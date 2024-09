Moda haftaları şöleni başladı

Şehre dönüş ayı olarak kabul edilen eylül ayı bir yandan da moda dünyasının yeniden harekete geçtiği ay olarak da kabul edilir. Ve bu heyecanlı süreç 6 Eylül'de start alan New York Moda Haftası ile başlamış oldu. 11 Eylül'de sona eren bu önemli moda haftasının ardından bayrağı, 12-17 Eylül tarihleri arasında organize edilen Londra Moda Haftası devraldı. Yani ben sizler için bu satırları kaleme aldığım sırada New York Moda Haftası sona ermiş ve bizlere 2025 ilkbahar-yaz sezonuna dair ilk tüyoları da vermişti. Ben bu sezon defileleri izlemek için New York'ta bulunamasam da moda endüstrisinin yeni sezon trendlerini belirlendiği bu önemli etkinlik için dünyanın dört bir yanından gelen moda yazarları, yayın yönetmenleri, stilistleri, sosyal medya içerik üreticileri, farklı alanlardan ünlüler ve en en önemlisi satın almacılar ABD'deydi...Sonuçta keyifli ve eğlenceli bir etkinlik gibi görünse de tüm bu moda haftalarının esas amacı öncelikli olarak tasarımcıların ve markaların yeni sezon ürünlerini tanıtabileceği bir platform oluşturmaktır. Bu platformun da tahmin edeceğiniz üzere esas amacı ürün satışını sağlamaktır. Bunun için satış platformları gereklidir. Yani satın almacılar çok önemlidir... Ayrıca son tüketiciye ulaşmak için yani ürünlerin tanıtımının ve reklamının yapılması için gerekli olan tüm özneler önemlidir... Bunun içinde ünlüler, dergilerin yayın yönetmenleri, moda yazarları, stilistler ve sosyal medya içerik üreticileri yer alır... Yani tüm bu havalı etkinlik aslına bakarsanız siz gibin ve alışveriş yapın diye düzenlenir...Tabii ki tüm bu organizasyon bir anda dünyanın gözünün New York'a çevrilmesini sağladı... Bir moda haftası demek binlerce kişinin bir şehre gelmesi demek. Olimpiyatlardan ya da herhangi bir spor organizasyonundan farksız önemli bir etkinlik yani... Bu binlerce kişinin şehre gelmesi şehirde çeşitli etkinliklerin de yapılmasını tetikler. Oteller dolar, restoranlar dolar, kafeler dolar... Herkes bu özellikle etkinlik için kendi dolabını da hazırlar, alışveriş yapar... Ulaşımdan yeme-içe sektörüne kadar tüm sektörler bir anda hereketlenir... Şehir tüm dünyanın diğer şehirlerinden farklı ve prestijli bir noktada yer alır... Yani moda haftası prestijdir... Moda dünyasında etkili olma hedefi olan her ülke bu etkinlik vasıtasıyla elini güçlendirir, ilgi odağı olur, oyun kurucu olur, tekstil ve moda endüstrisi kadar turizm sektörü de hareketlenir... Bu organizasyonda yer alabilmek için tasarımcılar birbirleriyle yarışır. Genç tasarımcılar da bu şekilde tanınır ve bilinir olmak için bir şansa sahip olur. Farklı, yaratıcı tasarımcıların bulunduğu coğrafyalarda da tüm sektörler hareketlenir... "İdil bize neden anlatıyorsun ki? Biliyoruz zaten tüm bunları. Sonuçta İstanbul'da da senelerce çok prestijli bir moda haftası düzenlendi. Mercedes- Benz organizasyonuyla düzenlenen bu etkinlik sayesinde hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan sayısız moda tasarımcımız oldu. Gerçi pandemi sonrası bu organizasyon düzenlenmemeye başladı" dediğinizi duyar gibiyim...Moda haftalarının öneminden bahsediyorduk değil mi? New York'un moda dünyasında önemli olmasını sağlayan en önemli etkinliklerden biri de işte bu moda haftasıdır. Ve bu hafta sona eren New York Moda Haftası bizlere gelecek yıla dair çok önemli tüyorlar vermiş durumda... Kısaca bahsedecek olursak New York Moda Haftası'nda sergilenen koleksiyonlar, bahar-yaz 2025 sezonunda romantik bir estetiğin ön planda olacağını gösteriyor. Birçok tasarımcı, zarif danteller, pastel tonları, akıcı kumaşlar ve feminen detaylarla dolu koleksiyonlar sundu. İşte bu sezonun bazı öne çıkan romantik trendleri:Yumuşak pastel tonları ve şeker renkler, romantik bir hava yaratmak için sıkça kullanıldı.İnce dantel ve şifon kumaşlar, koleksiyonlarda feminen ve hafif bir hava sağladı.Çiçek desenleri ve floral motifler, romantizmi vurgulayan önemli bir detay olarak öne çıktı.Yumuşak, akıcı kesimler ve hafif kumaşlar, zarif ve romantik bir görünüm sundu. Bu trendler, bahar-yaz 2025 sezonunda romantik ve zarif bir estetik beklediğimizi gösteriyor. Moda dünyasında bu tür detaylar, sezonun genel havasını ve stilini yansıtmada önemli bir rol oynar.Modern ve dinamik bir stil benimseyen Gurung, cesur renkler ve yapısal detaylarla tanınır. Genellikle sosyal ve kültürel mesajlar da içeriyor. 2024 Koleksiyonu: Gurung'un 2024 koleksiyonu, canlı renk paleti ve şık kesimlerle dikkat çekti. Koleksiyon, özellikle ince detaylar ve özgün siluetlerle öne çıktı, modern ve kozmopolit bir görünüm sundu.Moda haftasının en çok beklenen şovlarından biri olan Marc Jacobs, beklenmedik şekiller, parlak renkler ve büyük siluetlerle dolu bir koleksiyon sundu. Avangard yaklaşımıyla tanınan Jacobs, 2025 ilbahar/ yaz koleksiyonunda 90'ların nostaljisini geleceğin tasarım unsurlarıyla birleştirdi.Rahat lüksü vurgulayan Maxwell'in koleksiyonu, akıcı elbiseler, yapılandırılmış ceketler ve çok yönlü parçalarla zahmetsiz şıklığı öne çıkardı.Moda haftasının sürekli bir yer edinmiş olan Michael Kors'ün koleksiyonu, jet-set glamını günlük giyimle harmanladı. Akıcı maxi elbiseler, kesimli takımlar ve cesur baskılar içeren tasarımları, hem tatil kaçamakları hem de günlük şıklık için mükemmel bir uyum sağladı.Her zamanki gibi, Siriano Hollywood ihtişamını modern sanatla birleştiren dramatik gece elbiseleri ve kesimli parçalarla etkiledi. Beden çeşitliliğine olan bağlılığı, yine merkezi bir tema olarak öne çıktı.Tasarım Tarzı: Burch, rahat ve şık bir bohem tarzı sunar, genellikle kadınsı detaylar ve sofistike dokunuşlarla bilinir. Tory Burch'ün koleksiyonu, doğal tonlar ve akıcı kumaşlarla rahat bir stil sunuyordu. Koleksiyon, rahat kesimler, etnik desenler ve zarif aksesuar