Çocuklarla şehirde sonbahar

Sonbahar aylarında olmamıza rağmen havalar yazı aratmayacak şekilde güneşli gidiyordu. Ancak soğuk ve rüzgarlı havalara girişimizi birkaç gündür yaptık. Bu havalarda en güzel şey evde oturmak diyebilirsiniz. Ama çocuklarınız sizin gibi düşünmeyebilir. Üstelik evde kalmak demek, çocukların uzun süre tablet önünde vakit geçirmesi de demek! O zaman şehirdeki etkinliklerden haberdar olup ailece planlarınızı ona göre yapmalısınız. Üstelik şehrin tası sadece yazları değil sonbaharda da çıkar. Bu hafta ben de şehrin tadını çocuklarınızla birlikte çıkarabileceğiniz kültür-sanat etkinlikleri ve atölyeleri sizler için seçtim.Sanatsever çocuklar için harika bir müzikli çocuk oyunu var: Pat Pat Patara... Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti'nde geçen oyun, 16-17 Kasım ve 22 Aralık, saat 15.00'teki gösterimleriyle minik seyircileri ile buluşacak. İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu'nda oynanan oyun, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor: "Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır." Bu bilmecenin cevabını çocuklarınızın da eğlenerek bulmasını istiyorsanız, bu güzel oyunu kaçırmayın.Galataport İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. 29 Ekim Salı günü 14:00- 19:00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek özel etkinlik serisi, her yaştan ziyaretçiyi cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyor. Program kapsamında; Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 14:00 ve 16:30'da Doğuş Meydanı'nda iki özel performans sergileyecek. Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası ünvanını taşıyan DÇSO'nun Klasik Batı müziği eserleri ve marşların yer aldığı repertuvarına, Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçılarından Görkem Ezgi Yıldırım ve Ezgi Karakaya eşlik edecek. Galataport İstanbul, çocuk sanatçıların heyecanla hazırlandığı konsere dördüncü kez ev sahipliği yapacak.Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'yu çocuklarınıza tanıtmak, eserleri ile buluşturmak istiyorsanız, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) sergisi kaçırmamalısınız. AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar AKM'de olacak.Yazmayı seven ve yazar olma hayali kuran çocuklar için bir önerim var: Beste Erin İle Yazıyorum Çiziyorum. 26 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan bu atölyede çocuklar, yazarlığın sırlarını öğrenecek. Çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Beste Erin çocuklara bir hikaye yazmanın temel unsurlarından bahsedecek, yaratıcı yazma oyunu ile çocuklara kendi hikayelerini kurgulamalarında rehberlik edecek. Çocuklar kurguladıkları hikayeleri, sanatsal kağıt, boyalarla resimleyecek ve böylelikle kendi kitaplarını tasarlamış olacaklardır.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on dördüncü durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır oldu. 12 Ekim'de başlayan festival, 20 Ekim yani yarın sona erecek. Bu son iki günü çocuklarınız ile birlikte kültür-sanata doyarak geçirebilirsiniz. Çünkü çocuklar için neler var? Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor. Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşuyor.Sanatseverlerin buluşma noktası Kalyon Kültür, sonbaharın kendini hissettirdiği bugünlerde aileler için harika etkinlikler sunuyor. Bunlardan biri de yarın yapılacak olan Kukla Atölyesi. Nişantaşı Taş Konak'ta, kendi kuklasını yapmayı ve o kuklayı seslendirmeyi öğrenecek olan çocuklar tüm bunları yaparken çok da eğlenecek. Çocuğun yaptığı kukla ile oynaması, dil gelişimi, paylaşma, bekleme, ses tonunu kullanma, beden dilini kullanma becerilerini kazandırır. Kukla sayesinde çocuğunuzun özgüveni artar ve ifade yeteneği gelişmeye başlar. Özellikle okul öncesi dönem de kukla, çocukların gelişiminde büyük rol oynar.İstanbul Fatih Belediyesi, çocuklar için Çocuk Arkeologlar atölyesi düzenliyor. Atölye bugün saat 16.00'da Yedikule Hisarı'nda yapılacak. Yarın da Babam ile Gökyüzüne İlk Adım: Planör Yapımı atölyesi var. 9-14 yaş çocuk ve babalarının katılacağı bu atölyeye başvurmak için belediyenin sitesine girip form doldurmanız yeterli...