak kelimesini aynı cümlede bile hayal edemiyorum."Tümer Abi kendi branşında elit seviyede spor yapmış, efsane milli takımın unutulmaz bir parçası ve harika bir spor insanı. Hayatını bir sporu yapmak, anlamlandırmak, en üst seviyede performans göstermek için harcamış bir sporcu olarak tanıştığı ya da yeniden yollarının kesiştiği bir başka sporun dinamiklerini, zorluk dönemeçlerini bence içsel bir sporcu refleksiyle görüyor, okuyor. Hem Semih Saygner abinin hem de sevgili Murat Tüzül'ün, benim de bir parçası olmaktan ömrümün sonuna kadar mutlu olacağım Tüzül Club macerası boyunca tekrar tekrar söylediği bir şey var: Bu oyun çok büyük, bilardo hepimizden büyük! Tümer Abi hem bu tutkusundan hem de bilardonun görünürlüğüne katkı koymak adına müthiş zor bir iş yaparak dünyanın efsane bilardo sporusu Ceulemans'la, hem de Türkiye'de maça çıktı. Buradaki sihir karşı koyamadığımız merakımız ve sonsuzlukla aşık atmaya çalışırken bir önceki günden daha iyi olmaya çalışma tutkumuzda olabilir.""Gençler Avrupa Grand Prix'i şampiyonu, Gençler Avrupa Şampiyonu, Gençler Dünya Şampiyonu ve henüz 17 yaşında Burak Haşhaş. O bilardonun Arda Güler'i... Bu sene Güney Kore'de Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Lütfi Çenet gibi şahane Türk sporcuların da yarıştığı PBA organizasyonuna transfer oldu ve katıldığı ilk şampiyonada 3'üncülük kazandı. Semih abinin katıldığı ilk PBA turnuvasında şampiyon olmasından sonra (ki bu da organizasyon tarihinde bir ilkti) bir Türk sporcunun elde ettiği en önemli başarı. Burak'ı çok seviyorum, onunla zaten iletişimimizi bir şekilde hiç koparmadık. Önümüzdeki yıllarda bilardonun içinde olduğu başarı hikayelerinde yol arkadaşlığımızın süreceğine kalpten inanıyorum.""Bilardo, dünyanın her yerinde her gün milyonlarca kişinin yaptığı bir spora dönüşmüş durumda. Uzun yıllardır IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat komitesinin) tanıdığı spor dallarından biri bilardo. Ve Türkiye özellikle benim yarışmacısı olduğum 3 Bant bilardo branşında dünyadaki ekol ülkelerden biri. Semih Saygıner ve devam jenerasyonlarının yarattığı ilhamla yakalanan başarıyı Türkiye'yi temsilen Olimpiyatlarda sürdürmek müthiş bir hayal. Bu anlamda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteği ile bu hayalin gerçek olmaması için hiçbir neden yok."