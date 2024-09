Akıncı adalet için geliyor

Akıncı, bugün yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Her cumartesi atv ve MinikaGo ekranlarında olacak olan çizgi dizi, yeni sezonda izleyicilerine sürprizler sunacak. Kıyafet ve kullandığı cihazlarda inovatif değişiklikler olan kahramanımızın karşısında da yeni bir rakibi var, Eflak. Biz de Akıncı ile ilgili tüm merak ettiklerimizi projenin yapımcısı Ammar Gündüz'e sorduk.Akıncı yeni sezonda kıyafetinde ve kullandığı cihazlarda inovatif değişiklikler yapıyor. Artık bir binanın çatısından inmek için kullanacağı kanatlara sahip. Sopasını bu anlamda değiştirdi. Kollarında tatar yaylarını kullandığı bir mekanizma vardı bu mekanizma daha teknolojik olarak ışın silahına dönüştürüldü. Işın silahından çıkan her bir renk farklı bir amaç için kullanılıyor. Giymiş olduğu çizmenin tabanında yapmış olduğu değişiklik sayesinde zeminden yüksek bir binanın çatısına zıplayabiliyor.Eflak karakteri bizi gerçekten çok heyecanlandıran aşamalardan geçti. O kadar güçlü bir karakter çıkarmalıydık ki Akıncı'nın karşısına Akıncı da onunla beraber büyümeliydi. Epik ve görkemli bir karakter oldu Eflak.Akıncılık aslında bir ideoloji, Akıncı bu düşüncenin, öğretinin ve sınavın bir yolcusu sadece. Dostları da onunla aynı davaya sahip olunca kaçınılmaz olarak onlar da dönüşüyorlar. Yeni sezonda göreceğimiz bu dönüşümün herkesi çok heyecanlandıracak.Hikaye tasarlanırken bu mesajlar bizler için çok önemliydi. Yeni sezonda göreceğimiz mesajlar da kısa bir ifade ile şunları söyleyebilirim; sevdiklerimizle birlikte aslında ne kadar güçlü olduğumuzu, kötülüğün karşısında bir vücut olabilmenin bizleri ne kadar güçlü kılacağı, ufak tefek demeden yapılan en küçük iyiliğin bile kelebek etkisi ile çok büyük değişikliklere sebep olacağını unutmamak lazım. İyilik eden iyilik bulur düsturunu asla unutmamamız gerektiğini göreceğiz. Bunlar dışında hikayemiz tarihi bir mite dayanıyor. Özümüzü yitirmememizin, tarihimize sahip çıkmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Akıncı'nın karargahı olan Siyal'in zemininde ışıklandırılmış bir çizim vardır. Aynı zamanda kayıp kılıcın kınında da olmak üzere birçok yerde kullanılmıştır. O çizim Selçuklu Sekiz Köşeli Yıldızıdır. Selçuklu Sekiz Köşeli Yıldız'ın her köşesinin bir hasleti vardır. Buradaki hasletler hikayemizin ana temalarını oluşturmaktadır.Farklı alanlarda farklı tarzlarda projeler gerçekleştirmeyi çok seviyoruz. 5 yıldır yapımı süren ve büyük bir kitlenin beklediği Cille 2069 sinema filmimiz 11 Ekim 2024'te vizyona girecek. Şimdi hedefimiz uzun zamandır istediğimiz İstanbul Muhafızları projesini Tiyatro sahnesi ile buluşturmak. Şehir şehir dolaşmak istiyoruz. Bunun yanı sıra yine Minika'nın himayesinde bir TV Kukla Şov projesi hazırlıyoruz. Çok eğlenceli aynı zamanda öğretici olacağını düşündüğümüz bir proje.