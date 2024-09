7/24 şehirde yaşam

Uluslararası performans sanatları festivali İstanbul Fringe Festival, 6. edisyonuyla sanatseverlerin karşısında. Yunanistan'dan Tayvan'a 11 ülkeden performansları seyirciyle buluşturmaya dün başlayan festival 21 Eylül'e kadar sürecek. Festivalde ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin hayatına odaklanan performans öne çıkıyor. Hokusai'nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir eden Hokusai'nin Hayatısanatçının eserlerinin devasa bir canlı projeksiyona yansıtılması ile izleyicilere büyüleyici bir görsel deneyim sunacak. Sanatçıyı, gösterinin bütünsel yaratıcısı, koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie'yi çağdaş bale dansçısı Karin Kato, eşi Okoto'yu opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandıracak. İstanbul Fringe Festival iş birliğiyle ilk kez İstanbul'a taşınan performans, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda izlenebilecek.Klasik müzik ve hard rock dünyalarını birleştirip hem yeni hem de klasik bir tarz geliştirerek kendi müzik türünü yaratan rock müziğin efsane gruplarından Apocalyptica, 'Plays Metal- Metallıca Vol. 2 Tour 2024' kapsamında 18 ve 19 lıca Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahne- Sahnesi'nde olacak.Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın Şaşırt Beni adlı ilk solo resim sergisi Futy Art Gallery'de açıldı. Bang Olufsen'in sponsor olduğu sergi 3 Ekim'e kadar sürecek. Sergideki dijital sanat eserleri büyük ölçeklerde ekranlara yansıtılıp VR sanal gözlüklerle interaktif bir şekilde incelenebiliyor.Tüm zamanların en büyük tenorlarından José Carreras, veda turnesi niteliğindeki The Farewell Tour'un dünya prömiyerinde 20 Eylül'de İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon iş birliği ile gerçekleşecek gecede müzik severler bambaşka bir konser deneyimi yaşayacak. 1990'dan 2003'e kadar Placido Domingo ve Luciano Pavarotti ile sahneye taşıdıkları '3 Tenors' konserleriyle milyonlarca kişiye ulaşan 77 yaşındaki sanatçının hayatından ve parlak kariyerinden kareler dev ekranlardan yansıtılacak.Fatih Koyunoğlu, Sevil Akı, Bülent Çolak, Erdem Akakçe ve Bihter Dinçel'i buluşturan Tiyatro Hayali'nin 'Mercaniye Çok Yaşa' isimli yeni oyunu 20 Eylül Cuma akşamı Kadıköy Baba Sahne'de perde açıyor. Osmanlı'nın son döneminde yüzüp yüzmeyeceği belirsiz donanma gemisi Mercaniye'de yaşananları kara mizahla anlatan oyunu son dönemin başarılı yazarlarından Ahmet Sami Özbudak yazdı. İddialı kadrosuyla sezonun merak edilen işlerinden olan oyunun rejisini ise Emrah Eren üstleniyor.Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM), çağdaş sanatın yaşayan en büyük isimlerinden Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz'in eserlerine ev sahipliği yaptığı Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Akbank'ın desteğiyle gerçekleşen ve Baselitz'in altmış beş yıllık kariyerine ışık tutan sergi, 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. SSM'nin tüm galeri alanlarına ve bahçesine yayılan sergide, Baselitz'in son on yılda ürettiği yüze yakın anıtsal boyuttaki tablo ve heykel yer alıyor. Sanatçının gravür çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçki de eşzamanlı olarak Akbank Sanat'ta izleyiciyle buluşuyor. Sir Norman Rosenthal'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi dünyaca ünlü tarihçi ve sanat tarihçilerinin yer alacağı bir konferans serisiyle desteklenecek.