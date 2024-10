Kültürümüzü teknoloji ile birleştiriyoruz

Bir moda yazarı olarak güne nasıl başlıyorum diye merak ediyorsanız kesinlikle "Bir fincan Türk kahvesi içerek" yanıtını veririm size... Yakın arkadaşlarım da bu yanıtla yetinmez ve "Sadece Türk kahvesi değil, bir de İdil'in gittiğimiz her kafede 'Süte Türk kahvesi yapıyor musunuz?' sorusu vardır meşhur" diye ekler kesin... Her kahve güzeldir ve çok severiz tabii ki ama itiraf etmek gerekirse ben Türk kahvesi geleneğinden vazgeçemeyenlerdenim kesinlikle... Yeni taşındığım eve benim kahve merakımı bilen herkes elinde bir kahve makinasıyla gelmiştir mesela... Hatta gelen hediyeler arasında sütlü Türk kahvesi yapan modelin de yeri farklıdır belki de bu nedenle benim için... Uzun lafın kısası kahvesiz yaşayamayan benim gibi biri için geçtiğimiz günlerde tam da benim gibi Türk kahvesine gönlünü vermiş özel bir isimle sohbet etme şansı yakaladım...Eminim içinizden birçoğu bu özel ismin kim olduğunu tahmin etmiştir... Edemeyenler için de "Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı" diyerek bir kopya vereyim hemen... Onun ismini bir arama motoruna yazdığınız zaman Türk kahvesinin tüm dünyaya yayılmasında ne kadar etkili olduğunu hemen görebilirsiniz...Kendisi Türkiye'de ve dünyada kahve konusunda gerçekten değerli isimlerden ve ülkemize kattığı değerler konusunda hem ilham alınması gereken hem de gerçekten kahveye gönül vermiş çok değerli isimlerden birisidir.- 1966 yılında İstanbul'da doğdum. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümününden mezun oldum.1988 yılında şirkette Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak iş yaşamına başladım.1996 yılında Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevine getirildim. 2008'de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandım. En kısa şekilde bahsetmem gerekirse böyle anlatabilirim sanırım.- Türk kahvesi, hayatımızın asırlardır vazgeçilmezi. Türk kahvesi; pişirilmesiyle, sunumuyla ve yüzyıllara aşank kültürel geçmişiyle bizimle bütünleşen bir kahve. Marka olarak Türk kahvesi dendiğinde akla ilk gelen markalardan biriyiz. Bu, çok değerli ve yakından takip ettiğim bir konu. Son yıllarda ülkemizde Türk kahvesi tüketimi hayli arttı. 2011'de yıllık kahve tüketimi kişi başı 350 gram iken, 2021 yılına gelindiğinde bu rakam 1.1 kilograma kadar yükselmişti. 2014 yılında da ilk OKKA'yı lanse ettik. Kısaca bu artışın en önemli nedenlerinden biri 600 yıllık geleneğimizle teknolojiyi birleştirebilmemiz ve bugün 20'den fazla markadaki Türk kahve makineleri ile geleneksel tattaki kahvemizin çok pratik olarak yaşam alanlarımızda hazırlanabilmesi.Bu ürünün 10 yılda tüm satışlarımızda yüzde 20'lik bir paya ulaşması da başarısının bir kanıtı. Başarımızın en önemli nedeni kültürümüzü teknoloji ile birleştirmemiz- Marka olarak Türk kahve makinesi ile farklılaşıyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Pazarda, rakiplerden ayrışmak farkındalık yaratıyor.Ürüne ilgiyi artırıyor. İlgi arttıkça pazar her geçen gün genişliyor. Kahve makineleri ihracatı ile Türk kültürü de dünyaya yayılıyor.Kahve makinesi satılırken, Türk kahvesi de satılmaya başlıyor. Yanında fincanı, lokumu, sunumuyla ilgili her şey ilgi görüyor. Ayrıca geliştirdiğimiz teknolojilerle, var olmadığımız ülkelere de ulaşarak Türkiye'de olduğu gibi dünyada da Türk kahvesi konuşulduğunda ilk akla gelen marka olmak istiyoruz.Markanın son lansmanını yaptığı ürün Thermogusto... Murat Kolbaşı bu yeni ürün için, "Akıllı mutfak robotumuz Thermogusto'yu; değişen trend ve kullanıcı beklentilerine cevap verme amacıyla geliştirdik. Bir yıllık Ar-Ge çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca bu ürünü Şef Maksut Aşkar'ın eşliğinde tanıttık" diye konuşuyor.Marka; Espresso serisi ile uzmanlığını tüm kahve çeşitlerinde vurgulamayı planlıyor. bu yeni seri; soğuk kahve yapabilme, bardak ısıtma ve yüksek bar basıncı gibi profesyonel kahve hazırlama gerekliliklerini de karşılıyor. Süt çubuklu ve süt hazneli yarı otomatik, süt çubuklu ve süt hazneli alternatifli tam otomatik makinelerin yer aldığı seride toplam 8 ürün bulunuyor.- Marka olarak ürettiğiniz ürünler hakında biraz daha bilgi vermeniz mümkün mü?- Bugün sektörde gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım, ütü ve temizlik olmak üzere 6 kategoride 250'den fazla ürünümüzle kullanıcılarımıza ulaşıyoruz. Ancak her geçen gün yeni ürünleri kullanıcılarımızla buluşturmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz.Bu doğrultuda son olarak farklı kategoride birçok ürünü kullanıcılarımızla buluşturduk.Son olarak akıllı mutfak robotu Thermogusto ve OKKA espresso makinesi oldu.