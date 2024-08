Kırmızıdan bordoya kadınsı renklerin zaferi

Yazın tadını çıkaracağımız birkaç haftamız daha var önümüzde... Sonrası şehirde iş yoğunluğu ve sonbahar... Markalar eylül ayındaki tanıtım ve lansman davetiyelerini yollamaya başladı bile... Yani moda dünyası çoktan geçtiğimiz yıl defilelerle tanıtımını yaptığı sonbahar-koleksiyonlarını bizlerle buluşturmanın peşine düşmüş durumda... Sezon indirimi dönemindeyken bir sonraki ilkbahar-yaz sezonu için mantıklı, trendlere teslim olmadan zamansız ve mantıklı alışveriş yapma dönemindeyiz. Ve tabii ki sonbahar için ya da daha doğrusu geçiş döneminde giyebileceğimiz sezon trendlerine uygun parçaları satın almanın da tam zamanı... Önümüzdeki sezon yani sonbahar-kış sezonu bizim için kadınsı renklerin hakim olduğu bir dönem diyebiliriz... En popüler renk ise kırmızı... Ve tabii ki en açığından en koyusuna kadar kırmızının tonları... Geçtiğimiz sonbahar sezonunda zaten bordonun yükselişini izlemeye başlamıştık. Bu yaz da bir anda kırmızı tüm ihtişamıyla yeniden hayatımıza girdi...Evet haklısınız, içinizden "Geçtiğimiz yaz boyunca da Akdeniz esintileri içeren Domates Kız (Tomato Girl) trendi vardı. Yavaş yavaş kırmızı pötikarelere alışmıştık. Hatta geçtiğimiz aylarda Kopenhag Moda Haftası'nda Ganni pullu elbiselerle, Saks Potts süet özel kesim parçalarla ve Baum und Pferdgarten koleksiyonlarında canlı kırmızı parçalara yer verdi. Öte yandan yaklaşmakta olan New York Moda Haftası'nda en az on iki tasarımcı da koleksiyonlarıyla kırmızının ne kadar popüler olacağına dair sinyal vermişti" diye içinizden geçirdiğinizi duyar gibiyim. Kırmızının o seksi, kadınsı, provokatif duruşuna bir romantizmin rengi olarak kabul edilen bordo katıldı. Yani bu sonbahar-kış sezonunda bir yandan kırmızı tüm şehvetiyle yükselişini sürdürürken bir yandan da tonları en zengin renklerden biri olan bordo çok ama çok popüler.Bordo; bakırdan vişne çürüğüne kadar geniş ton paletiyle iddialı bir stilin en kilit renklerinden biri olarak kabul edilir. En çok yakıştığı renklerin gri ve siyah olduğunu kabul etmek gerek. Ama kahve tonlarıyla, beyazlarla ve krem renkleriyle de çok güzel bir uyum yakalar. Gucci, Bottega Veneta ve Tom Ford gibi moda dünyasının en önemli markalarının podyumlarında başrole yerleşen bordo rengi 2024 sonbahar-kış gardıroplarında kesin bir hakimiyete sahip olacak. Hollywood ve moda sektörünün de radarına giren bordo renk,hem kıyafetleriniz arasında sıcak bir geçiş yakalamanızı sağlayacak hem de sahip olduğu asaleti sizin dış görünüşünüze de yansıtacak. Deriden satene, gabardinden süete, farklı dokularda kendini harika bir şekilde gösteren bordo için kilit parçalara yönelebilirsiniz. Ofis stiline göz kırpan tasarımlardan hoşlanıyorsanız, çabasız takım elbiselere, kalem eteklere veya tüvit setlere göz atın. Konforlu hırkalar ve kazaklarla buluşan mini etekler ise sizi 70'lerin sıcak atmosferine ışınlamak için birebir. Gece görünümlerinde saten elbiseler, ikili setler ve bordonun gösterişli karakterini yansıtan payetler ön plana çıkıyor. Daha spor sokak stillerindeyse deri ceketler ve teknik setler favoriler arasında. Bordonun süet ve cilt deride harika durduğunu söylemiştik. Bu detay onu, ayakkabı ve aksesuvar tasarımları için de mükemmel bir seçenek haline getiriyor.Bordonun ve kırmızının daha doğrusu genel olarak kırmızı tonlarının en güzel yanı her cilt rengiyle uyum yakalayabiliyor oluşu... Tabii ki cildinizle uyumlu olan doğru tonu bulmanız şartıyla... Kısaca her kadına kırmızı, her kadına bordo renkleri son derece güzel bir şekilde yakışır. Önemli olan o doğru tonu yakalamak... Sonrasında aslına bakarsanız kombin yaparken de bu renklerle hiç sorun yaşamadan her yere gitmeniz mümkün. Kırmızı ve bordolar kolejli kız trendine de, sessiz lükse de yani aklınıza gelebilecek her trendle de uyumlu... Tek bir görünüm içinde baştan ayağa kırmızı ve bordoları da kullanmanız mümkün... Gold aksesuvarlarla rahatlıkla hoş bir görüntü yakalayabileceğiniz bu tarz renklerle ilgili yapmamız gereken tek şey çok fazla desen kullanmak. Bu büyüleyici renkleri desenlerle bir araya getirip ortaya zamansız, şık ve elegan bir görüntü çıkarmak ne yazık ki her zaman çok da kolay olmuyor... Bunun yerine düz bir bordo ipek gömleği jean'ininizle kombinlemeyi deneyim mesela... Ya da kırmızı ve dore düğmeleri olan bir tüvit ceketi beyaz tişörtünüzün üzerine giyin. Emin olun ortaya son derece hoş ve asil bir görünüm çıkacak.Cüretkar tavrıyla stillere seviye atlatan bordo rengi, enerjik tavrıyla Gucci, Bottega Veneta ve Tom Ford gibi yüksek moda markalarının 2024 yılının trendlerini belirleyen podyumlarında başrole yerleşmeyi başarıyor. Kendall Jenner'dan, Amal Clooney ve Gemma Chan'e dek Hollywood ve moda sektörünün radarına girmeye başaran bordo rengi her stilde farklı bir parçada kendini gösteriyor. Hailey Bieber'ın korse straplez elbisesinde feminen bir görünüme kavuşurken; Caroline Daur ile ışıltılı ve cüretkar bir duruş sergiliyor. Gigi Hadid, Gemma Chan ve Meghan Markle'ın ton sür ton esintili stillerine karşın; Elsa Hosk ve Chloe Lecareux kışın bir diğeri favori rengi acı kahverengi tonuyla ezberbozan bir çift uyumu yaratıyor. Kendall Jenner'dan, Amal Clooney ve Gemma Chan'e dek Hollywood ve moda sektörünün radarına girmeye başaran bordo renk hepimizin merceği altında... Bordonun yoğun kırmızının ardından sonbaharı en güzel anlatan renklerden biri olduğunu da kabul etmemiz lazım. Kiraz mevsimini soğuk iklime taşıyan bu renk, kış günlerini keyifle beklemenizi sağlıyor. Stil karakteriniz ne olursa olsun, bordo joker havasıyla her görünüme uyum sağlıyor. Klasik, retro, sportif... Her kombinasyon için doğru bir bordo parça mevcut.Dedik ya moda dünyası arka arkaya farklı birçok trendin peşine düşüyor. Ve bu trendlerde ne kadar nötral renkler kullanılıyorsa emin olun bir sonraki sezon moda dünyası bu gidişe bir dur demek zorunda hissediyor kendini... Sessiz lüks ile grilere, siyahlara, lacivertlere bürünen bizler şimdi kırmızı tonlarının yükselişi ile yeniden kadınsı o eğlenceli ve iddialı enerjiyi keşfedeceğiz.