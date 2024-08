Okul düzenine geçiş zamanı

Okulların açılmasına iki hafta kaldı. Artık çocuklarımızla birlikte okul dönemi rutinlerimize de dönme vakti geldi. Yazın esnekleşen uyku saatleri, artan tablet kullanımı, yemek düzenlerindeki farklılıklar ve derslerin toparlanması gerekiyor. Eminim şu an anne-babalar, bu düzene geçmeyi düşünüyor ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Biz de Psikolog Tuğçe Betül Şenel Yeşildağ'a okul düzeni rutinine sorunsuz nasıl geçilir? Diye sorduk. Yaz tatilinde çocuklar genellikle daha serbest bir gün geçirir ve zihinsel uyarılma düzeyleri düşebilir. Bu durum, okula döndüklerinde derslere ve etkinliklere yeniden odaklanmalarını zorlaştırabilir. Konsantrasyon eksikliği ve dikkat dağınıklığı yaygın problemler arasında yer alabilir. Bu süreci daha kolay atlatmak adına aile içindeki rutinlerin yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Çocuklar için sabah rutinleri, ödev saatleri ve yatma saatleri gibi kurallar oluşturmak, onların güvenli bir yapı içinde hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu kuralları bir ev toplantısında çocuğunuzla birlikte oluşturmak, onların katılımını artırabilir ve kurallara uyum sağlamalarını kolaylaştırabilir.Okul döneminde çocukların yeterli uyku alması, akademik başarı ve genel sağlığı için kritik öneme sahiptir. Uyku düzenini yoluna sokamamış öğrencilerde okulların başlamasıyla beraber yorgunluk, okula adapte olmakta zorluk, huysuzluk ve dikkat problemleri sık gördüğümüz adaptasyon problemleri arasındadır. Tatil döneminde uyku saatleri genellikle düzensiz olur, bu yüzden okul başlamadan birkaç hafta önce uyku düzenini yavaş yavaş eski haline döndürmek faydalı olabilir. Çocuğunuzun her gün aynı saatte yatağa gitmesini ve aynı saatte uyanmasını sağlamaya çalışmak önemlidir. Ancak bu her zaman kolay olamayabilir o yüzden bu geçişi yumuşatmak için uyuma ve uyanma saatini her gece 15-20 dakika erkene almak süreci daha kolay geçirmenize yardımcı olacaktır.Ayrıca yemek saatlerinin de düzenlenmesi, okul döneminde oldukça önemlidir. Sağlıklı bir kahvaltı, öğle ve akşam yemeği planlaması yapmak, çocuğunuzun gün boyunca enerjik kalmasına yardımcı olacaktır. Bu planlamayı yaparken de sert bir geçiş yapmak hem ebeveynleri hem de çocukları zorlama ihtimalinden dolayı daha yumuşak geçişler yapmak, en az 2 hafta öncesinden başlamak ve düzeni yavaş yavaş oturtmaya çalışmak süreci daha sorunsuz atlatmanıza yardımcı olabilir.Okul dönemine geçiş süreci, çocuklar için duygusal olarak da zorlu olabilir. Yeni arkadaşlar edinmek, öğretmenlerle uyum sağlamak ve akademik sorumluluklar çocuklarda stres yaratabilir Çocuğunuzun okul hakkında duyduğu endişeleri dinleyin ve onları açıkça konuşmaya teşvik edin. Endişelerini anlamak ve rahatlatmak için empatik bir yaklaşım benimseyin. Okul öncesi konuşmalar yaparak, çocuğunuza okulda onu neler bekleyebileceğini anlatın ve endişelerini anlamaya çalışın. Burada rol play yapmak, küçük yaş grubunda zihinde okulu hayal etmek çocuğu bilinmezlik durumundan çıkarıp kontrolün onda olduğunu hissettirebilir. Bu durum çocuğunuza okulda kendini daha güvende hissettirip süreci sorunsuz atlatmasına yardımcı olacaktır.9 Eylül okulların açılması öncesi idefix'te yepyeni bir alışveriş dönemi başladı. Öğrenciler okula başlamaya hazırlanırken, şehre dönen aileler arasında keyifli bir alışveriş telaşı yaşanıyor. idefix, kurguladığı "Şehre Dönüş" kampanyasıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına avantajlı bir şekilde yanıt veriyor. Okula ve şehre dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek pek çok ürünü müşterilerine sunuyor.Yazın son günlerinde ailece bir tatil daha yapalım diyenleriniz varsa, aile dostu bir otel olan Maxx Royal Bodrum tam size göre... 1-12 yaş aralığındaki çocukları için tasarlanmış Maxxi Land'de çocuklar, arkadaşlarıyla rahatça sosyalleşerek birlikte eğlenmenin tadına varıyor. Bu büyülü mekanda cep sineması, parti odası, mini sahne, yaş gruplarına göre ayrılmış aktivite odaları, workshop ve lab gibi etkinlik alanları var. Maxxi Land programları çocuklara doğal, yaratıcı bir şekilde öğrenmeleri ve keşfetmeleri için ilham veriyor.