Bu sonbahar yeniden 2000’lere ışınlanıyoruz

Bu sonbahar-kış sezonunun en iddialı ilham kaynağı kesinlikle 2000'li modası... Moda dünyasında köklü bir değişimi beraberinde getiren 2000'li yıllar, 90'lı yılların bol pantolonları, rahat spor ayakkabıları ve büyük halka küpelerinin aksine renklerin ve desenlerin bolca kullanıldığı parlak bir dönemi temsil ediyor.



YENİ NESİL STİL İKONLARI

Kabul edelim 2000'li yıllarda oldukça ilginç trendler gördük. Belki de 21'inci yüzyılın ilk yılları olduğu için, belki de tasarımcıların yeni bir şeyler denemek istemesi sebebiyle... 2000'li yıllar yeni nesil moda ikonlarının da doğuşunu temsil ediyordu. Sex and the City dizisinden ilham alan parçaların yanı sıra May-Kate ve Ashley Olsen veya Paris Hilton'un sokak ve kırmızı halı stilleri trendleri belirliyordu. Bir yandan Christina Aguilera'nın sarı perçemli saçları denenirken bir yandan ise Sarah Jessica Parker'ın clutch çantaları kullanılıyordu... 2000'li yıllarda görüp de sevdiğimiz birçok stil bu sezon çok ama çok popüler.









HER MODAEVİNİN KOLEKSİYONUNDA

Eminim içinizden geçiyordur, "Zaten birkaç sezondur bu 2000'ler modasına gönderme yapan parçaların ne kadar popüler olduğunu konuşuyoruz. Pandemi sonrası resmen herkes başka, daha eğlenceli ve özgür bir zaman dilimine ışınlanmak istedi. Ve bu da 2000'ler döneminin her şeyinin yeniden popüler olmasını sağladı. Bu sonbahar-kış sezonun farkı da nedir?" diyorsunuz... Önümüzdeki sezonun farkı artık bu trendin iyiden iyiye olgunlaşma dönemine girmiş olması... Yani büyük modaevleri de önemli moda tasarımcıları da 2000'ler dönemine göz kırpan tasarımlar ekledi koleksiyonlarına... Artık küçük bir trendin ya da belirli bir yaş grubu tarafından benimsenen bir trendin çok ötesinde 2000'ler... Kaç yaşında olursanız olun, nerede çalışırsanız çalışın, vücut ölçüleriniz ne olursa olsun bu sezon kesinlikle 2000'lerden bir parça siz farkında olmadan hatta belki de siz istemeden girecek dolaplarınıza... Haydi gelin 2000'lerin yükselen akımlarına bir kez daha beraber bakalım.



BÜSTİYER VE ZİNCİR KEMERLER

Lee Mcqueen'in yarattığı, oldukça alternatif, gotik bir havaya sahip görüntü, Pussycat Dolls, Destiny's Child, Britney Spears, Christina Aguilera, J.Lo gibi dönemin popüler pop, hip-hop şarkıcılarının elinde daha seksi, parlak ve süslü püslü bir havaya büründü. Metal, püsküllü kemerle tamamlanan ultra düşük belli pantolon ve etekler kalça; göbek üstünden kesilen atlet, büstiyer, straplez bluzlar ve bel zincirleriyle ince bel vurgusu dönemin yaygın akımı haline geldi.









SİMLİ DUDAK PARLATICILARI

Mat rujların popülaritesinin yerini simli dudak parlatıcıları aldı. 2000'li yıllarda gördüğümüz dudak parlatıcıları günümüzde yeniden yükselişe geçti. Simli detaylar ile değişime giren dudak parlatıcıları, nude makyaj için ideal. Hafif ama ışıltılı bir makyaj yapmak istediğiniz Yaz günlerinde dudak parlatıcılarına yönelebilirsiniz.



SAÇ TOKALARI

Kelebekli, taşlı, boncuklu veya metalik... 2000'li yılların başında herkeste bir toka sevdası vardı! Özellikle birçok tokayı aynı anda kullanan yıldızlar, tüm gözleri başlarına toplamayı başarıyorlardı. Paris Hilton'da sıkça gördüğümüz toka aşkı, geçtiğimiz sene yeniden su yüzüne çıkmıştı. Aynı 2000'li yıllarda olduğu gibi günümüzde de birçok tokayı ve saç aksesuarını bir arada görüyoruz.









HALTER YAKALAR

2000'li yılların başında en çok sevilen bluz modellerinden biri halter yakalardı. Bazen elbiselerde bazen penyelerde görülen halter yakalar Britney Spears, Gwen Stefani ve Christina Aguilera gibi 2000'li yılların en sevilen şarkıcılarının stillerini süslüyordu. Şimdilerde yeniden popüler hale gelen halter yakalar, ipek kumaşlar ve simli trikolar ile daha göz alıcı bir stile bürünüyor.



DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR

Beli kalça kemiğine oturan jean pantolon, her ne kadar özünde Robert Plant, Jim Morrison, Mick Jagger gibi rock ikonları ve 70'ler ruhuyla özdeş olsa da modern anlamda düşük, hatta alçak belli jean çılgınlığını baştan kişi, modanın kötü çocuğu Alexander McQueen'den başkası değil. McQueen'in kendisi kadar ünlü Bumster pantolonların ilk ortaya çıkışı ise 1994 yılındaki son derece anti-romantik nihilism koleksiyonuna dayanıyor. Düşük belli jean'lerin dönüşü akımın öncü dalgası olarak hem pantolon hem eteklerde karşımıza çıkıyor.



KARGO PANTOLONLAR

Bol ve düşük belli pantolonlar 2000'li yılların en çok tercih edilen stilleri arasındaydı. Günümüzde de yansımalarını gördüğümüz kargo ve utility tarzı pantolonlar hem rahat hem de havalı bir görünüm yaratıyor.

***

Modakazanı

DEBENHAMS'TA BİR TÜRK MARKASI

Sıfır atık ilkesiyle okyanuslardan toplanan pet şişelerden geri dönüştürülen Türk kumaşlarını kullanarak tasarladığı koleksiyonlarla dünya çapında tanınan Türk markası Barrus, koleksiyonlarına şimdi de çocuk koleksiyonunu ekledi. 9 parçadan oluşan koleksiyon, minik Barrus kızlarının özel günlerinde tercih edeceği gösterişli elbiselerden oluşuyor. Barrus Global Kreatif Direktörü Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu koleksiyon öncelikle İngiltere'nin en köklü mağazası Debenhams'ta satışa sunulacak. Debenhams, çocuk couture lineında başlangıcı Barrus Kids Couture ile yapmak için bir süredir beklemekteydi ve Barrus Kids Couture'ün satışa sunulmasıyla Debenhams da çocuk couture kategorisini satışa açmış olacak" diye konuşuyor.









LÜKS VE PRATİK

Lüks saat tutkunları için iddialı bir saat modeli... Breguet markasının iddialı modellerinden Classique Dame'in yeni tasarımı, modern kadranı ve kullanıcıya kayışları kolayca değiştirme imkanı sunan mekanizması ile dikkat çekici bir stil sunuyor. Beyaz ve pembe altın seçenekleriyle de öne çıkan saati, aynı kutu setinde üç değiştirilebilir kayış tercihiyle satın alabiliyorsunuz. 64 adet parlak kesim pırlanta ile bezenmiş bir çerçeveye sahip olan sedef kadranlı saat; Breguet'nin imzası olan Arap rakamlarına ek olarak, markanın logosunu taşıyan ince oval bir plaka ile de dikkat çekiyor.



YENİ AÇMIŞ BİR ÇİÇEK

2024 yılında Bvlgari, Divas' Dream serisinin bir parçası olarak yeni büyüleyici mücevherleri tanıtarak, her zaman markanın zarif çizgileri, ustaca renk kombinasyonları ve üstün işçilik mirasına dayanan anlayışını devam ettiriyor. Usta bir şekilde yerleştirilmiş değerli taşlarla yaratılmış, uyumlu imza motifi ile ünlü olan Divas' Dream mücevher koleksiyonu, neşeli ve renkli enerjileriyle dünyayı aydınlatan parlak kadınlara bir övgü adeta... Onların doğuştan gelen zarafetini ve samimi pozitifliğini görsel olarak aktaran koleksiyonun kemerli tasarımı, kadının birçok yönünü ortaya koyuyor. Tasarımın ikonik şekli, narin bir noktadan başlayarak dinamik ve uyumlu bir siluet ile açmış güzel bir çiçeği çağrıştırıyor.



İNCE VE ZARİF ÇİZGİLER

So Move, Messika'nın ince ve zarif çizgilerin hakimiyetindeki Uno koleksiyonunu yenilikçi bir dokunuşla yorumlayarak güçlü bir ifade biçimi sunuyor. İkonik Messika modellerine yeni bir statü katmanın yanı sıra, kişinin değerini vurgulamayı da simgeleyen koleksiyon, mücevher tutkunlarını cesur ve heyecan verici bir maceraya çağırıyor. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Valerie Messika, "Bana göre So Move, cesur ve heyecan verici bir meydan okumaydı. Mücevherleri böylesine güçlü ve etkileyici bir tasarıma dönüştürme fikrini çok severek çalıştım," sözleriyle düşüncelerini paylaşıyor. Belli başlı kalıplardan ve cinsiyet ayrımlarından bağımsız tasarımlarıyla Move, maskülen ve feminen unsurları iç içe geçirerek kullanıcıyı ön plana çıkarıyor.