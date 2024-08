Dolabınızı sonbahara hazırlama rehberi

Eskilerin bir sözü vardır. "Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır " derler. Ve bu söz ağustos ayının ortasından sonra havanın yavaş yavaş soğumaya başladığını anlatır... Biz de resmen ağustosun yarısını tamamladığımıza göre sonbahar için hazırlık yapmanın da zamanı gelmiş demektir... İşin güzel yanı ağustos ayı, çeşitli indirim kampanyalarıyla bu sürecin ekonomik bir şekilde yönetilmesini de sağlar. İlkbaharyaz sezonunda satışa çıkan babetler, tişörtler, gömlekler, jean ceketler, çantalar ve fularlar tam da bu dönemde sonbahar-kış sezonu için dolaba atmanız gereken parçalar arasındadır. Doğal olarak yapmanız gereken şey basittir. İlk olarak geçtiğimiz yıldan dolabınızda kalan sonbahar-kış sezonuna ait parçaları güzelce listelemeniz gerekir. Hangi parçalarla mutlusunuz, hangi parçalarla artık yola devam etmek istemiyorsunuz bunu da iyice belirlemeniz gerekir. Sonra da yeni sezona ait ana trendleri listelemeniz gerekir.Ders çalışır gibi modaevlerinin 2024- 2025 sonbahar-kış koleksiyonlarını gözden geçirmeniz gerekir. Bu koleksiyonlar sonuç olarak hızlı moda markalarına ve dolayısıyla hepimize yön verir bir yıl boyunca... Bu çalışma sırasında öne çıkan ana trendleri madde madde yazmanız gerekir. Emin olun bu maddeler arasında hali hazırda sizin dolabınızda olan parçalar da karşınıza çıkacak. Öte yandan her trend sizin fiziğinizle, yaşam denkleminizle ve sosyal ortamınızla da uyumlu değildir... Yani onu takip etmeniz gerekmez. Ve bu durumda onları en baştan elemeniz gerekir. Ve son olarak da trendler ve dolabınızdaki ihtiyaçlar arasında dengeli bir liste yapmanız gerekir.İhtiyacınız olmayan şeyleri, boşu boşuna satın almanız size ve özellikle ekonominize bir faydası yoktur. İhtiyacınız olan, yani dolabınızda eksik olan ürünleri trendler arasından seçerseniz ise ortaya uyumlu ve dengeli bir bütünlük çıkar. Yani kısaca bu sonbahar-kış sezonunda popüler olan trendleri baz alarak, dolabınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekir. Yani ekose çok popülerse mesela ve dolabınızda kazak eksiği varsa o zaman ekose desenli bir kazağı dolabınıza eklemenizde bir zarar yoktur. Bordo renk çok popülerse ve bir babet ya da loaffer almanız gerekiyorsa o zaman bordo renkli bir tanesini tercih etmeniz hem ihtiyacınızı karşılamanızı hem de trendlere uymanızı sağlar... Yani aslına bakarsanız tüm hikaye kendinizi, yaşantınızı, bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı baz alarak akıllı bir şekilde alışveriş yapmaktır. "Tamam İdil anladık. Peki bu yeni sezon için satın almamız gereken parçalar nedir?" diye sorduğunuzdan eminim... Tam bir Fransız şıklığının yaşandığı rafine, elegan bir sonbahar sezonu bizi bekliyor diyebilirim kısaca... Hadi o zaman hep beraber yakından bırakalım hazır indirimler sürerken dolabınıza ekleyebileceğiniz parçalara...Bu sezonun olmazsa olmazı bol, rahat, hatta dev boyutlarda jean pantolonlar... İpek ya da saten bluzlarla, seksi kolyelerle ve ince topuklu ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu tarz pantolonlar sizin cool ve havalı görünmenizi sağlayacak.Deri ceketlerin her türü ama özellikle bomber, motosikletçi ya da askeri formatta olanları bu sonbahar sezonunda çok gündemde... Siyah bir deri ceket henüz almadıysanız bu sonbahar sezonu bu tarz bir parçayı dolabınıza eklemenizin tam zamanı.Bu sezonun olmazsa olmazı bol, rahat, hatta dev boyutlarda jean pantolonlar... İpek ya da saten bluzlarla, kolyelerle ve ince topuklu ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu tarz pantolonlar sizin cool, seksi ve havalı görünmenizi sağlayacak.Blazer model ceketler son birkaç yıldır çok ama çok popüler. Ancak bu sezon özellikle açık renkli olanları hiç olmadığı kadar popüler... Jean'ler, pantolonlar, elbiseler üzerine bol bol açık renkli bu tarz ceketler giyebilirsiniz. Bu ceketler sizin seksi elbiselerinizin bir anda daha günlük, spor ve maskülen bir dengeye kavuşmasını da sağlayacaktır.Özellikle de sütlü kahve tonlarındaki bir loaffer emin olun bir anda stilinizin çok ama çok havalı görünmesini sağlayacak. Ralph Lauren, Gucci, Ferragamo, Tory Burch ve Valentino gibi sayısız marka çoktan bu modelde ve renkte parçaları koleksiyonlarına ekledi. Bu rengin en güzel yanı neredeyse her renkle kombinlenebilecek olması... Bir tek siyahla kombinlemesi çok daha büyük uzmanlık gerektirecektir bunu unutmamak lazım...Yazı bir yana bırakıp sonbahara doğru ilerlerken jean şortları giymenin tam zamanı. Ama bu jean şortlar şehirde de rahatlıkla giyebileceğiniz uzunlukta dizlerinize kadar uzanan şortlar..Bu sezon farklı tek bir parça satın alacaksanız o parça kesinlikle kırmızı bir çanta olmalı... Kırmızı renk hem sizin enerjinizi yükseltecek hem de en klasik kombininizin bile eğlenceli ve güncel görünmesini sağlayacak.Hep mi mini mini elbiseler giyeceğiz? Bu sonbahar sezonunda kesinlikle hayır. Yerlere kadar uzanan elbiseler çok ama çok popüler... Siyah uzun bir elbise almanın mesela tam zamanı... Bu elbiseleri sabah da akşam şık bir davette de rahatlıkla giyebilirsiniz. Tabii önemli olan kumaş kalitesi... Topuklu bir ayakkabı, babet ya da spor ayakkabıyla bu tarz bir elbiseyle rahatlıkla giyebilirsiniz.