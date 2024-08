Tarlada çalışıp kazandığını sanata yatırdı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'deyiz... Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın yamacındaki 1453 rakımlı beldede hayvanlarını otlatan Ümmiye Koçak, aynı zamanda Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu... 62 yaşındaki Koçak'ın ilginç hikayesi, 2001 yılında başladı. Şalvarı, yazmasıyla Mersin'in Arslanköyü'nde yaşayan bir köylü kadını olan Koçak, 2001 yılında Maksim Gorki'nin Ana romanını okuduktan sonra hayatı değişmeye başladı. Koçak, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için, 2001 yılında Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. Topluluğun sahneye ilk koyduğu oyun Remzi Özçelik'in Taş Bademleri adlı oyunu oldu.Grup, daha sonra kendi hikayelerinden oluşan bir oyun derleyerek Kadının Feryadı adlı oyunu sahneye taşıdı. Ümmiye Koçak, Hasret Çiçekleri adlı oyunuyla 2006 yılında Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahne aldı. Koçak, daha sonra tarlalarda çalışarak kazandığı paraları biriktirerek kadına karşı şiddet sorununu anlatan Yün Bebek filmini yazıp yönetti. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan filme Mersin Sinema Derneği, Toroslar Belediyesi, Mersin Valiliği, Mersin Ticaret Borsası ve Akdeniz Belediyesi sponsor oldu. Yün Bebek filmi Ümmiye Koçak'a New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü kazandırdı.William Shakespeare'in Hamlet adlı eserinden üç bölümünü, Hamit adıyla sahneye taşıyarak kendi köyüne uyarlayan Ümmiye Teyze, 2017 yılında da bir reklam filminde futbolcu Cristiano Ronaldo ile rol aldı. Reklam filminin yönetmenliğini de üstlenen Koçak, reklam çekimlerinin çok güzel geçtiğini ve sanki rüyada gibi olduğunu anlatarak, insanların bazen imkansız gibi hayaller kurduğunu bu proje ile de imkansızı başardıklarını söylemişti. Sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrıda bulunan Koçak, tiyatronun sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek her köye, kasabaya ve şehre taşımayı hedeflediklerini söyledi. Ancak bu hedeflerine ulaşabilmek için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Koçak, "Tiyatronun her yörenin hakkı olduğuna inanıyoruz, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Türkiye genelinde sahneye çıkmak için sabırsızlanıyor ve bu kültürel paylaşımı gerçekleştirmek için destek bekliyoruz" dedi."Gelin, tiyatro aracılığıyla duygu dolu anlar yaşayalım, sanatın ışığını birlikte yayalım" diyen Koçak, "Bizi sahnenize davet edin, tiyatro buluşmamızı gerçekleştirelim. Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz ve Anadolu'nun hikâyelerini sahneye taşıyan oyunlarımızla, tiyatronun büyüsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.