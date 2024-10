7/24 şehirde yaşam

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait Uçan Hollandalı eseri, bu akşam ve 17 Ekim'de AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan Uçan Hollandalı adlı denizcinin hikâyesi etrafında şekillenen eser, Wagner'in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden'deki Königliches Hoftheater'da sahnelenen eserin İstanbul Devlet Opera ve Balesi yorumunda orkestrayı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor.İstanbul dünyaca ünlü starları ağırlamaya devam ediyor. Dört Grammy'li, platin ödüllü, R&B ve soul müziğin kadife sesi müzisyen ve besteci Seal bu akşam Harbiye'de konser verecek. Kiss from a Rose, Crazy, Stand by Me, Love's Divine gibi daha bir çok hite imza atan yaşayan efsane Seal, gelecek sene çıkaracağı albümünde yer vermeyi düşündüğü yeni parçalarını da ilk kez İstanbullu hayranlarıyla paylaşacak. Öte yandan kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödülü sığdıran 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan Kanadalı rock'n roll devi Bryan Adams da So Happy It Hurts dünya turnesi kapsamında 18 Ekim Cuma akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin'in yaşam hikâyesi seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren sanatçının hayatını anlatan Chaplin adlı oyun yeni sezonu 14 Ekim'de Zorlu PSM'de açıyor. Yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil'in yazdığı ve Saim Güveloğlu'nun yönettiği oyunda Chaplin'i Özgür Daniel Foster canlandırıyor. Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener'in kadrosunda yer aldığı oyunun tüm müzikleri ve ses efektleri ise sahne üzerinde canlı olarak gerçekleştiriliyor.İllüzyonist Güneş Batmaz, Magic Night isimli etkinliğiyle konuklarına unutamayacakları bir saat yaşatıyor. Kendi yaklaşımıyla kurguladığı interaktif performanslarının odağına katılımcılarını koyan Güneş Batmaz, sihirbazlık sanatına dair bilinenlerin sınırlarını zorluyor. "Oyunlar oynayarak çağdaş sihirbazlığın büyülü dünyasını keşfediyoruz" diyen genç sanatçı, hayranlık uyandıran performansıyla bu akşam Kadıköy'de Beden İşleri Stüdyo'da sahne alacak.Ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, Müzikal Armağan, isimli projesiyle 15 Ekim'de ENKA Oditoryumu'nda seyirci karşısına çıkacak. Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)'den oluşan grup romantik dönemin iki usta bestecisi, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn eserlerini seslendirecek.Kız Çocuklarını ve Emeklerini Destekleme Vakfı (KIZÇEV), kuruluşundan bu yana her yıl "Dünya Kız Çocukları Günü" olan 11 Ekim'de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu yıl, fotoğraf sanatçısı Eray Kapan'ın dünyanın farklı yerlerinde çektiği kız çocuklarına ait fotoğraflardan oluşan Geleceğin Güçlü Kızları: Hayaller ve Umutlar sergisi de AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sanatseverlerle buluşmaya başladı. 16 Ekim'e kadar sürecek serginin geliriyle kız çocuklarına burs verilecek.