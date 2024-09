Bu mutluluğun tarifi yok

Pazar sabahı Kadıköy'de meşhur Boğa heykelinin önünde ulaştırma görevlimiz ile buluşuyoruz. Yazdığım adrese bakıyor: "Akfırat, Göçbeyli, Tuzla... Burada ne var?" diye soruyor. İstanbul Park'a gidiyoruz, hani Formula 1 yarışlarının yapıldığı yer" diye yanıt verince "Öyle söylesene ya, kolay" diyor. Yarım saat sonra İstanbul Park'tayız... Geçen hafta İstanbul Park; AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'yla yeniden Türk sporcuları, yarış takımları ve seyircilerine açıldı. Muhteşem hafta sonunda Formula 3 ve karting gösterilerinin yanı sıra klasik otomobiller de piste çıktı. Yetmedi toprak etapta ralli testleri de gerçekleştirildi. Orada kimi gördüysem; sporcu ya da sporsever, anne babalar yüzleri gülüyordu. 10 yıl sonra devletin ağırlığını koymasıyla yeniden Türk sporu ve sporcularının hizmetine açılan bu çok özel pistte, yediden yetmişe herkesin yüzü gülüyordu. Pistin dışında similasyon makinelerinin olduğu APEX firmasının bir tırı vardı. İçinde similasyon makinelerinde yarış arabasının koltuğuna oturup sanal da gerçeği çok yakın bir deneyim yaşamak mümkün. Ben de orada başta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı olmak üzere yarışçılarla konuştum. İzlenimlerimizi sizinle paylaşalım istedik.Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, hafta sonu İstanbul Park'taki en mutlu isimlerden biriydi. Sözü hemen ona bırakalım: "İstanbul Park, 20 yılı aşkın bir süre önce dönemin Başbakanı şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından büyük bir vizyonla yapılmıştı. Ancak bu tesis yapısına ve ruhuna uygun kullanılmadı. Bu sebeple motor sporlarında bir jenerasyonu kaybettik. Şimdi ihaleyi kazanan şirket sağ olsun buraya ciddi yatırım yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bize sağladığı 30 günlük hak çerçevesinde sporcularımız burada artık yarışabiliyor. Siz de burada görüyorsunuz, sporcularımızın yüzü nasıl gülüyor. Ülkemizin bu seviyedeki tek tesisi. Civar ülkelerde bu seviyede tesis yokken Türkiye burayı 20 sene önce yaptı. Dün boynuma atlayıp 'Eren Abi teşekkürler. Artık ben de burada çalışarak ülkemi temsil etme şansı bulacağım' diyen bir sporcu vardı. Bundan ötesi yok. Karting sporcularımıza ben 5 ila 10 yıl içerisinde Türkiye'de dünya şampiyonları çıkacağının sözünü verebilirim. Bizim tek eksiğimiz, sahip olmamıza rağmen sporcularımızın kullanamadığı tesisti. Bu tesis artık spora ve sporcuya açık. Şu an dünya şampiyonalarında boy gösteren sporcularımız, bugüne kadar hazırlıklarını yurt dışında Fransa'da İtalya'da yapmak zorunda kalıyordu. Artık ülkelerinde yarışlarına hazırlanacaklar ve ciddi bir döviz kaybının da önüne geçmiş olacağız. Ayrıca civar ülkelerinden de sporcular buraya gelecekler ve ülkemiz önemli bir turizm geliri elde edecek."2023 TOSFED Yıldızını Arıyor yarışmasının kadın ve erkek birincileri ile beraberim. 27 yaşındaki Sevde Zehra Yıldırım'ın çok sevdiğim Merve Kült filminde oynadığını öğrenince keyifleniyorum. Hasan Çelik ise mesleğini sorduğumda "Yarış Pilotuyum" diyecek kadar motor sporlarına aşık. Röportaj sırasında dibimizdeki bir otomobilin sesinden rahatsız olup "Ne zaman biter bu" deyince Hasan'ın "Hoş geldin abi" demesiyle de kahkahayı basıyoruz.Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümü mezunuyum, diziler ve filmlerde oynuyorum. Çocukken okuldan kaçıp kartinge giderdim ama tamamen hobi olarak. Başakşehir'de büyüdüm, orada spor kompleksinin arkasında karting pisti vardı, hatta tek pistti. Orada keyif alınca aklıma girdi bu spor. Sonrasında aktif seyircilik dönemim başladı; pist yarışları, drifte gidip gelirdim, ralliyi kaçırmazdım. Geçen sene "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışmasını görünce katılmalıyım dedim. Hasan'la birlikte TOSFED Yıldızını Arıyor yarışmasının birincileri olarak buradayız. Hasan'la zaman zaman restleşmelerimiz oldu. Bu da bu işin keyifli yani.Doğma büyüme Antalyalıyım. Üniversitede mekatronik mühendisliği okuyordum ancak kendimi veremedim. Bitirmek istiyorum ama. Konfor alanımdan çıkıp İstanbul'da yarış pilotu kariyerimde ilerlemek istiyorum. Burada şu an rekabetçi bir aracımız yok daha çok kendimizi geliştirmeye yönelik süreç içerisindeyim. İnşallah başarılı olup Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışabilirim. Ben buraya simülasyon çıkmıştım. Ama İstanbul Park'ın simülasyonla alakası yok, gerçekten aşık oldum. Tüm sporcular olarak çok mutluyuz.İstanbul Park'ın açılması bir çok motor spor sevdalısına ilaç gibi geldi. Garajlardan yarış otomobillerini çıkarıp piste koşan sekiz pilot Formula 3 kategorisinde yarış verdi. Üçüyle konuştuk. Özer Mollamehmetoğlu: Drift Otomobil Sporları Kulübü'nün kurucularındanım. 2006 senesinden beri motor sporlarının içerisindeyim. Şu an dünyanın en iyi pistlerinden birisindeyiz. Bugün burada sekiz pilotu Formula 3 kategorisinde garaj duran arabalarımızı kullanma şansımız oldu. Buraya girebilmek büyük mutluluk. Uluslararası yarış camiasında isim yapmış birçok arkadaşımız, sporcumuz buraya giremiyordu. İlk gün kartingte altı yaşında bir çocuktan 60 yaşındaki bir amcaya kadar herkes piste çıkmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadı. Ankara ve Manisa'da da yeni pist çalışmaları sürüyor. Hızlıca yol alacağımıza inanıyoruz. Kemal Özhaseki: İstanbul Park'ın yeniden Türk sporuna kazandırılmasının önemini ben şöyle anlatayım. Biz artık otomobil üreten bir ülkeyiz. Bütün dünyadaki otomobil üreticileri, yeni araçlarını bu pistlerde deneyip geliştiriyor. Yurt dışındaki araç üreticileri parça üreten yerli tedarikçiler var. Onlar burada denemeler yapıp 'Hangi parçayı biz üretebiliriz' türü çalışmalar yürütecek. Kemal Soylu: 16-17 yaşından beri motor sporlarıyla ilgileniyorum. Burada Formula 3 sürüş deneyimimi geliştirdim. Gerçekten muazzam bir yer. İnsanın kabiliyetlerini geliştiren, çakralarını açan bir pist. Umarım devamı gelir. Drift sporuna göre Formula çok farklı. Drag yarışlarını istiyordum ama galiba artık Formula'dan devam edeceğim gibi gözüküyor.