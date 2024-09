Çevreci moda yeniden yükselişte

Eylül ayı ile birlikte moda dünyası yeniden hareketlendi. Çünkü hepimizin bildiği üzere moda haftaları dönemi start aldı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran New York Moda Haftası'nın ardından bayrağı Londra Moda Haftası aldı. 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılan Londra Moda Haftası'nın ardından da 17- 23 Eylül tarihleri arasında Milano Moda Haftası düzenleniyor... Bu yazımı kaleme aldığım sırada henüz Milano Moda Haftası sona ermemiş olsa da New York, Londra ve en azından birkaç gün boyunca Milano moda haftasında gördüğüm kadarıyla şunu net bir şekilde söyleyebilirim sürdürülebilirlik kavramı ve çevreci moda kavramları yeniden 'popüler' olmuş durumda...2025 ilkbahar-yaz koleksiyonlarının tanıtıldığı bu moda haftalarında özellikle şu beş madde oldukça iddialı bir yere sahipti:İlkbahar-yaz, koleksiyonlarında geri dönüştürülmüş polyester, organik pamuk ve bambu gibi çevre dostu malzemelere daha fazla yer verdi. Bu malzemeler, çevresel etkileri azaltma amacını taşıyor.Koleksiyonların bazı parçaları, dijital tasarım ve üretim teknolojileri kullanılarak hazırlandı. Bu yöntem, atıkları azaltma ve üretim sürecini daha sürdürülebilir hale getirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.İlkbahar, tedarik zincirinde şeffaflığı artırmak için çeşitli sertifikalar ve izlenebilirlik sistemleri uygulamaya başladı. Ayrıca, adil iş koşullarını ve etik üretim süreçlerini vurgulayan uygulamalara yer verdi.Koleksiyonlarda, giysi ömrünü uzatmayı ve atıkları azaltmayı amaçlayan döngüsel ekonomi yaklaşımları benimsendi. Bu, geri dönüşüm ve yeniden kullanım projelerini içeriyor.Sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak, koleksiyonlarda minimalist tasarımlar ön plandaydı. Bu yaklaşım, aşırı üretim ve tüketimin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.Yani kısaca ifade etmemiz gerekecekse 2025 ilkbahar-yaz koleksiyonları, sürdürülebilirliği ön planda tutarak çevresel etkileri azaltmayı ve etik üretim süreçlerini teşvik etmeyi amaçlayan önemli adımlar atmış durumda. Moda dünyasında hep dediğimiz gibi bir şeyler artmaya ve ön plana çıkmaya başladığı zaman aynı anda bu öne çıkan trend ve kavramların tam zıtları da yavaş yavaş yükselişe geçer... Moda dünyası bu şekilde kendi içinde bir denge durumunda kalmayı başarır. Yani Shein ve benzeri hızlı moda markalarının üretim ve satışlarının rekor seviyede arttığı bu dönemde bir yandan da pandemi sonrası ilk kez bu kadar güçlü bir şekilde sürdürülebilir moda ve çevreci moda yaklaşımları kavramları ön plana çıkmış durumda... Doğal olarak bu süreçte birçok önemli modaevi ve moda tasarımcısı da bu kavramlara yatırım yapıyor.2021'de 'Gucci Off The Grid' adlı koleksiyonunu tanıtmıştı. Bu koleksiyon, geri dönüştürülmüş, organik ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden üretildi. Ayrıca, Gucci, karbon nötr olma hedefiyle çalışıyor ve çevresel etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Marka bu koleksiyonun ardından yine benzer çalışmalar yapmayı sürdürüyor.Sürdürülebilir moda konusunda öncü olan Stella McCartney, 2023'te vegan deri ve geri dönüştürülmüş materyallerle hazırlanan koleksiyonlarını artırdı. Ayrıca, Stella McCartney x Adidas işbirliğiyle spor giyimde sürdürülebilirlik odaklı yenilikler geliştirdi.Sürdürülebilir malzemeler kullanma konusunda önemli adımlar attı. 2023'te koleksiyonlarında geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk gibi materyallere yer verdi. Ayrıca, şeffaflık politikalarını güçlendirerek tedarik zincirindeki sürdürülebilirliği artırmaya çalışıyor.'ReBurberry' adlı sürdürülebilirlik girişimini başlattı. Bu girişim, geri dönüştürülmüş kumaşlar ve çevre dostu üretim süreçleri kullanarak ürünlerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor.2022'de 'Prada Re-Nylon' koleksiyonunu tanıttı. Bu koleksiyon, geri dönüştürülmüş naylon malzemelerden yapıldı. Ayrıca, Prada, çevresel etkilerini azaltmak için çeşitli sürdürülebilirlik stratejilerini uyguluyor.Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi odaklı projelere yatırım yapıyor. 2023'te, mevcut ürünlerin tamir edilmesi ve yeniden işlenmesi için çeşitli programlar başlattı.Birçok tasarımcı, koleksiyonlarını karbon nötr hale getirdiğini duyurdu. Bu, üretim süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltma ve offsetleme yöntemlerini içeriyor. - Geri Dönüşüm ve İkinci El Moda: Moda evleri, geri dönüştürülmüş ve ikinci el materyalleri kullanarak sürdürülebilir koleksiyonlar sundu. Bu trend, moda endüstrisinde döngüsel ekonomiyi teşvik ediyor.Dijital moda ve artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri ön plana çıktı. Bu uygulamalar, fiziksel üretimden kaçınarak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor.- Sosyal Sorumluluk Projeleri: Birçok tasarımcı, sürdürülebilirlik projelerine destek veren sosyal sorumluluk inisiyatiflerini tanıttı. Bu projeler, toplulukları desteklemeyi ve adil üretim süreçlerini vurguluyor.Moda evleri, tedarik zincirlerinde şeffaflık sağlamak amacıyla çeşitli sertifikalar ve izlenebilirlik araçları sundu. Bu, tüketicilere ürünlerin sürdürülebilirliğini değerlendirme konusunda yardımcı oluyor.- Sürdürülebilir Malzeme İnovasyonları: Paris'te, yenilikçi sürdürülebilir malzemeler ve teknolojiler sergilendi. Özellikle biyomühendislik ürünler ve çevre dostu kumaşlar dikkat çekti.Milano Moda Haftası'nda, yeşil moda inisiyatiflerinin ve sürdürülebilir projelerin sayısı arttı. Bu projeler, çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak amacı taşıyor.Moda haftasında, sürdürülebilir tasarımı teşvik eden yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar, genç tasarımcıları ve inovatif çözümleri desteklemeyi amaçlıyor.