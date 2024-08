Sakin kalmayı öğrenmeliyiz

Gün içinde ne çok stres yaratan duruma maruz kalıyoruz. Peki kaçımız durup bunların üzerinde düşünüp stres seviyemizi azaltıp da öyle yaşama devam ediyoruz. Genellikle görmezden gelip yok olduğunu sanarak hayatımıza devam ettiğimizi zannediyoruz. Bazen iş hayatında yaşadığınız olumsuzluklar, partnerinizle tartışmanız, bazense ne yemek yapacağınıza karar verememek gibi basit durumlar bile kişide yüksek stres yaratabiliyor. Her şey dozunda güzel olduğu gibi bir miktar stres de aslında günlük yaşamda sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerekli olan enerjiyi ve zindeliği sağlasa da sürekli stres kişinin depresyona yatkınlığını artırırken kendini fiziksel olarak hep yorgun, halsiz, tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Ki durum bununla da bitmiyor bugün yaşanan uyku, sindirim, kalp rahatsızlıklarının en temel sebeplerinden biri de stresle baş edememe veya stresle baş etme yöntemlerinin hatalı olması. Ne yazık ki zaman akıp giderken ve insanlar da günlük hayatın koşuşturmasına yetişmeye çalışırken anda kalışlarda çok zorlanıyor. Anda kalamama zamanları artış gösterdikçe de yaşam kalitesi azalmaya ve psikolojik sağlık geriye gitmeye başlıyor. Anda kalamadıkça, anı kaçırdıkça da olumsuz duygu ve düşüncelerin bombardımanında sıkışıp kalıyor, stres üstüne stres yaşıyor, zihnimizdeki kötü senaryoları sürekli canlandırıp odak noktası kaydırılıyor. Peki hayatın tüm bu zorluklarına rağmen anda kalmayı başarıp hayatı daha keyifli hale getirmenin yolları yok mu? Elbette var...Uyandığınızda ilk düşündüğünüz genellikle ofiste şu işi bitir, yatakları topla, yemek yap diye uzayıp giden bir liste ile devam ediyor. Beyin sistemi programlanıp o işi gerçekleştirmeye odaklıysa da bunu anda kalma egzersizine çevirmeniz çok mümkün. Her yeni güne uyandığınızda kendi kişisel gelişiminizle ilgili bir amaç edinip bunu zihninizde tasarlayarak güne başlayın. Örneğin 'Bugün daha sakin olacağım' diye bir niyet belirlediğinizde bu durum artık hedefiniz haline gelir. Bu yüzden de gün içinde bu niyet ettiğiniz durumu gerçekleştirmek için çok dikkatli ve özenli davranacak ve karşınıza stres yaratan bir durum çıktığında da yüksek tepkiler vermek yerine daha sakin davranıp niyetinizi hatırlayıp daha az tepki gösterebilirsiniz. Bu durum stres yaratan bir gelişme yaşandığında zihninizin olumsuz senaryolar kurup daha kötü hissetmenizi engeller. Çünkü durum değerlendirmesi yaparken o andasınızdır. Sürekli olarak güne başladığınız cümle ile yaptığınız hareketlerin uyumunu değerlendirirsiniz. Bu sürekli yapıldıkça artık pratikleşecek ve kendiliğinden gerçekleşecektir.Kahvaltı, akşam yemeği, ara öğünler... Gün içinde sürekli yeme- içme halindeyiz. Fakat bu anlar genellikle hep insanlar tarafından geçiştirilen bir noktada. Örneğin insan genellikle bir şey yerken yemeğin ona verdiği hisse değil de telefonundaki dünyada neler oluyor ona bakmayı tercih edebiliyor. Elbette bu tür alışkanlıklar da insanın anı yaşamasının önündeki en büyük engel. Bunu fark edip örneğin öğününüzü siz hazırlıyorsanız; yiyeceğin dokusunu hissetmek, pişirirken veya keserken sesine odaklanmak, yediğiniz anda boğanızdan geçtiğindeki hisse, dilinizde bıraktığı dokuya odaklanmak sizi anda kalmak için destekleyebilir. Yemek yediğiniz her an sizin dikkatinizi dağıtabilecek olan telefon bildirimi, televizyon, bilgisayar gibi aygıtlardan uzaklaşıp bu anlarda sadece yemek yemeye ve yemek yemenin verdiği hisse odaklanmak çabasız anda kalışınıza destek sağlar.Hayatın getirmiş olduğu şartlarla birlikte hemen hemen hepimiz eve dair her gün birçok sorumluluk gerçekleştiriyoruz. Bazen bulaşık yıkamak, bazen yemek yapmak, temizlik yapmak diye uzuyor gidiyor bu liste. Artık beyin sistemi bunları otomatik olarak yaptığı için adeta robotlaşmış bir sistemin içine giriyoruz. Bu durumu anda kalma egzersizine her yerde çevirebilmek mümkün. Örneğin temizlik yaparken dokunduğunuz bezin dokusu, belki bezi sürdüğünüz sabunlu suyun teninize değişi veya kokusu gibi yani o an duyu organlarınızın algıladığı her şeyin farkında olarak anda kalmayı başarmak mümkün. Ya da iş yerinizde çalışırken bir kahve molasında şöyle gözlerinizi kapatıp arkanıza yaslanıp kahvenin tadının dilinizde, kokusunun burnunuzda bıraktığı hisse odaklanabilirsiniz. Fakat genellikle insanoğlu temizlik veya başka bir iş yaparken geçmiş zamanda eşiyle-dostuyla yaşadığı tartışmayı, ya da yıllar önce edemediği lafları zihninde sürekli kurgulayarak adeta mutsuzluk tiyatrosunu kendisine sunar. Bu durum da elbette anda kalmayı engelliyor, anda kalıp yapılan işe odağı kaybettirip zihnin ordan oraya geçişine izin veriyoruz.İyi hissettiren bir listeden seçilen müzik hem iyi hissetmenizi hem de ana gelmenizi sağlar. Kendinize en sevdiğiniz hareketli parçalardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın ve kendinizi müziğin ritmi ve enerjisiyle birlikte ana bırakın. İçinizden nasıl geliyorsa şarkıya öyle eşlik edin dans edin, koltuk tepelerinde hoplayın zıplayın. Gün içinde kendinize verdiğiniz bu anlık hediye size hem anda hem de çok iyi hissettirecek.Çocukluğumuzdan biliriz ki sıkılınca önümüzdeki kağıda ya anlamlı resimler ya da anlamsız karalamalar yapmaya başlarız. Karalamalar veya resim yapmak yani işin özünde sanatla uğraşmak zihnin endişelerini bir bir boşaltmasına ve stresin ifade edilip daha iyi yönetilmesine katkıda bulunur. Bu anlarda çizdiğiniz kağıdın dokusunu hissetmek, boyalar kokusuna, kağıda değdiğindeki sesine odaklanmak zihninizi ana çekmenize büyük fayda sağlayacaktır.Anda kalmak demek beş duyunuzun size verdiği mesajlara odaklanabilmektir. O yüzden her gün kendinize 'duyu farkındalık saati' yapın. O anda beş duyunuza odaklanarak ayaklarınızın yere bastığını, ortamın kokusunu, içtiğiniz kahvenin dilinizde bıraktığı hissi yeniden deneyimleyin. Evet kabul edelim ki günlük yaşam çok büyük stres faktörleriyle dolu. Ama geçmişin acıları, geleceğin kaygılarıyla sürekli uğraşıp kendinizi çözülemez bir kara deliğe sokmak yerine hayatınızda yakaladığınız her anı anda kalma egzersizlerine çevirip çok daha iyi hissetme seçeneğinizi kullanabilirsiniz.