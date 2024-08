Aklı başında ve iddialı kadınların

Hatırlarsanız hiper-pop müzik kültürünün önde gelen isimlerinden İngiliz Charli XCX'in 7 Haziran'da piyasaya çıkardığı yeni albümü Brat, bu yazın moda akışını tamamen değiştirmişti. İngilizce'de dağınık, arsız çocuk anlamına gelen brat kelimesiyle birlikte hayatlarımıza giren brat summer trendi, tüm yazı mevsiminin biraz dağınık geçmesini sağlamıştı. Ne de olsa Brat Summer trendi aynı çocukken olduğu gibi bizden biraz dağınık, biraz umarsız ve çokça özgür olmayı ve dışarıdan nasıl göründüğümüz hakkında çok kafa yormamayı istiyordu. Sessiz lüksün, clean girl yani temiz kız hatta Barbie trendlerinin tam zıttıydı da diyebiliriz.Mükemmel şekilde yapılmış saçları, düzenli bir yaşam tarzını, no-makeup görünümleri, yoga kıyafetlerini ve dudak nemlendiricilerini içeren diğer trendlere inat bu yaz sezonunda moda dünyası bizim daha umursamaz, daha rahat, daha kurallara baş kaldıran bir görünüm benimsememizi istedi. Yazın umursamazlığıyla, arka arkaya yapılan tatil valizlerinin karmaşasıyla da uyuşan bu trend kabul edelim hepimize iyi geldi. Renk uyumlarınız, cici bici görünmeyi bir yana bıraktık. İstediğimiz renkleri ve desenleri üst üste giydik. Hepsini karıştırmaktan, biraz dağınık ve umursamaz görünmekten çekinmedik. Ve bu üç ay boyunca dolaplarımızda daha önce giymeye cesaret edemediğimiz her ne varsa üst üste karıştırıp giydik. Yazın ve doğanın renkleriyle uyumlu, umursamaz bu halimizi çok da sevdik.Sonuç olarak mevsim değişti ve yeniden ağırlıklı olarak ofislere dönmenin, şehir hayatına adapte olmanın tabiri caizse biraz daha ağır başlı, ciddi görünümlü, uslu, aklı başında olmanın zamanı geldi. Herhangi bir trend anlamsızca, boş yere çıkmaz demenin şu an tam zamanı. Haftalardır TikTok'ta içerik üreten ve yaklaşık 1.2 milyon takipçisi olan Jools Lebron'un çektiği bir video sırasında, "Makyajıma ve genel giyim tarzıma bakın. Çok ağırbaşlı (demure) bir halim var. Bir iş görüşmesine ya da ofise aynen böyle gidilir. Sizleri görüyorum Marge Simpson gibi iş görüşmesine gidiyorsunuz. Bu hiç de aklı başında (mindful) bir tarz değil. Hatta onun kız kardeşleri Patty ve Selma'ya benziyorsunuz son dönemde. Ofislere için uygun değil" diyor. Ve ortalık tam anlamıyla yıkılıyor. Bir anda dünyanın her yerinde kıyafet kombinlerini ya da makyajlarını paylaşan kadınlar very demure (çok ağırbaşlı) ve very mindful (çok aklı başında) hashtag'lerini kullanmaya başlıyor.Sosyal medyada yer yerinden oynuyor. Bu akım öyle hızlı büyüyor ki Wasgington Post, New York Times, The Guardian gibi gazeteler de trend hakkında makaleler yayınlamaya başlıyor. Tabii ki bu akımın bu kadar hızlı yayılmasının en önemli nedeni Z jenerasyonunun özünde sessiz lüks kavramını gönülden benimsemiş olması. Sadelik, logosuzluk, nötral renkler, zarif kombinler onlar için vazgeçilmez. Marka bağımlılıkları, logo saplantıları yok... Anlamsızca trendler arasında kaybolmak yerine bir loaffer, bir jean, bir beyaz tişört ve bir blazer ile hayatlarını geçirebilirler. Bir saat ve gold renklerde bir kaç minik aksesuvar onlar için yeterli... Kendilerinden önceki jenerasyonlar gibi aşırı seksi, aşırı özenilmiş, aşırı markalara boğulmuş, aşırı desenli şeylere bir ilgileri yok. Seks kartını da marka kartını da oynamayı sevmiyorlar. Bu da tabii ki Brat summer akımının çok hızlı bir şekilde yükselip aynı hızla yok olmasını ardında yatan en büyük neden diyebiliriz. Pandemi döneminde spor kıyafetler içinde kalan, iş hayatına atıldıkları ilk dönem ne giyeceklerini pek de tahmin edemeyen bu jenerasyon çareyi o sade spor şıklığı benimsemekte buldu. Bundan şaştıkları her seferde de kendilerini mutsuz hissettiler. İşte biz şimdi onların çılgın yaz kombinlerinin sonunda gelen o sadeliğin keyfini çıkaracağız yeniden... Ama tabii ki tüm bunlar bir anda ortaya çıkmış değil.Geçtiğimiz sene düzenlenen moda haftalarında tüm ünlü moda tasarımcıları ve modaevleri 2024-2025 sonbahar-kış sezonunda bizi çok sade ve zarif bir dönemin beklediğini ortaya koymuştu. Tabii ki moda tasarımcıları da bu moda haftalarından yaklaşık iki ya da üç sene önce düzenlenen trend fuarlarındaki verileri baz alarak hazırlanmıştı. Yani bu sene aslında neler giyeceğimizi markalar ve modaevleri geçen sene çoktan hazırlamıştı. Onlar da bizlerden yaklaşık dört yıl önce düzenlenen fuarlarda bu sezon bordoların, ekoselerin, ipeklerin, incilerin, kalem eteklerin, seksi, kadınsı ancak ağırbaşlı bir görüntünün moda dünyasında egemen olacağını öğrenmişti. Simsiyah takımlar, haki yeşiller, bordolar, vişne çürükleri, danteller, tüller, transparan detaylar, şık deri çizmeler, fularlar, etoller, şapkalar, iddialı deri aksesuvarlar, dapdar etekler, elbiseler, diz altına kadar uzanan etek boyları, bohem ancak şehir şıklığına uygun bohem detaylar, yüksek beller, rugan ceketler, suni kürkler... Gözünüzün önüne kombinler gelmeye başladı mı? Bir gömlek, kalem etek, çizme ve vişne çürüğü bir çanta olmalı mesela bu sezon dolaplarımızda... Ekose bir ceket, ipek bir fular, deri ve belli belirsiz logolu bir kemer... Zarif, kendine güvenen, kendinden memnun bir kadın sülueti... Seksi ancak avam ve teşhirci değil asla... Dişiliğinden ve kendinden emin, sağlığına bedenine dikkat ettiği gibi aklına, duruşuna ruhuna da dikkat eden bir kadın... Bu sezon hepimiz için tam da o kadın olma yani ağırbaşlı ve aklı başında bir kadın olma zamanı.