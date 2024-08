7/24 şehirde yaşam

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu yıl 21. Yaşını kutluyor. Sadece turizm ve tatil beldesi olarak değil aynı zamanda zengin kültür sanat faaliyetleriyle de marka kent haline gelen Bodrum'da 2003 yılından beri düzenlenen festivalin bu yıl ki ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. Festival bu akşam Bolşoy Tiyatrosu Başdansçıları Denis Rodkin ve Elenora Sevenard'ın katılımıyla sahnelenecek olan Kuğu Gölü balesiyle başlıyor. Festival, 7 ve 8 Ağustos'ta Carmen, 11 ve 12 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby, 15 Ağustos'ta Güldestan, 17 ve 18 Ağustos'ta Brezilyalı Basileu França Topluluğu'nun sahneleyeceği Ballet Latino Tango ile devam edecek. Festival 22 ve 22 Ağustos'ta yine Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek Zorba ile sona erecek.İstanbul'un müzikseverleri oradan oraya koşturan yoğun konser takvimine yetişmek güç. Hemen her akşam dünyaca ünlü isimler şehrin konser alanlarında müzikseverlerle buluşuyor. İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında 2 yıl aradan sonra Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Öte yandan geçtiğimiz yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali üçüncü yılında da sürpriz isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Where Are You Now şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan 'Lost Frequencies' sahne adıyla tanınan Belçikalı DJ, Felix De Laet, yarın akşam konser verecek. Ünlü Dj'in konuğu ise Türk pop müziğinin popüler ismi Hande Yener olacak. İkili sürpriz düetleriyle binlerce müzikseveri coşturacak. Ayrıca dünyaca ünlü DJ Tiesto da 12 yıl aranın ardından Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Festivali kapsamında 8 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da verecek. Müziğin dahi çocuğu Jason Derulo da tüm hit parçalarını 12 Ağustos akşamı seslendirecek.Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 5 yıldır kapalı gişe sahnelenen Amadeus oyununu şu ana kadar 350 bin kişi izledi. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesini anlatan oyun, Anadolu turnesine yarın akşam Bodrum Antik Tiyatro'dan başlaıyor. Salieri karakterini Selçuk Yöntem'in sahneye taşıdığı, Amadeus'u Tansu Biçer'in canlandırdığı, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz'ın dönüşümlü yer aldığı Amadeus ekibi Kuşadası, İzmir, Bursa ve Antalya'dan sonra rotasını Türkiye'nin doğusuna kıracak ve ekim ayında Diyarbakır, Gaziantep ve Adana'da izleyiciyle buluşacak.Türkçe Pop müziğinin yıldızı Ajda Pekkan, 12 Haziran'daki stadyum konserinden sonra yeniden İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. Yıllara meydan okuyan, sayısız hite imza atan ve bu yıl kariyerinin 60. yılını kutlayan Pekkan, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 6 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecekDünyaca ünlü fotoğrafçı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerine geniş bir bakış sağlayan "Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi Katar Müzeleri (QM), Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos'ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Museum of Islamic Art (MIA)'ta açılacak ve 9 Kasım'a kadar devam edecek olan sergide Güler'in klasik İstanbul kareleri, arkeoloji fotoğrafları ve dünya çapında önemli kişilerin portreleri yer alıyor.Geçtiğimiz hafta farklı bir sergi deneyimledim. Karaköy'de demirleyen Explora I isimli ultra lüks gemiye hızlı bir tur atma imkânım oldu. Explora Journeys'in 2023 yılında denize ilk inen gemisi tümü teraslı 461 suitin yer adlığı 248 metre uzunluğu, 32 metre genişliği, 56 metre yüksekliğindeki bu devasa gemi yolcularına her türlü lüks konforunu sunuyor. Tasarımı İngiliz tasarımcı ve mimar Martin Francis'e ait olan gemi özellikle sanat koleksiyonuyla benzerlerinden ayrılıyor. Her bir parçası titizlikle seçilmiş kalıcı sanat koleksiyonu konuklara sürükleyici bir sanat deneyimi sunarken gemideki sanat seçkisi, suitlerden restoranlara, geçiş alanlarından salonlara ve lobiye kadar her alanı zenginleştiren ünlü sanatçıların yanı sıra tanınmış ve yeni sanatçıların bir karışımını içeriyor. Lobideki Yves Dana imzalı heykel başyapıtlar, geminin benzersiz tasarımıyla kusursuz bir şekilde bütünleşerek odak noktası görevi görüyor. Dünyaca ünlü pop-art sanatçısı Andy Warhol ve Roy Lichtenstein'ın sınırlı sayıda üretilmiş nadir serigrafi ve litografilerinin yanı sıra Warhol'un tuval üzerine orijinal akrilik ve serigrafi eserlerinden oluşan yeni bir sanat koleksiyonu 25 Eylül'e kadar konuklarla buluşmaya devam edecek.