Önce ne istediğinize karar vermelisiniz!

Partnerimin istemediğim davranışlarını nasıl düzeltebilirim? Bu soruya cevaplar bulmadan önce aslında kendinize öncelikle sormanız gereken bir soru var. Ben başlangıçta onu böyle kabul etmişken şimdi bu davranışından niçin hoşlanmamaya başladım ve onu neden değiştirmek istiyorum? Eğer bu başlangıçta olumlu olup sonradan olumsuza dönen bir davranışsa problem yok. Fakat başta kabul edip şimdi değişim istediğiniz bir konu ise üzerinde siz düşünmelisiniz.Hiç kimse partneri ondan değişmesini istediğini söylediğinde bu durumdan hoşlanmaz. Özellikle 'şöyle davran, bunu yap' gibi cümleler karşınızdaki kişide hiçbir tesir uyandırmadığı gibi daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Partnerinizin bazı huylarının değişimini istediğinizde kullanmanız gereken dil zorlama, manipüle etme, karşılaştırma değil de sevgi içerikli bir dil olmalıdır.Bu maddede özellikle partnerinizin sizde rahatsızlık uyandırdığını düşündüğünüz davranışı tanımlayıp bu durumun sizin hayat hikayenizle ilgili olup olmadığını analiz etmekle işe başlamanızı öneririm. Örneğin partnerinizin sizinle çok az ilgilendiğini düşünüyorsunuz. Objektif bakıldığında aslında size sevgisini anlatmak için birçok şey yapıyor. Bu durum sizin çocukluktan getirdiğiniz duygusal yoksunluk şemanızla ilgili olabilir. Ve eksik kalan bu yanınız sürekli doyurulmayı bekliyor ve partneriniz de bu yanınıza bu yüzden bir türlü yetemiyor olabilir.İkinci planda ilişkide yaşanan sıkıntıların gerçekten partnerinizle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, rahatsız olduğunuz davranışı dolambaçlı ve süslü cümlelerle değil olduğu gibi partnerinize aktarmanız oldukça önemli. Diyelim ki ilişkinizde mesajlarınıza geç cevap alınmasından çok rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu durumu "Sen şöyle yapıyorsun, sen böyle yapıyorsun!" demek yerine sevgi dilinin gücünden faydalanarak ifade edebilirsiniz. Örneğin, "Sen bana 'günaydın' diye mesaj attığında günüm gerçekten çok güzel geçiyor" diyebilirsiniz. Bu duruma neden ihtiyaç duyduğunuzu anlatan bir mesaj karşıda ilgi uyandıracak ve bu davranışı yapmaya güdüleyecektir.Sürece şu gerçeği kabul ederek başlamalısınız. Her zaman sizin partnerinizden daha romantik-iyi-kibar ve birçok donanımlı insan olacaktır. Hiç kimseyi tamamen kendi istediğimiz şekle dönüştüremeyiz. Hatta bunu denemek karşınızdaki kişiye tamamen saygısızlık olur. Çünkü onun tamamen kendisinden vazgeçmesini talep etmiş olursunuz. Her insan bir bütün. İyi-kötü özellikleriyle tamamen eşsiz. Belki de o kişinin size hiç uymadığını düşündüğünüz özelliği aslında o kişinin hayatının dengede olmasını sağlayan bir parçası. O yüzden karşınızdaki kişinin size uymadığını düşündüğünüz özelliğini öncelikle kabul edip anlamaya çalışmalısınız.Partnerinizin değişime açık olup olmadığını anlamanın bazı yolları vardır. Örneğin öncelikle sizin rahatsız olduğunuz konu ile ilgili onun görüşünü almaya çalışabilirsiniz. Bu konuda sabit inanç ve düşüncelere mi sahip yoksa duruma farklı yorumlar da getirip kabullenebiliyor mu? Örneğin verdiği cevaplar "Evet ben de bu aralar çok enerjisiz olduğumu hissediyorum ve çevremdekileri olumsuz etkiliyorum" gibi kendinin farkında olan ve değişime açık ise bu cümleler size değişim konusunda güzel umutlar vaat edebilir. Sonrasında rahatsız olduğunuz konu ile ilgili ailesi veya çevresindeki kişilerin de yorumları olup olmadığını anlamaya çalışın.Ve son olarak da sizin daha önce şikayetçi olduğunu herhangi bir konuda partnerinizin değişim göstermeye çalışıp çalışmadığını sorgulayın. Sonucu her ne olmuş olursa olsun sizin rahatsız olduğunuz bir durum ile ilgili geçmişte değişim göstermeye çabalamış olması, onun değişim konusunda istekli olduğunu ve pozitif ilerleyeceğini gösterir. Kim bilir belki de kendinde de rahatsız olduğu bu konuyla ilgili sizin destek ve motivasyonunuza ihtiyacı vardır.Sizi rahatsız eden davranış her ne ise partneriniz bunu anlamadan yapıyor olabilir. Bu davranışın size hissettirdiği olumsuzluklarla içten içe savaşırken sadece kendi başınıza bir savaş başlatmış olursunuz. Ve kazananı da olmaz. Siz ne hissettiğinizi, düşündüklerinizi paylaştığınızda büyük bir kazanç sağlamış olursunuz. Karşıdaki kişi artık size empati duyup sizi anlamaya başlayabilir. Böylece değişim için de en önemli adımı siz atmış olursunuz.Gün içinde müsait olduğu halde sizi aramamasından şikayetçiyseniz hislerinizi şöyle ifade edebilirsiniz: "Beni uygun olduğun halde gün içinde bir kere aradığında senin için bir öncelik olduğumu hissetmiyorum ve bu beni incitiyor."Hissinizi ve düşündüklerinizi ifade ettiniz. Şimdi önceki davranışı nasıl değiştirmesi gerektiği yönünde bir rehber olmalı ve ne yaparsa sizin incinmeyeceğinizi karşı tarafa aktarmalısınız: "Eğer beklenmedik bazı zamanlarda beni arayıp, merak edersen, bu beni daha mutlu eder ve sürekli senden telefon beklemek durumunda kalmam."İsteklerinizi, hislerinizi ifade edip yol da gösterdikten sonra artık son adım talepleriniz konusunda baskı yapmayı bırakmalıyız. Değişim için beklemek ve olanları dışarıdan gözlemlememiz gerekir.Davranış diyelim ki istediğiniz şekilde olmadı. Şimdi sizin için önemli bir karar vakti: Partnerinizi bu haliyle kabul edip edemeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bu soruyu tüm açık yürekliliğinizle sorup kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Eğer ki bu haliyle kabul etmeye karar verdiyseniz bir daha bu konudaki değişim beklentinizi sıfırlayıp kendinizi üzmeyi bırakmanız gerekiyor. Ya da değişmeyeceğini düşündüğünüz bu davranışın artık size çok zarar verdiğine şahit oluyor ve partnerinizde de değişim isteği göremiyorsanız bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız gerekiyor.Bazen partneriniz onun belirli bir davranışından hoşlanmadığınızı bilmenize rağmen o davranışı değiştirmek için yeterli bir güdüyü kendinde bulamayabilir. Öncelikle bu davranışı sürdüren kişi bu durumu dıştan bir gözle değerlendirmediği için ona kısa sürede bir zararı olduğunu anlayamaz. Bundan dolayı bu durumla ilgili ona dıştan örnekler sunmanız bu konuda ona yardımcı olabilir. Örneğin yaşanılan durumu üçüncü bir göz olarak anlatabilirsiniz. Diyelim ki "Biliyor musun Ayşe ve Murat'ın ilişkilerinde Murat, Ayşe ona hiç mesaj atmadığı için ondan uzaklaşmaya başlamış diye duydum. Ne kadar üzücü değil mi!" diyerek olanlara kendi açısından da empati kurmasını kolaylaştırabilirsiniz.