Aldatan her zaman bahane bulur

Yıllar süren evliliklerin, ilişkilerin birincil bitiş sebebi olarak hala aldatma en ön sırada baş gösteriyor. Aldatan kişi aldatmaya türlü bahaneler sunmuş olsa da aldatmanın en temelde bir seçim olduğunu kabul etmek gereklidir. Ve aldatılma ne yaşanmış, nasıl davranılmış olursa olsun kimsenin hak etmediği bir seçimdir.Aldatmanın tanımının artık herkes için farklı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biri için yaşanan cinsellik aldatma iken bir diğeri için de duygusal olarak yakınlaşmak, ilgi ve alaka gibi durumlar aldatma olarak kabul edilebiliyor. Artık günümüze yeni giren bir terim olan 'mikro aldatma' yani sosyal medya üzerinden gerçekleşen aldatmalar da aldatma başlığına dahil olmuş durumdadır. Bu duruma mikro denmesinin nedeni ise bu durumun bazı kesimler için aldatma olarak kabul edilen bir durum olurken bir kısmının da bu durumu aldatma olarak görmemesidir. O zaman birlikte bakalım neymiş bu mikro aldatma.Kişinin sosyal medyada tanımadığı güzel/yakışıklı kişilerin fotoğraflarının ve eylemlerinin takipçisi olup beğenide bulunması.Kişinin partneri olduğu halde sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla mesajlaşması, cinsellik ve aşk konusunda espriler yapması.Sosyal medyadan öncelikle özel bir şekilde mesajlaşıp sonrasında kişilerin birbirleriyle iletişim bilgilerini paylaşması.Sosyal medya aracılığı ile kişisel bilgilerine ulaştığı kişiyi fark edilmesin diye farklı şekillerde rehberine kaydetmek.Bunlar mikro aldatma şekillerinden sadece birkaçı... Aldatmanın herkes için tanımı değişse de üzerinde asıl durulması gereken durum kadın veya erkek fark etmeksizin kişilerin neden aldatmayı seçtiği... Aldatmayı gerçekleştiren kişinin aldatmayı seçmesindeki sebepler sorulduğunda genel olarak yaşadığı ilişkide duygusal ve cinsel açıdan tatmin olmadığı yönünde açıklamalar duyarız.Özellikle değersizlik ve özgüven sorunu yaşayan bir kişi ilişkisinde ufak ya da büyük bir problem yaşadığında kendince 'yeterince mutlu değilim, ilişkim bana iyi gelmiyor' gibi çıkarımlarda bulunur. Bu duygusal boşluk veya zorlukla mücadele edemeyen kişi ise cinsel veya duygusal yolla kendini bir başka kişiyle yaşadıkları üzerinden tatmin eder. Bu kişi sizi daha değerli, daha istenen, daha cazibeli gibi çoğalan sıfatlar şeklinde iyi hissettirir. Evliliklerde de aldatmanın çok çeşitli sebepleri olabilir. Özellikle kadın ve erkeğin iletişimle birbirini anlayamadığı, iletişimin koptuğu, sürekli kavganın ve çatışmanın baş gösterdiği evliliklerde de aldatma eğilimi baş gösterebilir.Özellikle değersizlik ve özgüven sorunu yaşayan bir kişi ilişkisinde ufak ya da büyük bir problem yaşadığında kendince 'yeterince mutlu değilim, ilişkim bana iyi gelmiyor' gibi çıkarımlarda bulunur. Bu duygusal boşluk veya zorlukla mücadele edemeyen kişi ise cinsel veya duygusal yolla kendini bir başka kişiyle yaşadıkları üzerinden tatmin eder. Bu kişi sizi daha değerli, daha istenen, daha cazibeli gibi çoğalan sıfatlar şeklinde iyi hissettirir. Evliliklerde de aldatmanın çok çeşitli sebepleri olabilir. Özellikle kadın ve erkeğin iletişimle birbirini anlayamadığı, iletişimin koptuğu, sürekli kavganın ve çatışmanın baş gösterdiği evliliklerde de aldatma eğilimi baş gösterebilir.aksine aldatma hep ilişki kötü gittiğinde yaşanmaz. Bazen ilişkide her şey yolundayken de kişi aldatmayı tercih edebilir. Kişinin farklı insanlarla iletişim kurma isteği ve karşı koyamadığı arzuları da onu aldatmaya teşvik edebilir. Yani insan bazen ihtiyaç duyduğu şeyi partnerinde değil de bir başkasında aramayı tercih eder.Eşiniz veya partnerinizin size olan yaklaşımının değişimi en önemli belirtilerden biridir. Bu durumu illa ki kötü yorumlamak yanlış olacaktır.Bu değişim iyi yönlü de gerçekleşebilir kötü yönlü de...Örneğin normalde size hiç jest yapmayan hediyeler almayan eşiniz bir anda çiçekler alan, sürprizler yapan romantik birine dönüştüyse ve bu durumlar çok abartılı şekilde gerçekleşiyorsa...Normalde giyinişine, görünüşüne hiç özen göstermeyen ya da az özen gösteren bir partneriniz varken bir anda dış görünüşüne, kokusuna, giyinişine çok özen göstermeye başladıysa ve son zamanlarda bu durumda normalden çok daha fazla enerjikse...Normalde sorun yapmayacağı şeyleri sorun yapıyor, ya da sudan sebepler dediğimiz şeylerden kavga çıkarıyorsa kendi vicdanını rahatlatmak için ilişkisini sorunlu hale getirmeye çalışıyor olabilir.Hayatına yeni arkadaş çevreleri dahil oldu, tanımadığınız kişilerden bahsetmeye başladı, cinselliğinizde düşüş olmaya başladı ve bu durumla birlikte de sizden uzaklaşmaya başladığını hissediyorsanız ilgisi farklı bir yere kaymaya başlamış olabilir.Sizden telefonunu, sosyal medyasını elinden geldiğince gizlemeye çalışıyor, telefonunu ters çeviriyor siz telefonunu almayın diye türlü bahaneler sunuyorsa bu aldatılmaya dair en önemli sinyallerden biridir.Sayılan maddelerden hepsi bir arada görülmediği müddetçe bazı maddeler belirli dönemlerde ilişkilerde yaşanabilir. Yani ilişkilerde bazen uzaklaşabilir, küsebilir ya da kendi hayatımıza odaklanabiliriz. Bunların sadece bir tanesinin varlığı kesin aldatıldığınızı göstermez. Bunların hepsinin hayatınızda uzun süre varlığında ise bazı şeylerden şüphelenmenizin vakti geldi demektir. Birlikte güzel anılar paylaştığınız, fedakarlıklar gerçekleştirdiğiniz, hayaller kurduğunuz, zor zamanlarınızda destek olduğunuz biri her ne olursa olsun aldatılmayı hak etmez. Elbette artık sevginiz, ilginiz azalabilir artık onunla devam etmek istemeyebilirsiniz. Duygular, istekler elbette değişebilir. Evlilikler de ilişkiler de sonlanabilir. Ne olursa olsun herkes kendi yolunda da devam edebilir. Önemli olan ise saygı çerçevesinde ilişkiyi sonlandırıp birini incitmeden yoluna devam edebilmektir. Çünkü her ne yaşanmış olursa olsun bir ilişkiyi sonlandırma tarzınız aslında karşınızdaki insandan çok sizinle ilgili mesajlar vermektedir.Daha çocukluktan birçok kadınla beraber olmanın güç olarak desteklendiği bir toplumda sadakatsizlik bir çocuğun karakter özelliği haline gelebilir. Artı olarak kendi anne-babasının ilişkisindeki sadakatsizliğe tanık olan bir çocuk da bu durumu normalleştirip yetişkin hayatında sürdürebilir. Aldatan kişiler aslında bu duruma dair sinyaller vermektedir. Ama bazen ya görmek istemeyiz ya da gerçekte göremeyiz.