Yapay zeka gençlerin kaderini belirliyor

Bir süredir dünya medyasında sıklıkla yapay zeka ve yapay zekanın gelecek dönemdeki iş dallarına olan etkisi konu ediliyor. Birçok mesleğin yapay zeka nedeniyle ortadan kaybolacağına dair derin bir korku ile karşı karşıyayız. Bu konu bir süredir üniversite araştırmalarının da merkezine yerleşmiş durumda. Kısa süre önce İngiltere'nin prestijli eğitim kurumlarından Kingston Üniversitesi bu konu hakkında önemli bir araştırma yayınladı. Üniversitede eğitimlerine devam eden öğrenciler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre şu an eğitimi süren gençlerin yaklaşık yüzde 52'si mezuniyetlerinde eğitimini aldıkları iş dalında yapay zeka nedeniyle çalışamayacakları düşüncesine sahipler... Kısaca söylemek gerekirse meslek yaşantılarının daha başlamadan biteceği korkusuyla karşı karşıyalar... Bu araştırmanın yayınlandığı hafta Türkiye'de de üniversite tercih döneminin bittiği döneme denk geliyordu... Biz de bu araştırmadan yola çıkarak Türkiye'deki gençlerin bu konuya nasıl baktığını masaya yatırmak istedik. Gerçekten de yapay zeka üniversite tercihlerini etkilemiş miydi? Konuyu akademisyenlerle de bu sınav döneminde üniversite tercihi yapan öğrencilerle de konuştuk. Öğrenciler mslek tercihlerinde yapay zeka etkisini göz önünde bulundurmuş. Uzmanlar ise "Yapay zekdan korkma onunla iş birliği yap" diyor.Mimarlığı listemden çıkardımGelecekte yapay zekanın birçok mesleği elimizden alacağını düşünüyorum. Mimarlık bölümü de tehlike altındaki mesleklerden biri. Örneğin, promter sayesinde isteklerimiz doğrultusunda kısa sürede proje elde edebiliriz bu da gelecekte mimarlık mesleğinin önünün kapanacağını gösteriyor. Mesleğimizdeki bu teknolojik gelişmenin getirdiği endişeyi sağlık alanında da ön görüyorum. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte sağlık alanında muayeneler artık robotlar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Otomasyon sistemi üzerinden reçete kağıtları okutulabilir böylelikle yazılan ilaçları aldığımız eczaneler buna bağlı olarak eczacılık mesleği bile gelecekte tarih olabilir.Tıp alanının kaderi değişecekYapay zeka etkisi sebebiyle elediğim bir bölüm ya da meslek olmadı. Fakat tıp bölümü tercihinde bulunacak adayların alanlarında değişimler meydana gelecek diye düşünüyorum. Günümüzdeki cerrahi vakalarda robotların kullanıldığını duyuyoruz bu da gelecekte tıp alanına yapılan alımların oldukça düşeceğinin sinyalini veriyor.Benim içim rahatTercih listeme Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü yazdım. İnsanlara has duygu ve düşünceler söz konusu olduğu için yapay zekanın yerini dolduramayacağını düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Bu yüzden de yapay zekanın varlığını yadsımıyor olsam da tercihlerimi değiştirme gereği duymuyorum. Sonuç olarak benim içim rahat.Teknolojiden korkmuyorumHem günümüzde hem de gelecekte; elektronik cihazların, robotların ve sosyal ağların ele geçiremeyeceği hiçbir alan kalmadı. Buna temel mesleklerden başlayarak üst düzey meslek grupları da dahil. Örneğin, inşaat sektöründe sıva yapıp çimento döken makineler, marketlerdeki akıllı kasalar, sürücüsüz ulaşım araçları ve daha pek çok alan... Zamanla teknoloji katlanarak gelişse bile şu andaki gibi insan aklına her daim ihtiyaç olacaktır. Bu yüzden öğrenciler olarak biz istediğimiz mesleği tercih etmeliyiz, gelişen teknoloji mesleğimizi elimizden alır korkusuyla yaşamamalıyız.Öğretmenliğe vedaÖğretmenlik bölümü tercihinde bulunmak istiyordum. Fakat karantina döneminde de gördüğümüz üzere uzaktan eğitimler öğrenciler için gayet yeterliydi. Bu sebeple gelecekte yapay zekanın etkisiyle beraber öğretmenlerin işsiz kalacağını düşündüğüm için listemden öğretmenlik bölümlerini çıkardım.Prof. Dr. Ali Murat Kırık (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı)- Günümüzde üniversite tercihi yapan öğrencilerin, yapay zekanın mesleklerini ellerinden alacağı korkusuyla tercih yapması oldukça anlaşılabilir bir durum. Bu korkunun tamamen yersiz olmadığını ancak aşırıya kaçmamak gerektiğini bilmek lazım. Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi kaçınılmaz.Bazı meslekler; otomasyon ve yapay zeka teknolojileri nedeniyle değişim geçirecek. Ancak bu değişim, işlerin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Bu durum mesleklerin dönüşmesi ve evrim geçirmesi anlamına geliyor.- Yapay zekanın rutin ve tekrarlayan işleri devralma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz.Bu durum, muhasebe, veri girişi, bazı üretim süreçleri gibi alanlarda belirginleş durumda.Ancak bu teknolojinin insanın yaratıcı düşünce, problem çözme, empati ve sosyal beceriler gibi yeteneklerini tam anlamıyla ikame edemeyeceğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla, yapay zekanın iş dünyasındaki varlığı, yeni iş kolları ve mesleklerin doğmasına da olanak tanıyacaktır.- Öğrenciler; kendilerini sürekli geliştirmeye açık olmalı ve yalnızca teknik bilgiye değil aynı zamanda yaratıcı düşünme ve sosyal becerilere de yatırım yapmalı. Geleceğin iş dünyasında, teknoloji ve insan becerilerinin bir arada çalışacağı hibrit bir yapının hakim olacağı öngörülüyor. Bu yüzden, öğrenciler yapay zekanın mesleklerini ellerinden alacağı korkusuyla değil, bu teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri ve onunla nasıl iş birliği yapabilecekleri üzerine düşünmeli.- Özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, veri bilimi ve yapay zeka mühendisliği gibi teknoloji odaklı bölümleri tercih eden öğrencilerin bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı bilmeleri ve adapte olmaları hayati önem taşıyor. Bu bölümlerde eğitim gören öğrencilerin, yapay zeka algoritmalarını anlama, veri analizi yapma ve makine öğrenmesi tekniklerini uygulama konularında yetkinlik kazanmaları gerekiyor.- Bütün bunlara ek olarak, işletme, ekonomi, sağlık bilimleri ve mühendislik gibi diğer alanlarda eğitim gören öğrencilerin de yapay zekayı kullanmayı bilmeleri büyük avantaj sağlar. Örneğin, işletme ve ekonomi öğrencileri, yapay zekayı veri analitiği ve karar destek sistemlerinde kullanarak rekabet avantajı elde edebilirler.