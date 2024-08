7/24 şehirde yaşam

Türkiye'nin en yeni ve benzersiz sahne teknolojisine sahip Atatürk Kültür Merkezi'nde, Ağustos ayının son günlerinde sanatseverleri keyifli bir program bekliyor. 100 oyunu geride bırakan ve başladığı günden beri kapalı gişe yoluna devam eden Aydınlıkevler, 27 Ağustos Salı günü AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Serdar Biliş'in yönettiği oyunun başrollerinde Salih Bademci ve Demet Akbağ yer alıyor. Akbağ, babaanne rolündeki performansıyla ayakta alkışlanıyor. Usta sanatçı Şener Şen, Das Das prodüksiyonu olan Zengin Mutfağı adlı oyunla 28 Ağustos'ta yine AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicilerle buluşacak. Vasıf Öngören'in yazdığı ve Şener Şen ile Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyun, Türkiye'nin en büyük işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 olaylarını, zengin bir ailenin mutfağı üzerinden anlatıyor. Şener Şen'in aşçı Lütfü Usta'yı canlandırdığı oyunda Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı usta sanatçıya eşlik ediyor. Ankara Devlet Tiyatrosu da Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Sefiller'i, 30 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşturacak.Events Across Turkey'in bir kült haline gelen projesi An Epic Symphony konserleri devam ediyor. müzisyen, şarkıcı ve besteci Mehmet Erdem'in Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Ahmet Kaya eserlerini seslendirdiği An Epic Symphony & Ahmet Kaya - Mehmet Erdem isimli konser bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde...Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Ses rengi ve sıradışı yorumu ile sevilen sanatçı Eylül ayında birçok farklı şehri kapsayan bir konser serisi ile hayranlarının karşısında olacak. Sanatçı 1 Eylül'de Aksaray'da sahne aldıktan sonra sırasıyla, Bartın, Zonguldak, Çorlu, Alanya, Antalya, Diyarbakır, Urfa, Adana, Mersin, Bursa ve Giresun'da konser verecek.Salt'ın Beyoğlu ve Galata yapılarındaki yeni programları Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de grafik tasarımın gelişimini kitap ve kültür yayıncılığı üzerinden ele alan Tasarımcının Notu 11 Eylül'den itibaren Salt Beyoğlu'nda; 1945- 1991 yıllarında Sosyalist Yugoslavya'da Türkçe konuşan toplulukların kimlik inşası sürecini irdeleyen Sosyalizme Tercüme ise 23 Ekim'den itibaren Salt Galata'da ziyarete edilebiliyor.Güney Afrikalı hip-hop ikilisi Die Antwoord, müzik ve sanat için dünya turnelerine 5 yıllık bir ara verdikten sonra Zef : The Story Of Die Antwoord adını verdikleri uzun metrajlı belgeselleri ile geri dönmüştü. Üç yıl süren yoğun bir stüdyo çalışmasından sonra altıncı albümleri Uit De Hemel Gevallen'i kaydeden grup dünya turnesi kapsamında, 26 Ağustos akşamı İstanbul'da Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicileriyle buluşuyor.Sezon oyunlarını Boğaz manzarasında izlemek isteyenler için SSM'deki Müzede Sahne yine güzel bir seçki sunuyor. Sabancı Vakfı'nın desteğiyle bu yıl Gözler Duyar Kulaklar Görür temasıyla düzenlenen program kapsamında bugün ve yarın gün boyu etkinlikler olacak. Kabuk ve Bak Orada Ne Var isimli çocuk oyunlarının ardından bu akşam başrollerinde Şerif Erol ve Özlem Zeynep Dinsel'in yer aldığı, son dönemin dünya çapında en önemli oyunu olarak görülen Baba izleyiciyle bulaşacak. Yarın da Echoes Sahne & Tiyatro Kast birlikteliğiyle Parrhesia 2 ve Esme Madra ile Ozan Çelik'in rol aldığı Geçen Gün isimli oyun sahnelenecek.Çağdaş/kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan 7. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde CerModern Açık Hava Sahnesi'nde izleyiciyle buluşuyor. Düşünen Beden sloganıyla izleyiciyle buluşacak olan festival, Türkiye'den ve dünyadan 21 sanatçıyı 2 gün boyunca Ankara'da ağırlayacak. İtalya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Polonya, Gürcistan, Litvanya, Çekya ve Almanya'dan katılacak olan dans sanatçıları CerModern Açık Hava Sahnesi'nde performanslarını sergileyecek.